Το πολεμικό βλήμα εντοπίστηκε στον ιμάντα μεταφοράς κατά την επεξεργασία πατάτας, με τους εργαζομένους να σταματούν αμέσως τη λειτουργία της μονάδας και να ειδοποιούν τις Αρχές.

Ένα βλήμα πυροβολικού διαμετρήματος 75 χιλιοστών, που χρονολογείται από τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο και περιείχε εκρηκτική γόμωση, εντοπίστηκε σε επιχείρηση επεξεργασίας πατάτας στην περιοχή Σαντοβένια δε λα Βαλδονσίνα, στην επαρχία της Λεόν, στην Ισπανία.

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 14 Νοεμβρίου, όταν εργαζόμενοι εντόπισαν το πολεμικό βλήμα πάνω στον ιμάντα μεταφοράς, κατά τη διαδικασία επεξεργασίας φορτίου με πατάτες που είχαν εισαχθεί από τη Γαλλία, με την υπόθεση να γίνεται γνωστή δύο μέρες μετά, μέσω ανακοίνωσης της Υποδιοίκησης της Κυβέρνησης της χώρας.

Μόλις αντιλήφθηκαν τι είχε βρεθεί, οι εργαζόμενοι διέκοψαν αμέσως τη λειτουργία της μονάδας και ενημέρωσαν τη Χωροφυλακή. Παράλληλα, οι υπεύθυνοι της επιχείρησης απομάκρυναν το προσωπικό από το σημείο και φρόντισαν να μην αγγίξει κανείς το βλήμα, μέχρι να φτάσουν οι αρμόδιες Αρχές.

Η ελεγχόμενη εξουδετέρωση του βλήματος

Στο εργοστάσιο έσπευσαν περιπολικό από το κεντρικό φυλάκιο της Αρμούνια, καθώς και ειδικοί του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (EDEX) της ισπανικής Χωροφυλακής. Οι πυροτεχνουργοί απομάκρυναν με ασφάλεια το επικίνδυνο αντικείμενο και στη συνέχεια προχώρησαν στην ελεγχόμενη έκρηξή του σε λατομείο, στην περιοχή της Λα Πόλα δε Γκορδόν, επίσης στην επαρχία της Λεόν.

Η ακριβής προέλευση του βλήματος παραμένει άγνωστη, ωστόσο οι εκτιμήσεις συγκλίνουν στο ενδεχόμενο να βρισκόταν θαμμένο επί δεκαετίες σε κάποιο χωράφι στη Γαλλία και να συλλέχθηκε κατά λάθος κατά τη συγκομιδή της πατάτας. Έτσι, ανακατεμένο με το χώμα και τους κονδύλους, ταξίδεψε μέχρι την ισπανική επιχείρηση, όπου εντοπίστηκε εγκαίρως, προτού προκαλέσει κάποιο ατύχημα.

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