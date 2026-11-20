Η επιχείρηση του 2011 στην ατόλη Πάλμιρα επέτρεψε στη φυσική βλάστηση να αναγεννηθεί, ενώ είχε και ένα απρόσμενο αποτέλεσμα: την εξαφάνιση ενός είδους κουνουπιού

Μια εντυπωσιακή επιχείρηση αποκατάστασης του φυσικού περιβάλλοντος πραγματοποιήθηκε το 2011 στην ατόλη Πάλμιρα (Palmyra Atoll), μια απομονωμένη κοραλλιογενή περιοχή στον Ειρηνικό Ωκεανό, περίπου 1.600 χιλιόμετρα νότια της Χαβάης. Για δεκαετίες, η περιοχή αντιμετώπιζε σοβαρό πρόβλημα από τους μαύρους αρουραίους, οι οποίοι είχαν φτάσει με πλοία κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου. Χωρίς φυσικούς θηρευτές, πολλαπλασιάστηκαν ανεξέλεγκτα και ο πληθυσμός τους έφτασε περίπου τα 40.000 ζώα.

Τα τρωκτικά κατέστρεφαν τη φυσική ισορροπία του οικοσυστήματος, καθώς έτρωγαν σπόρους, νεαρά φυτά, αυγά και νεοσσούς θαλασσοπουλιών, εμποδίζοντας την αναπαραγωγή αυτοφυών ειδών. Τον Ιούνιο του 2011, η Υπηρεσία Αλιείας και Άγριας Ζωής των ΗΠΑ, η περιβαλλοντική οργάνωση The Nature Conservancy και η Island Conservation συνεργάστηκαν για την εξάλειψή τους. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε με τη διασπορά ειδικού δολώματος στα 25 νησάκια της ατόλης. Η πλήρης εξάλειψη των αρουραίων επιβεβαιώθηκε έπειτα από συστηματική παρακολούθηση, τον Ιούνιο του 2012.

Η αύξηση 5.000% στη βλάστηση

Πέντε χρόνια μετά την επιχείρηση, οι επιστήμονες κατέγραψαν εντυπωσιακά αποτελέσματα. Σύμφωνα με έρευνα που δημοσιεύτηκε στις 17 Ιουλίου 2018 στο επιστημονικό περιοδικό PLOS ONE, η φυσική βλάστηση είχε ανακάμψει σημαντικά. Ειδικότερα, οι ερευνητές κατέγραψαν 7.756 νεαρά φυτά πέντε αυτοφυών ειδών δέντρων το 2016, έναντι μόλις 140 πριν από την εξάλειψη των αρουραίων. Η αύξηση ξεπέρασε το 5.000%. Ιδιαίτερα χαρακτηριστική ήταν η περίπτωση του δέντρου Pisonia grandis, το οποίο αποτελεί σημαντικό καταφύγιο για τα θαλασσοπούλια. Πριν από την επιχείρηση δεν είχαν εντοπιστεί νεαρά φυτά του είδους στις συγκεκριμένες ερευνητικές περιοχές.

Μετά την απομάκρυνση των τρωκτικών, όμως, εμφανίστηκαν εκατοντάδες νέα φυτά, με τις μετρήσεις να φτάνουν ακόμη και τα 688 ανά 100 τετραγωνικά μέτρα. Η αναγέννηση της βλάστησης βοήθησε παράλληλα τα θαλασσοπούλια, τα οποία βρήκαν περισσότερους χώρους για να φωλιάσουν και να αναπαραχθούν. Ωστόσο, οι επιστήμονες εντόπισαν και μια ανεπιθύμητη εξέλιξη: η κοκοφοίνικας, ένα μη αυτοφυές είδος, άρχισε επίσης να εξαπλώνεται ταχύτερα.

Το απρόσμενο αποτέλεσμα με τα κουνούπια

Η εξάλειψη των αρουραίων είχε και μια δεύτερη, απρόσμενη συνέπεια. Μαζί τους εξαφανίστηκε και το ασιατικό κουνούπι-τίγρης (Aedes albopictus), το οποίο μπορεί να μεταδώσει ασθένειες όπως ο δάγκειος πυρετός και ο ιός Ζίκα. Όπως διαπίστωσαν οι επιστήμονες σε ξεχωριστή έρευνα, οι αρουραίοι αποτελούσαν βασική πηγή αίματος για τα συγκεκριμένα κουνούπια. Όταν απομακρύνθηκαν, τα έντομα έχασαν μια σημαντική πηγή τροφής και δεν κατάφεραν να διατηρήσουν τον πληθυσμό τους.

Αυτό δεν σήμαινε, πάντως, ότι εξαφανίστηκαν όλα τα κουνούπια από την ατόλη, καθώς ένα άλλο είδος, το Culex quinquefasciatus, εξακολούθησε να υπάρχει. Η περίπτωση της Πάλμιρα αποτελεί ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα του πώς η απομάκρυνση ενός εισβολικού είδους μπορεί να προκαλέσει θετικές αλλαγές σε ολόκληρο το οικοσύστημα, επιτρέποντας στη φύση να ανακτήσει σταδιακά την ισορροπία της.

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