Με την κυκλοφορία του GTA 6, η σειρά της Rockstar Games επιστρέφει στο προσκήνιο, υπενθυμίζοντας πώς ένα βιντεοπαιχνίδι εξελίχθηκε σε παγκόσμιο πολιτιστικό φαινόμενο.

Από την κλοπή αυτοκινήτων και τις καταδιώξεις μέχρι τη δημιουργία ολόκληρων ψηφιακών πόλεων, το Grand Theft Auto έχει διαγράψει μια πορεία που ελάχιστες σειρές βιντεοπαιχνιδιών μπορούν να συγκριθούν μαζί της. Μετά από σχεδόν τρεις δεκαετίες, το GTA 6 επαναφέρει στο προσκήνιο ένα franchise που έχει ξεπεράσει προ πολλού τα όρια της ηλεκτρονικής ψυχαγωγίας.

Η επιτυχία του δεν αποτυπώνεται μόνο στις πωλήσεις. Το Grand Theft Auto V, που κυκλοφόρησε το 2013, έχει ξεπεράσει τα 230 εκατομμύρια αντίτυπα παγκοσμίως, ενώ η επιρροή της σειράς επεκτείνεται στη μουσική, τον κινηματογράφο και τη σύγχρονη ποπ κουλτούρα. Πώς, όμως, ένα παιχνίδι με επίκεντρο την παρανομία κατάφερε να εξελιχθεί σε ένα τόσο σύνθετο πολιτιστικό φαινόμενο; Σε εκτενές αφιέρωμα του Guardian, δημιουργοί, κριτικοί και συγγραφείς εξηγούν τα στοιχεία που έκαναν τη σειρά της Rockstar να ξεχωρίσει.

Από ένα σκωτσέζικο στούντιο στην παγκόσμια επιτυχία

Το πρώτο Grand Theft Auto κυκλοφόρησε το 1997 από τη σκωτσέζικη εταιρεία DMA Design. Οι παίκτες μπορούσαν να κινηθούν σε τρεις φανταστικές αμερικανικές πόλεις, τη Liberty City, το San Andreas και το Vice City, κλέβοντας αυτοκίνητα και προκαλώντας χάος στους δρόμους. Η εικόνα του παιχνιδιού, με την οπτική από ψηλά, απείχε πολύ από τους τρισδιάστατους κόσμους που γνωρίζουμε σήμερα. Ωστόσο, είχε ήδη διαμορφώσει τα βασικά χαρακτηριστικά της σειράς: ελευθερία κινήσεων, έντονη αίσθηση του τόπου και προκλητικό χιούμορ.

Το GTA 2 (1999) διατήρησε την ίδια φιλοσοφία, μεταφέροντας τη δράση στην Anywhere City, ενώ η πραγματική επανάσταση ήρθε το 2001 με το Grand Theft Auto III. Για πρώτη φορά, η σειρά απέκτησε έναν πλήρως τρισδιάστατο κόσμο. Η Liberty City, μια φανταστική εκδοχή της Νέας Υόρκης, δεν αποτελούσε απλώς το σκηνικό της δράσης, αλλά έναν ζωντανό χώρο με δρόμους, γειτονιές και κατοίκους που αντιδρούσαν στις ενέργειες του παίκτη.

Οι επιρροές από γκανγκστερικές ταινίες, όπως τα «Καλά Παιδιά» του Μάρτιν Σκορσέζε, ήταν εμφανείς. Το σημαντικότερο, όμως, ήταν ότι οι παίκτες μπορούσαν πλέον να εξερευνήσουν ελεύθερα μια ολόκληρη μεγαλούπολη, χωρίς να ακολουθούν υποχρεωτικά μια συγκεκριμένη διαδρομή.

Vice City και San Andreas: Η μουσική και η κοινωνία στο προσκήνιο

Το Vice City (2002) μετέφερε τη δράση σε μια φανταστική εκδοχή του Μαϊάμι της δεκαετίας του 1980. Με επιρροές από τον «Σημαδεμένο» και τη σειρά «Οι Σκληροί του Μαϊάμι», το παιχνίδι έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην αισθητική, στα χρώματα και κυρίως στη μουσική.

Δύο χρόνια αργότερα, το San Andreas (2004) διεύρυνε ακόμη περισσότερο τον κόσμο της σειράς. Με σκηνικό μια φανταστική πολιτεία εμπνευσμένη από την Καλιφόρνια και τη Νεβάδα, παρουσίασε διαφορετικές κοινότητες, γειτονιές και κοινωνικές αντιθέσεις, αντλώντας επιρροές και από ταινίες όπως το «Boyz n the Hood». Η Rockstar δεν δημιουργούσε πλέον απλώς χώρους για εγκληματικές περιπέτειες. Αναπαριστούσε ολόκληρες πολιτιστικές περιόδους και διαφορετικές πλευρές της αμερικανικής κοινωνίας.

GTA IV και GTA V: Από το αμερικανικό όνειρο στον ανοιχτό κόσμο

Το Grand Theft Auto IV (2008) επέστρεψε στη Liberty City, με πιο ρεαλιστική αισθητική και σκοτεινότερη αφήγηση. Πρωταγωνιστής ήταν ο Νίκο Μπέλιτς, ένας μετανάστης από την Ανατολική Ευρώπη που έφτανε στις ΗΠΑ αναζητώντας μια καλύτερη ζωή. Μέσα από την ιστορία του, το παιχνίδι ασχολήθηκε με τη μετανάστευση, την κοινωνική ταυτότητα και τις αντιφάσεις του αμερικανικού ονείρου.

Το GTA V (2013) ανέβασε ακόμη περισσότερο τον πήχη, παρουσιάζοντας το Los Santos, μια τεράστια ψηφιακή εκδοχή του Λος Άντζελες. Για πρώτη φορά, η αφήγηση μοιράστηκε ανάμεσα σε τρεις πρωταγωνιστές: τον Μάικλ, τον Φράνκλιν και τον Τρέβορ. Οι παίκτες μπορούσαν να οργανώσουν ληστείες, να επενδύσουν στο χρηματιστήριο, να αγοράσουν ακίνητα ή απλώς να περιπλανηθούν στην πόλη. Παράλληλα, η σάτιρα της αμερικανικής κοινωνίας, του καταναλωτισμού και της επιδίωξης του πλούτου παρέμεινε βασικό στοιχείο της ταυτότητας της σειράς. Με περισσότερα από 230 εκατομμύρια αντίτυπα, το GTA V επιβεβαίωσε ότι το franchise είχε εξελιχθεί σε ένα από τα μεγαλύτερα ψυχαγωγικά προϊόντα παγκοσμίως.

Γιατί γοητεύει η παρανομία στο GTA;

Ένα από τα ενδιαφέροντα ερωτήματα γύρω από τη σειρά είναι γιατί εκατομμύρια άνθρωποι απολαμβάνουν να υποδύονται χαρακτήρες που ζουν έξω από τους κανόνες της κοινωνίας. Ο Λέσλι Μπένζις, πρώην επικεφαλής του στούντιο της Rockstar στο Εδιμβούργο, έχει εξηγήσει ότι στόχος των δημιουργών δεν ήταν απλώς η προσφορά βίας, αλλά η δημιουργία κόσμων μέσα στους οποίους μπορούσαν να εξερευνηθούν σκοτεινές και προκλητικές θεματικές.

Από την πλευρά του, ο συγγραφέας Τζεφ Μάναου, δημιουργός του βιβλίου «A Burglar’s Guide to the City», επισημαίνει στον Guardian ότι κάθε σύστημα κανόνων δημιουργεί και την επιθυμία της παραβίασής τους. Όπως εξηγεί, ένα έγκλημα μπορεί να λειτουργεί σαν γρίφος: απαιτεί τη συγκέντρωση πληροφοριών, τον εντοπισμό αδυναμιών και τον συνδυασμό διαφορετικών στοιχείων για την επίτευξη ενός στόχου. Αυτή η διαδικασία συναντάται και στο GTA, όπου ο παίκτης καλείται να πειραματιστεί και να ανακαλύψει εναλλακτικούς τρόπους δράσης.

Οι ληστείες, οι καταδιώξεις και οι εγκληματικές αποστολές δεν αρκούν για να εξηγήσουν τη διαχρονική επιτυχία του Grand Theft Auto. Όπως επισημαίνει ο κριτικός λογοτεχνίας Κρίστοφερ Μπερντ στον Guardian, όσοι δεν ασχολούνται με τα βιντεοπαιχνίδια συχνά έχουν την εντύπωση ότι το GTA αποτελεί μια αδιάκοπη αλληλουχία πυροβολισμών και καταστροφών.

Για τους παίκτες, όμως, οι πιο αξέχαστες στιγμές μπορεί να είναι εντελώς διαφορετικές: μια διαδρομή με το αυτοκίνητο χωρίς προορισμό, η ανάβαση σε μια βουνοκορφή ή η παρακολούθηση του ηλιοβασιλέματος πάνω από την πόλη. «Υπάρχει η δυνατότητα να κατοικήσεις μέσα σε αυτόν τον κόσμο», εξηγεί ο Μπερντ. Η ελευθερία εξερεύνησης και η λεπτομέρεια των ψηφιακών πόλεων επιτρέπουν στον καθένα να δημιουργήσει τη δική του εμπειρία, χωρίς να χρειάζεται να ακολουθεί την κεντρική ιστορία.

Ένα ολικό έργο τέχνης με επιρροές από τη λογοτεχνία

Ο Μπερντ χρησιμοποιεί για τη σειρά τον γερμανικό όρο Gesamtkunstwerk, δηλαδή «ολικό έργο τέχνης». Πρόκειται για μια έννοια που περιγράφει τη σύνθεση διαφορετικών μορφών τέχνης σε ένα ενιαίο σύνολο. Στο Grand Theft Auto, η μουσική, η αρχιτεκτονική, οι διάλογοι, η αφήγηση και η δράση συνθέτουν μια συνολική εμπειρία, η οποία ξεπερνά όσα συμβαίνουν στην οθόνη.

Μάλιστα, ο Guardian παραλληλίζει τη σειρά με τα μεγάλα κοινωνικά μυθιστορήματα του 19ου αιώνα. Όπως ο Εμίλ Ζολά, ο Γουίλιαμ Θάκερεϊ και ο Τσαρλς Ντίκενς αποτύπωναν την κοινωνία της εποχής τους μέσα από ένα ευρύ σύνολο χαρακτήρων και κοινωνικών σχέσεων, έτσι και η Rockstar δημιουργεί ένα πανόραμα της σύγχρονης Αμερικής. Η αντίφαση είναι χαρακτηριστική: το GTA σατιρίζει τον καταναλωτισμό, ενώ αποτελεί το ίδιο ένα προϊόν που έχει αποφέρει δισεκατομμύρια δολάρια. Παράλληλα, παρουσιάζει την παρανομία ως απειλή, αλλά αναδεικνύει και την ευφυΐα όσων παραβιάζουν τους κανόνες.

Γιατί το GTA εξακολουθεί να συναρπάζει;

Σε μια εποχή κατά την οποία η ψηφιακή καθημερινότητα γίνεται όλο και πιο σύνθετη, ο Μπερντ εντοπίζει ένα ενδιαφέρον παράδοξο: οι άνθρωποι αισθάνονται ότι η πραγματικότητα γίνεται ολοένα πιο τεχνητή, αλλά εξακολουθούν να επιθυμούν να βυθιστούν σε έναν εξ ολοκλήρου ψηφιακό κόσμο.

Ίσως εκεί να βρίσκεται ένα από τα μυστικά της επιτυχίας του Grand Theft Auto. Δεν προσφέρει απλώς τη δυνατότητα να κλέψεις ένα αυτοκίνητο, να οργανώσεις μια ληστεία ή να παραβιάσεις τους κανόνες. Δημιουργεί έναν ολόκληρο κόσμο με τη δική του κοινωνία, μουσική, αρχιτεκτονική και καθημερινότητα. Αυτή είναι και η μεγαλύτερη κληρονομιά μιας σειράς που, από το 1997 μέχρι σήμερα, κατάφερε να μετατρέψει ένα βιντεοπαιχνίδι σε κάτι πολύ περισσότερο από μια μορφή διασκέδασης.

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