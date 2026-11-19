Σχολεία στη Βρετανία προσφέρουν στα παιδιά κίνητρα αν δεν λείπουν από τα μαθήματα για να παίξουν Grand Theft Auto VI.

Έπειτα από αναμονή 13 ετών, το GTA 6 κυκλοφόρησε επιτέλους και έχει προκαλέσει πανικό στους video gamers... και όχι μόνο απ' ότι φαίνεται.

Με τόσο κόσμο να περιμένει περισσότερο από μία δεκαετία για να παίξει το νέο GTA, πολλοί εργαζόμενοι αναμένεται να δηλώσουν ασθένεια, ενώ εκατομμύρια άλλοι έχουν ήδη πάρει άδεια από τη δουλειά τους.

Ωστόσο, σε μια προσπάθεια να εμποδίσουν τα παιδιά να ακολουθήσουν το ίδιο παράδειγμα, αρκετά σχολεία στη Βρετανία προσφέρουν δώρα στους μαθητές που δεν θα κάνουν κοπάνα, ενώ παράλληλα προειδοποιούν τους γονείς ότι ενδέχεται να τους επιβληθεί πρόστιμο σε περίπτωση αδικαιολόγητης απουσίας των παιδιών τους.

Τα δελεαστικά δώρα των σχολείων: Δωροεπιταγές, αλλά και κατ' οίκον έλεγχοι

Το λύκειο Darwen Vale στο Λάνκασαϊρ έστειλε επιστολή στους γονείς, αναφέροντας ότι τα παιδιά που θα παρακολουθήσουν τα μαθήματα την Πέμπτη (19/11) και την Παρασκευή (20/11) θα μπουν σε κλήρωση, με τους μαθητές να διεκδικούν δωροεπιταγές Amazon και τους γονείς τους δωροεπιταγές για σούπερ μάρκετ. Η επιστολή ενημέρωνε επίσης τους γονείς ότι το σχολείο θα πραγματοποιεί τυχαίες επισκέψεις κατ' οίκον για μαθητές που υποψιάζονται πως απουσιάζουν προκειμένου να παίξουν το νέο παιχνίδι.

Το σχολείο St John's στο Μπίσοπ Όκλαντ προσέφερε ένα παρόμοιο κίνητρο, βάζοντας σε κλήρωση για μια δωροεπιταγή Amazon αξίας 65 λιρών όσους μαθητές βρεθούν στις τάξεις την Πέμπτη (19/11). Σε ανάρτησή του στο Facebook, το σχολείο ανέφερε: «Γνωρίζουμε ότι πολλοί από τους μαθητές μας μετρούν αντίστροφα τις ημέρες μέχρι την πολυαναμενόμενη κυκλοφορία του βιντεοπαιχνιδιού GTA την Πέμπτη. Αλλά πριν ξεκινήσετε την επόμενη αποστολή σας, απομένει ένας στόχος να ολοκληρώσετε: Να έρθετε στο σχολείο».

Παράλληλα, η ακαδημία Ninestiles στο Μπέρμιγχαμ ανακοίνωσε ότι θα διοργανώσει κλήρωση δώρων για τους μαθητές που θα έχουν 100% παρουσία αυτή την εβδομάδα, ενώ θα χρησιμοποιήσει και το σχολικό της μίνι λεωφορείο για να παραλάβει από τα σπίτια τους όσα παιδιά δεν εμφανιστούν.

Οι παρατηρήσεις προς τους γονείς και τα πρόστιμα

Άλλα σχολεία κάλεσαν τους γονείς να προσέξουν τη σήμανση ηλικίας για το GTA 6, η οποία είναι άνω των 18 ετών, και να ελέγχουν τον χρόνο που περνούν τα παιδιά μπροστά στις οθόνες.

Το σχολείο Felixstowe σημείωσε σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: «Θα ενθαρρύναμε τους γονείς και τους κηδεμόνες να γνωρίζουν ποια παιχνίδια παίζουν τα παιδιά τους, να ελέγχουν τις ηλικιακές σημάνσεις και να λαμβάνουν υπόψη τους πιθανούς κινδύνους που συνδέονται με την έκθεση σε περιεχόμενο ενηλίκων. Το gaming δεν αποτελεί δικαιολογημένη αιτία απουσίας από το σχολείο».

Στην Αγγλία, τα πρόστιμα για αδικαιολόγητες σχολικές απουσίες ξεκινούν από 80 λίρες ανά παιδί εάν πληρωθούν εντός 21 ημερών, ενώ αν ένας γονέας δεχθεί δεύτερο πρόστιμο για το ίδιο παιδί μέσα σε διάστημα τριών ετών, το ποσό ανεβαίνει στις 160 λίρες.

Schools issue attendance warning ahead of GTA's UK release https://t.co/7ZWS15g2Qj — Sky News (@SkyNews) November 18, 2026

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