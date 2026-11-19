Στην Ινδονησία, τρία παιδία τερμάτισαν το παιχνίδι, καθώς καταγράφηκαν σε βίντεο να σκαρφαλώνουν και να κάνουν τσουλήθρα πάνω σε έναν τεράστιο πύθωνα, υπό το βλέμμα ενηλίκων.

Τα παιδιά που παίζουν με κούνιες και τσουλήθρες είναι ένα συνηθισμένο θέαμα, αλλά τα παιδιά που παίζουν με φίδι είναι κάτι που δεν είχαμε δει ποτέ.

Στην Ινδονησία, τρία παιδάκια πήγαν το παιχνίδι σε εξωτερικό χώρο σε εντελώς διαφορετικό επίπεδο. Εθεάθησαν να σκαρφαλώνουν, να κάθονται και να γλιστρούν πάνω στο σώμα ενός γιγάντιου πύθωνα 6,5 μέτρων, αντιμετωπίζοντας το τεράστιο ερπετό σαν παιχνίδι παιδικής χαράς.

Η ασυνήθιστη σκηνή έχει προκαλέσει ανησυχίες για την ασφάλεια των παιδιών, ειδικά καθώς το φίδι πιστεύεται ότι είναι δικτυωτός πύθωνας, ένα από τα μεγαλύτερα είδη φιδιών στον κόσμο. Ενήλικες φαίνονται επίσης να στέκονται κοντά καθώς τα παιδιά παίζουν με το ερπετό.

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Το βίντεο δείχνει τρία παιδιά να αλληλεπιδρούν με το τεράστιο φίδι. Κάποια από αυτά γλιστρούν κατά μήκος του σώματός του, ενώ άλλα κάθονται πάνω του και κινούνται γύρω του σαν το ζώο να ήταν ένα συνηθισμένο αντικείμενο παιχνιδιού.

Το υλικό δείχνει επίσης ενήλικες να παρακολουθούν τα παιδιά και να καταγράφουν τη σκηνή εντελώς χαλαροί.

Το φίδι είναι ένας δικτυωτός πύθωνας. Αν και αυτά τα φίδια δεν είναι δηλητηριώδη, μπορούν να είναι εξαιρετικά επικίνδυνα. Συγκαταλέγονται στα μακρύτερα φίδια στον κόσμο. Χρησιμοποιούν το δυνατό τους σώμα για να πιάσουν και να σκοτώσουν τη λεία τους, τυλίγοντας το γύρω της και σφίγγοντάς την δυνατά. Οι μεγάλοι πύθωνες έχουν αρκετή δύναμη ώστε να επιτεθούν και να καταπιούν ζώα μεγάλου μεγέθους.

Μπορούν επίσης να αντιδράσουν ξαφνικά εάν νιώσουν απειλή, ενόχληση ή τρομάξουν. Αυτό καθιστά επικίνδυνο το παιχνίδι ή το σκαρφάλωμα πάνω τους, ακόμη κι αν φαίνονται ήρεμοι.

😱 Kids turn a giant python into a playground slide In Indonesia, children turned an enormous snake into their own amusement park ride — sliding down its body, sitting on top of it, and running around it. All while adults calmly stood nearby, filming with their phones. Judging by the footage, it's a reticulated python — one of the largest and most dangerous snakes in the world. It's not venomous, but it can constrict and even swallow an adult human. The scariest part of this video isn't even the giant snake — it's that nobody around seems remotely concerned. — NEXTA (@nexta_tv) November 9, 2026

Οι χρήστες των social media αμφισβητούν τις αντιδράσεις των ενηλίκων

Η παρουσία ενηλίκων στο βίντεο έχει γίνει ένα ακόμη σημείο συζήτησης. Πολλοί θεατές αναρωτήθηκαν γιατί επετράπη στα παιδιά να παίζουν τόσο ελεύθερα με ένα τόσο ισχυρό ζώο, ενώ άλλοι αντέδρασαν με χιούμορ στο ασυνήθιστο θέαμα.

Ένας χρήστης σχολίασε με χιούμορ: «Τα παιδιά επιτέλους παίζουν έξω αντί να κάθονται στο διαδίκτυο μέσα στο σπίτι». «Μια μέρα, ένα παιδί θα είναι μόνο του και θα αρχίσει να παίζει με αυτό το φίδι και αυτό θα είναι το τέλος», είπε πιο σοβαρά ένας άλλος.

«Του αρέσει το μασάζ στην πλάτη ή του έδωσαν μερικά χάπια που το έχουν ναρκώσει, γιατί αυτό δεν είναι φυσιολογικό. Είναι τρομακτικό», έγραψε ένας άλλος χρήστης, ενώ ένα άλλο σχόλιο ανέφερε: «Στοιχηματίζω ότι ο πύθωνας απολάμβανε το μασάζ στην πλάτη». Κάποιος άλλος σημείωσε: «Φαίνεται ότι το έχουν συνηθίσει· δεν είναι η πρώτη φορά που παίζουν με έναν πύθωνα».

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