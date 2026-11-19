Ο μήνας του μέλιτος στην Μποτσουάνα εξελίχθηκε σε εφιάλτη, όταν ιπποπόταμος επιτέθηκε σε νιόπαντρο, με τη σύζυγό του να αντιδρά με απίστευτο θάρρος.

Μόλις 10 ημέρες είχαν περάσει από τον γάμο του Samuel McKee με την Anna, όταν μια επίθεση ιπποπόταμου κατά τη διάρκεια του μήνα του μέλιτος παραλίγο να αποβεί μοιραία για τον ίδιο. Η σύζυγός του, ωστόσο, δεν δίστασε να αντιμετωπίσει το άγριο ζώο, γρονθοκοπώντας το στο πρόσωπο προκειμένου να τον σώσει.

Το ζευγάρι ήταν μαζί επί 13 χρόνια πριν παντρευτεί τον Σεπτέμβριο του 2025, σε τελετή στην Πορτογαλία. Αμέσως μετά, ταξίδεψε στην Μποτσουάνα για τον μήνα του μέλιτος, ο οποίος εξελίχθηκε σε μια περιπέτεια που δύσκολα θα ξεχάσουν. Όπως περιέγραψε ο 31χρονος στην Guardian, οι δυο τους έκαναν βόλτα με κανό στο Δέλτα του Οκαβάνγκο, έχοντας προηγουμένως ενημερωθεί ότι στην περιοχή βρισκόταν μια θηλυκή ιπποπόταμος με τα μικρά της. Ο Samuel εντόπισε το ζώο από μακριά και μάλιστα το φωτογράφισε.

Λίγο αργότερα, άκουσε πίσω από το κανό του έναν έντονο θόρυβο, με πιτσιλίσματα νερού, γρυλίσματα και βρυχηθμούς και όταν γύρισε, είδε τον ιπποπόταμο να ορμά προς το μέρος τους, ενώ, όπως θυμάται, ο οδηγός τους είχε μια έκφραση απόλυτου τρόμου. Το ζώο επιτέθηκε στον Samuel, με τον ίδιο να περιγράφει το χτύπημα σαν να τον είχε παρασύρει αυτοκίνητο.

Ο ιπποπόταμος τον άρπαξε με τα σαγόνια του και η κατάσταση θα μπορούσε να είχε εξελιχθεί μοιραία, αν η Anna δεν είχε αντιδράσει. Η γυναίκα έβγαλε μια κραυγή και γρονθοκόπησε το ζώο στο πρόσωπο, αναγκάζοντάς το να τον αφήσει. Όταν ο Samuel απελευθερώθηκε, αντίκρισε τα έντερά του να έχουν βγει έξω από την κοιλιά του. Με το ένα χέρι προσπαθούσε να συγκρατήσει τα τραύματά του και με το άλλο κρατούσε τη σύζυγό του.

13 ώρες αναμονής για τη διάσωση και σοβαρά τραύματα

Το ζευγάρι τον ξάπλωσε πάνω σε μια στοίβα από σωσίβια, με την Anna να κρατά τα έντερα του συζύγου της, ενώ περίμεναν να φτάσει ελικόπτερο διάσωσης. Αρχικά, ενημερώθηκαν ότι θα έπρεπε να περιμένουν περίπου 30 λεπτά, ωστόσο, περισσότερο από μία ώρα αργότερα, δεν είχε εμφανιστεί κανένα μέσο διάσωσης. Τελικά, ο Samuel μεταφέρθηκε με φορείο πίσω στο καταυλισμό τους, όπου τους ενημέρωσαν ότι ελικόπτερο δεν θα μπορούσε να φτάσει πριν από το επόμενο πρωί.

Χρειάστηκε να περάσουν 13 ώρες, μέχρι να ξημερώσει, για να φτάσει η βοήθεια. Ο Samuel παρέμεινε ξύπνιος όλη τη νύχτα, χωρίς να έχει λάβει παυσίπονα, προτού μεταφερθεί στο νοσοκομείο Netcare Milpark στη Νότια Αφρική, όπου και ενημερώθηκε για την πλήρη έκταση των τραυματισμών του. Είχε τραύμα στην πλάτη, σοβαρές κακώσεις στον μηρό και το χέρι, κατάγματα στα πλευρά και στους σπονδύλους, ενώ αρκετά εσωτερικά όργανα είχαν υποστεί βλάβες και τα έντερά του είχαν συνθλιβεί.

Παρέμεινε στο νοσοκομείο για 19 ημέρες, προτού κριθεί αρκετά σταθερός ώστε να επιστρέψει αεροπορικώς στην πατρίδα του. Ωστόσο, η αποκατάστασή του δεν είχε ολοκληρωθεί. Τραυματισμούς υπέστη και η Anna, η οποία χτύπησε το χέρι της κατά τη γροθιά που έδωσε στον ιπποπόταμο. Παρά την τρομακτική εμπειρία, κανείς από τους δύο δεν κατηγορεί το ζώο για την επίθεση, με τον Samuel να δηλώνει χαρακτηριστικά πως «απλώς προστάτευε την περιοχή του».

Στο πλαίσιο της αποκατάστασής του, ο Samuel ασχολήθηκε με την κεραμική, την οποία χαρακτήρισε ψυχολογικά θεραπευτική, καθώς δεν μπορούσε να συνεχίσει τις πιο απαιτητικές σωματικές δραστηριότητές του. Παράλληλα, έχει δημιουργήσει μια καμπάνια συγκέντρωσης χρημάτων, με στόχο να προσφέρει skateboard σε παιδιά που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να αγοράσουν.

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