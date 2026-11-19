63χρονος ξυλοκόπησε μέχρι θανάτου την 61χρονη σύζυγό του μέσα στο διαμέρισμά τους στο Θησείο και στη συνέχεια ειδοποίησε ο ίδιος την Αστυνομία.

Σοκ προκαλεί η υπόθεση του θανάτου μιας 61χρονης στο Θησείο, η οποία εντοπίστηκε νεκρή τα ξημερώματα της Πέμπτης (19/11) μέσα στο σπίτι της, στην οδό Αίθρας. Για τον θάνατό της συνελήφθη ο 63χρονος σύζυγός της, ο οποίος φέρεται να την ξυλοκόπησε άγρια και στη συνέχεια τηλεφώνησε ο ίδιος στην Αστυνομία.

Ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσε στους αστυνομικούς η εικόνα του σώματος της γυναίκας, καθώς έφερε πολλαπλούς μώλωπες και χτυπήματα σε διάφορα σημεία, μεταξύ των οποίων και στο κεφάλι. Μάλιστα, ορισμένα σημάδια φέρονται να μην ήταν πρόσφατα, γεγονός που έχει στρέψει την έρευνα και στο ενδεχόμενο να είχε προηγηθεί κακοποίηση.

«Ελάτε, χτύπησα τη γυναίκα μου»

Όλα ξεκίνησαν λίγο μετά τις 2 τα ξημερώματα, όταν ο 63χρονος κάλεσε την Άμεση Δράση και ενημέρωσε για όσα είχαν συμβεί. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, είπε στο τηλεφωνικό κέντρο: «Ελάτε, χτύπησα τη γυναίκα μου και δεν έχει τις αισθήσεις της».

Αμέσως κινητοποιήθηκαν αστυνομικοί και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, που έφτασαν στο διαμέρισμα της οδού Αίθρας. Εκεί εντόπισαν την 61χρονη πεσμένη στο έδαφος, χωρίς τις αισθήσεις της. Οι διασώστες διαπίστωσαν ότι ήταν ήδη νεκρή.

Ο 63χρονος βρισκόταν στο σπίτι και συνελήφθη χωρίς να προβάλει αντίσταση. Κατά τις πληροφορίες, φέρεται να υποστήριξε στους αστυνομικούς ότι το τελευταίο διάστημα αντιμετώπιζε ψυχολογικά προβλήματα, με έντονες εκρήξεις θυμού, και ότι το ζευγάρι είχε απευθυνθεί σε ψυχίατρο. Σύμφωνα με όσα φέρεται να ανέφερε, «την χτύπησα στο στήθος και έπεσε κάτω. Έμεινε αναίσθητη».

Οι μώλωπες και το ενδεχόμενο προηγούμενης κακοποίησης

Το γεγονός ότι ορισμένες από τις κακώσεις φέρονται να είναι παλαιότερες εξετάζεται με ιδιαίτερη προσοχή, καθώς ενδέχεται να υποδεικνύει ότι η γυναίκα είχε υποστεί βία και σε προηγούμενο χρόνο.

Καθοριστική αναμένεται να είναι η ιατροδικαστική εξέταση, η οποία θα βοηθήσει να προσδιοριστούν η ακριβής αιτία θανάτου, ο μηχανισμός πρόκλησης των θανατηφόρων τραυμάτων, αλλά και η ηλικία των υπόλοιπων κακώσεων.

Από την πρώτη έρευνα στο διαμέρισμα δεν εντοπίστηκε όπλο ή μαχαίρι που να φαίνεται ότι χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση.

Τι λένε οι γείτονες για το ζευγάρι: «Ο 63χρονος ήταν φίλος μου»

Ερωτήματα προκαλεί και το γεγονός ότι κανείς από τη γειτονιά δεν φαίνεται να άκουσε φωνές ή θορύβους τη μοιραία νύχτα. Παράλληλα, δεν προκύπτει από την αρχική έρευνα γνωστό ιστορικό ενδοοικογενειακής βίας για το ζευγάρι, χωρίς αυτό να αποκλείει την πιθανότητα να είχαν προηγηθεί περιστατικά που δεν καταγγέλθηκαν.

Μία γειτόνισσα, μιλώντας για το ζευγάρι, ανέφερε: «Ήταν καλή γυναίκα και αρρώστησε και ήταν κλεισμένη μέσα στο σπίτι της. Ο άντρας της ήταν πολύ φίλος μου και τον ρωτούσα πολλές φορές "τι κάνει η μικρή". Είχα χρόνια να τη δω γιατί δεν έβγαινε έξω. Δεν ήθελε να βγαίνει έξω να βλέπει κόσμο».

Μια άλλη γυναίκα, που γνώριζε το ζευγάρι, περιέγραψε τη σχέση τους και την εικόνα της 61χρονης το τελευταίο διάστημα: «Με τη γυναίκα γνωριζόμασταν, περπατούσαμε κάπου κάπου μαζί. Του είχε αδυναμία (σ.σ. του δράστη). Δεν είχαν παιδιά. Πολλές φορές είχαμε δει τη γυναίκα να είναι θλιμμένη στο μπαλκόνι αλλά ποτέ κανείς δεν κάλεσε τις αρχές, γιατί πιστεύαμε πως είχε ψυχολογικά προβλήματα. Δεν μου είχε πει κάτι για προβλήματα με τον σύζυγό της», ανέφερε.

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