Μια παράξενη κίνηση των ματιών του σε συνέντευξη Τύπου ήταν αρκετή για να πυροδοτήσει θεωρίες συνωμοσίας και να αναγκάσει τον 32χρονο πολιτικό να απαντήσει δημόσια.

Μια ασυνήθιστη κίνηση των ματιών του ήταν αρκετή για να μετατρέψει έναν 32χρονο πολιτικό της Νέας Υόρκης σε πρωταγωνιστή μιας απίθανης διαδικτυακής ιστορίας. Ο Τζόρνταν Ράιτ, μέλος της Πολιτειακής Συνέλευσης της Νέας Υόρκης με το Δημοκρατικό Κόμμα, βρέθηκε στο επίκεντρο θεωριών συνωμοσίας, με χρήστες των social media να υποστηρίζουν ότι δεν είναι άνθρωπος, αλλά κάποιο είδος... ερπετόμορφου εξωγήινου.

Όλα ξεκίνησαν την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου, όταν ο Ράιτ συμμετείχε σε συνέντευξη Τύπου στο δημαρχείο της Νέας Υόρκης. Ο δήμαρχος Ζόραν Μαμντάνι παρουσίαζε το σχέδιό του για το κλείσιμο των φυλακών του Ράικερς Άιλαντ, όταν οι κάμερες κατέγραψαν τον 32χρονο να χαμογελά ελαφρώς, να ανοιγοκλείνει τα βλέφαρά του και στη συνέχεια να στρέφει τα μάτια του προς τα πάνω, αφήνοντας να φαίνεται κυρίως το λευκό μέρος τους.

Βασικά, κατέγραψαν αυτό:

SHOCK VIDEO: for the first time ever demons, crossing the astral plane into our dimension, has been caught on film in New York City. The creatures were caught on film during a televised meeting of the communist party.. https://t.co/b1GpXbUafL November 22, 2026

Οι θεωρίες για τα ερπετά

Το συγκεκριμένο στιγμιότυπο απομονώθηκε και άρχισε να κυκλοφορεί με ταχύτητα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ορισμένοι χρήστες συνέδεσαν την κίνηση των ματιών του με τη γνωστή θεωρία συνωμοσίας των ερπετοειδών, σύμφωνα με την οποία εξωγήινα πλάσματα έχουν πάρει ανθρώπινη μορφή και ζουν ανάμεσά μας, έχοντας μάλιστα διεισδύσει σε θέσεις εξουσίας.

«Έτσι ανοιγοκλείνουν τα μάτια τους οι σαύρες», έγραψε χαρακτηριστικά ένας χρήστης, ενώ άλλοι προχώρησαν ακόμη περισσότερο, υποστηρίζοντας ότι πολιτικοί και ισχυρά πρόσωπα μπορεί να είναι εξωγήινοι μεταμφιεσμένοι σε ανθρώπους. Δεν έλειψαν, φυσικά, και οι αναφορές σε δαίμονες, με το βίντεο να συγκεντρώνει πλήθος σχολίων και αναπαραγωγών.

Οι ισχυρισμοί δεν συνοδεύονται από κανένα επιστημονικό στοιχείο. Ωστόσο, η έκταση που πήρε η ιστορία ανάγκασε τον ίδιο τον πολιτικό να τοποθετηθεί δημόσια, βάζοντας με τον δικό του τρόπο τέλος στη φημολογία.

Μιλώντας για το περιστατικό, ο Ράιτ παραδέχθηκε ότι δεν γνωρίζει τι ακριβώς συνέβη τη στιγμή που καταγράφηκε το βίντεο. Ξεκαθάρισε, πάντως, ότι δεν υπάρχει κανένα μυστήριο σχετικά με την ανθρώπινη υπόστασή του. «Προφανώς είμαι ανθρώπινο ον και η ανθρωπιά μου φαίνεται μέσα από το νομοθετικό μου έργο», ανέφερε, κάνοντας ειδική αναφορά στα 4 εκατομμύρια δολάρια που εξασφάλισε για το Κέντρο Περιβαλλοντικής Δικαιοσύνης WE ACT στο Χάρλεμ. «Δεν μπορώ να μιλήσω για ερπετά ή εξωγήινους», πρόσθεσε.

Η πραγματική εικόνα

Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η διαφορά ανάμεσα στο απόσπασμα που έγινε viral και στην αρχική εικόνα από τη συνέντευξη Τύπου. Το κοντινό πλάνο που κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο ενίσχυσε την εντύπωση ότι τα μάτια του πολιτικού έγιναν εντελώς λευκά. Στην ευρύτερη εικόνα, ωστόσο, διακρίνεται απλώς η κίνηση του βλέμματός του προς τα πάνω, χωρίς να προκύπτει κάτι που να δικαιολογεί τους ισχυρισμούς των χρηστών.

Ο Τζόρνταν Ράιτ εκπροσωπεί την 70ή εκλογική περιφέρεια της Νέας Υόρκης, η οποία περιλαμβάνει το Μανχάτανβιλ, τμήμα του Χάμιλτον Χάιτς και μεγάλο μέρος του Κεντρικού Χάρλεμ. Είναι γιος του Κιθ Λ. Τ. Ράιτ, προέδρου της οργάνωσης του Δημοκρατικού Κόμματος στο Μανχάταν, ενώ στις εκλογές του Νοεμβρίου επανεξελέγη χωρίς αντίπαλο.

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