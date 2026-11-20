Ένα εντυπωσιακό έργο υποδομής ολοκληρώθηκε στον Παναμά, με μια σιδηροδρομική σήραγγα να περνά κάτω από μία από τις σημαντικότερες θαλάσσιες διόδους του κόσμου

Ένα σημαντικό κατασκευαστικό επίτευγμα ολοκληρώθηκε στον Παναμά, καθώς ένα γιγαντιαίο μηχάνημα διάνοιξης σηράγγων κατάφερε να περάσει κάτω από τη Διώρυγα της χώρας, ολοκληρώνοντας την εκσκαφή μιας υπόγειας διαδρομής μήκους 4,5 χιλιομέτρων.

Η διάνοιξη ολοκληρώθηκε στις 26 Οκτωβρίου 2026, όταν το μηχάνημα με την ονομασία «Panamá» έφτασε στον σταθμό Albrook, στην πρωτεύουσα της χώρας. Πρόκειται για την πρώτη φορά που πραγματοποιείται μηχανική διάνοιξη σήραγγας κάτω από τη συγκεκριμένη θαλάσσια δίοδο. Το έργο αποτελεί βασικό τμήμα της τρίτης γραμμής του μετρό του Παναμά, η οποία θα συνδέει τις ταχέως αναπτυσσόμενες περιοχές στα δυτικά της Διώρυγας με την πρωτεύουσα.



Το γιγαντιαίο μηχάνημα που πέρασε κάτω από τη Διώρυγα

Για την κατασκευή χρησιμοποιήθηκε, σύμφωνα με το geoengineer.org ένα ειδικά σχεδιασμένο μηχάνημα τύπου Mixshield της γερμανικής εταιρείας Herrenknecht, με διάμετρο κοπτικού τροχού 13,46 μέτρων. Η διάνοιξη ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 2024 από την περιοχή Φαρφάν, στη δυτική πλευρά της Διώρυγας. Κατά τη διαδρομή του, το μηχάνημα έσκαψε κάτω από τον δίαυλο ναυσιπλοΐας, φτάνοντας σε βάθος περίπου 65 μέτρων κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας.

Η κατασκευή παρουσίασε σημαντικές τεχνικές δυσκολίες, καθώς το μηχάνημα έπρεπε να αντιμετωπίσει διαφορετικούς γεωλογικούς σχηματισμούς, όπως ψαμμίτη, βασάλτη, ανδεσίτη και ηφαιστειακά πετρώματα, αλλά και υψηλή πίεση νερού και υπεδάφους. Ένα από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του ήταν το σύστημα αντικατάστασης των κοπτικών εργαλείων. Η ειδική κατασκευή επέτρεπε στους τεχνικούς να πραγματοποιούν τις απαραίτητες εργασίες από την πίσω πλευρά του κοπτικού τροχού, υπό κανονική ατμοσφαιρική πίεση, περιορίζοντας την ανάγκη εισόδου σε χώρους με υψηλή πίεση. Κατά τη διάρκεια των εργασιών τοποθετήθηκαν 2.295 δακτύλιοι από σκυρόδεμα, καθένας αποτελούμενος από εννέα προκατασκευασμένα τμήματα, τα οποία σχηματίζουν την επένδυση και ενισχύουν τη σταθερότητα της σήραγγας.

Η νέα γραμμή του μετρό και η σύνδεση με την πρωτεύουσα

Η υπόγεια σήραγγα αποτελεί μέρος της τρίτης γραμμής του μετρό, συνολικού μήκους περίπου 24,5 χιλιομέτρων, η οποία θα συνδέει τις περιοχές δυτικά της Διώρυγας με την Πόλη του Παναμά. Η νέα γραμμή θα χρησιμοποιεί σύστημα μονόραγης (monorail) και θα καταλήγει στον σταθμό Albrook, όπου θα συνδέεται με την υφιστάμενη πρώτη γραμμή του μετρό.

Η κατασκευή της κρίθηκε απαραίτητη λόγω της μεγάλης πληθυσμιακής αύξησης στα δυτικά της πρωτεύουσας και της αυξημένης κυκλοφοριακής συμφόρησης. Σήμερα, η Γέφυρα της Αμερικής αποτελεί βασική οδική σύνδεση των περιοχών αυτών με την πρωτεύουσα, με περίπου 60.000 οχήματα να τη διασχίζουν καθημερινά, σύμφωνα με το υπουργείο Δημοσίων Έργων του Παναμά. Η νέα σιδηροδρομική σύνδεση αναμένεται να προσφέρει μια εναλλακτική λύση στις καθημερινές μετακινήσεις και να μειώσει την εξάρτηση των κατοίκων από το οδικό δίκτυο.

Με την ολοκλήρωση της διάνοιξης της σήραγγας, η τρίτη γραμμή του μετρό έχει φτάσει στο 82% της συνολικής προόδου των εργασιών, σύμφωνα με την κυβέρνηση του Παναμά. Το επόμενο στάδιο περιλαμβάνει την εγκατάσταση των απαραίτητων συστημάτων, την ολοκλήρωση των σταθμών και τις υπόλοιπες εργασίες για τη λειτουργία της γραμμής. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, οι πρώτοι επιβάτες αναμένεται να εξυπηρετηθούν το 2028. Η ολοκλήρωση της υπόγειας διαδρομής αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για το έργο, καθώς δημιουργεί μια νέα σιδηροδρομική σύνδεση κάτω από μία από τις σημαντικότερες θαλάσσιες εμπορικές διόδους στον κόσμο.

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