Η Όλιβ Μάρτιν υπέστη κρίση στο σπίτι της και θεωρήθηκε νεκρή από διασώστη, όμως όσα ακολούθησαν στο νοσοκομείο οδήγησαν σε μια σοβαρή έρευνα για παραλείψεις.

Μια απίστευτη υπόθεση, με τραγική κατάληξη, αποκαλύφθηκε σε δικαστική διαδικασία στη Βρετανία. Μια 54χρονη γιαγιά, η οποία είχε κηρυχθεί νεκρή από διασώστες, ξύπνησε αργότερα μέσα στο νεκροτομείο νοσοκομείου, κάτω από συνθήκες που χαρακτηρίστηκαν ιδιαίτερα οδυνηρές.

Η Όλιβ Μάρτιν υπέστη επιληπτική κρίση και κατέρρευσε στο σπίτι της, στο Ντάρλινγκτον, τον Οκτώβριο του 2023. Διασώστης της υπηρεσίας ασθενοφόρων North East Ambulance Service διαπίστωσε τον θάνατό της στο σημείο και στη συνέχεια, η γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Darlington Memorial Hospital.

Ωστόσο, αργότερα ανέκτησε τις αισθήσεις της μέσα στο νεκροτομείο, σε μια εξέλιξη που προκάλεσε σοκ. Η Μάρτιν, η οποία καταγόταν από την κομητεία Μόναχαν της Ιρλανδίας, κατέληξε τελικά στο νοσοκομείο εξαιτίας εγκεφαλικής βλάβης.

Οι παραλείψεις στην περίθαλψη και τα ερωτήματα της οικογένειας

Κατά τη διάρκεια προκαταρκτικής ακροαματικής διαδικασίας που πραγματοποιήθηκε αυτή την εβδομάδα, ο ιατροδικαστής Κρίσπιν Όλιβερ ανέφερε ότι έχουν γίνει αποδεκτές οι παραλείψεις που σημειώθηκαν στην περίθαλψη της 54χρονης. Στο δικαστήριο παρουσιάστηκε επίσης η εκτίμηση του ειδικού μάρτυρα, δρ Σάμι Σαντέκ (Samy Sadek), σύμφωνα με την οποία οι πιθανότητες επιβίωσης της γυναίκας ήταν εξαιρετικά περιορισμένες μέχρι τη στιγμή που εντοπίστηκε.

Όπως μετέδωσε το Chronicle Live, ο δικηγόρος της οικογένειας, Τομ Μπάρκλεϊ-Σέμπλ (Tom Barclay-Semple), ξεκαθάρισε ότι οι συγγενείς επιθυμούν να θέσουν ερωτήματα στον ειδικό κατά την τελική ακροαματική διαδικασία. «Το γεγονός και μόνο ότι έχουμε λάβει αυτή την έκθεση δεν σημαίνει ότι η υπόθεση έχει ολοκληρωθεί. Η οικογένεια επιθυμεί, με κάθε σεβασμό, να έχει τη δυνατότητα να απευθύνει ερωτήσεις στον δρ Σαντέκ, ώστε τα στοιχεία και η κατάθεσή του να εξεταστούν και να αξιολογηθούν διεξοδικά», ανέφερε ο δικηγόρος.

Η τελική διαδικασία της έρευνας αναμένεται να συνεχιστεί στις αρχές του επόμενου έτους. Στο πλαίσιο αυτής θα καταθέσουν εκπρόσωποι της αστυνομίας του Ντάραμ και της υπηρεσίας ασθενοφόρων North East Ambulance Service. Η ακριβής ημερομηνία θα ανακοινωθεί σε νέα ακροαματική διαδικασία τον επόμενο μήνα.

Η συγκινητική δήλωση της οικογένειας και η έρευνα των Αρχών

Σε ανακοίνωση που είχε δημοσιοποιήσει η οικογένεια της Όλιβ Μάρτιν το 2024, οι συγγενείς της είχαν μιλήσει με συγκινητικά λόγια για τον χαρακτήρα και την προσωπικότητά της. «Η μαμά μας θα μείνει για πάντα στη μνήμη μας για την καλοσύνη της, την εκρηκτική προσωπικότητά της και τη θετική της διάθεση κάθε μέρα. Ήταν η μαχήτριά μας και θα λείψει βαθιά σε κάθε άνθρωπο που είχε την τύχη να τη γνωρίσει», ανέφεραν, ζητώντας παράλληλα σεβασμό στην ιδιωτικότητά τους κατά τη δύσκολη αυτή περίοδο.

Μετά την ολοκλήρωση της αστυνομικής έρευνας, η αστυνομία του Ντάραμ ανακοίνωσε ότι δεν θα ασκηθούν ποινικές διώξεις. Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι θα διαβιβάσει τον σχετικό φάκελο στον ιατροδικαστή.

Σε ανακοίνωσή της τον Σεπτέμβριο του 2024, η αστυνομική υπηρεσία ανέφερε ότι οι σκέψεις της βρίσκονται κοντά στην οικογένεια, η οποία εξακολουθεί να υποστηρίζεται από εξειδικευμένους αξιωματικούς που έχουν αναλάβει την επικοινωνία μαζί της. Επιβεβαίωσε επίσης ότι έχει ξεκινήσει η διαδικασία της δικαστικής διερεύνησης, η οποία θα συνεχιστεί σε μεταγενέστερο χρόνο.

Από την πλευρά της, εκπρόσωπος της Επιτροπής Ποιότητας Φροντίδας (Care Quality Commission – CQC) είχε δηλώσει το 2024 ότι η Αρχή παρακολουθεί την υπόθεση και αναμένει την τελική έκθεση του ιατροδικαστή, προκειμένου να εξετάσει αν χρειάζονται περαιτέρω ενέργειες. Όπως διευκρίνισε, οι υπηρεσίες του αρμόδιου οργανισμού υγείας βρίσκονται υπό συνεχή εποπτεία και κάθε πληροφορία που υποδεικνύει πιθανό κίνδυνο για τους ασθενείς εξετάζεται, ώστε να διασφαλίζεται η παροχή ασφαλούς περίθαλψης.

Τέλος, μετά τον θάνατο της 54χρονης, ο διευθυντής παραϊατρικών υπηρεσιών της North East Ambulance Service, Άντριου Χοτζ, δήλωσε ότι μόλις έγινε γνωστό το περιστατικό, η υπηρεσία επικοινώνησε με την οικογένεια και ξεκίνησε εσωτερική διερεύνηση. Ο ίδιος σημείωσε ότι οι διασώστες που βρέθηκαν στο σπίτι της γυναίκας αντιμετώπισαν ένα σύνθετο ιατρικό περιστατικό και ότι η υπηρεσία συνεργάζεται με τους υπόλοιπους αρμόδιους φορείς, προκειμένου να αποσαφηνιστούν πλήρως οι συνθήκες κάτω από τις οποίες εκτυλίχθηκε η τραγωδία.

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