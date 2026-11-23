Στο Ρατζαστάν της Ινδίας υπάρχει ένας ιστορικός ναός που προσελκύει χιλιάδες προσκυνητές για έναν ασυνήθιστο λόγο.

Ενώ οι περισσότεροι ναοί στην Ινδία είναι γνωστοί για τις θεότητες που λατρεύονται σε αυτούς, τη μεγαλοπρεπή αρχιτεκτονική και τις παραδόσεις αιώνων, ένα ιερό στο Ρατζαστάν έχει κερδίσει παγκόσμια προσοχή για έναν ασυνήθιστο λόγο: φιλοξενεί περισσότερους από 25.000 αρουραίους που περιφέρονται ελεύθερα στους χώρους του.

Γνωστός ως Ναός Κάρνι Μάτα, αποτελεί σημαντικό προορισμό προσκυνήματος και αντανακλά τις ιδιαίτερες θρησκευτικές και πολιτιστικές παραδόσεις του Ρατζαστάν. Ο ναός βρίσκεται στο Ντεσνόκε, περίπου 30 χιλιόμετρα από το Μπικάνερ, και είναι αφιερωμένος στην Κάρνι Μάτα, μια μύστρια του 14ου αιώνα η οποία τιμάται ως ενσάρκωση της θεάς Ντούργκα.

Ο θρύλος πίσω από τους 25.000 ιερούς αρουραίους

Σύμφωνα με το Τμήμα Τουρισμού του Ρατζαστάν, περισσότεροι από 25.000 αρουραίοι κατοικούν στο συγκρότημα του ναού. Γνωστά τοπικά ως «Κάμπας», αυτά τα τρωκτικά κινούνται ελεύθερα γύρω από το ιερό χωρίς να δείχνουν κανέναν φόβο για τους επισκέπτες. Σε αντίθεση με άλλα μέρη όπου οι αρουραίοι θεωρούνται παράσιτα, εδώ λογίζονται ως ιεροί και αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της θρησκευτικής ταυτότητας του ναού.

Η ασυνήθιστη αυτή παράδοση έχει τις ρίζες της σε έναν δημοφιλή θρύλο που συνδέεται με την Κάρνι Μάτα και τον θετό της γιο, Λάξμαν. Σύμφωνα με τη λαογραφία του ναού, ο Λάξμαν πνίγηκε κάποτε ενώ προσπαθούσε να πιει νερό. Συντετριμμένη από τον θάνατό του, η Κάρνι Μάτα πλησίασε τον Γιάμα, τον ινδουιστικό θεό του θανάτου, και του ζήτησε να επαναφέρει τον γιο της στη ζωή. Μετά την έκκλησή της, ο Γιάμα φέρεται να της παραχώρησε τη χάρη οι άρρενες απόγονοι της Κάρνι Μάτα να μετενσαρκώνονται σε αρουραίους, γεγονός που κάνει τους πιστούς να τους θεωρούν μέλη της ευρύτερης οικογένειάς της.

Τα έθιμα, η προστασία και η καλή τύχη

Οι αρουραίοι δεν προστατεύονται απλώς, αλλά φροντίζονται από τους πιστούς, οι οποίοι τους προσφέρουν τακτικά γάλα, γλυκά και άλλα τρόφιμα. Ένα από τα πιο ασυνήθιστα έθιμα του ναού είναι η πεποίθηση ότι η κατανάλωση τροφής που έχουν ήδη τσιμπήσει οι αρουραίοι φέρνει καλή τύχη και ευλογία.

Ανάμεσα στους χιλιάδες σκουρόχρωμους αρουραίους, ο εντοπισμός ενός σπάνιου λευκού αρουραίου θεωρείται ιδιαίτερα ευοίωνος, καθώς οι πιστοί πιστεύουν ότι αντιπροσωπεύουν την ίδια την Κάρνι Μάτα και τους γιους της.

Ο ναός ακολουθεί επίσης μια ιδιαίτερη πρακτική για την προστασία των ζώων: εάν ένας πιστός σκοτώσει κατά λάθος έναν αρουραίο, η παραδοσιακή μορφή εξιλέωσης περιλαμβάνει την προσφορά ενός χρυσού ομοιώματος του νεκρού τρωκτικού στο ιερό.

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