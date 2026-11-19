Ινδός έφτιαξε ένα έξυπνο δωμάτιο με φωνητικές εντολές και λειτουργία μελέτης, εμπνευσμένος από τον Jarvis του Iron Man.

Φανταστείτε να μπαίνετε στο δωμάτιό σας και να ανάβετε τα φώτα, να ελέγχετε συσκευές ή να ρυθμίζετε τον χώρο μελέτης σας χωρίς να αγγίξετε διακόπτη. Ινδός το έκανε πράξη με μια ιδιοκατασκευή έξυπνου δωματίου εμπνευσμένη από τον βοηθό τεχνητής νοημοσύνης Jarvis του Τόνι Σταρκ από τις ταινίες Iron Man.

Η κατασκευή του επιτρέπει να χειρίζεται οικιακές συσκευές μέσω προφορικών εντολών και διαθέτει ακόμη και ξεχωριστή λειτουργία μελέτης.

Πώς λειτουργεί το έξυπνο δωμάτιο του Ινδού δημιουργού

Ο δημιουργός έχει εγκαταστήσει ένα προσαρμοσμένο ηλεκτρονικό κύκλωμα δίπλα στον πίνακα διακοπτών του δωματίου του. Αντί να σηκώνεται για να πατήσει διαφορετικούς διακόπτες, μπορεί απλώς να μιλήσει στο σύστημα και να ελέγξει τις συνδεδεμένες συσκευές.

Η κατασκευή χρησιμοποιεί φωνητικές εντολές για την εκτέλεση εργασιών. Τέτοια συστήματα λειτουργούν γενικά με μια συσκευή φωνητικής εισόδου, έναν ελεγκτή και ηλεκτρονικούς διακόπτες που λαμβάνουν εντολές και θέτουν σε λειτουργία τις συνδεδεμένες συσκευές. Η επίδειξη δείχνει πώς οι βασικοί έλεγχοι του σπιτιού μπορούν να γίνονται χωρίς να χρειάζεται να αγγίζει κανείς τον πίνακα διακοπτών.

Ένα χαρακτηριστικό που κάνει την κατασκευή ενδιαφέρουσα είναι η λειτουργία μελέτης της. Ο δημιουργός μπορεί να την ενεργοποιήσει δίνοντας μια φωνητική εντολή, κάτι που του επιτρέπει να αλλάζει τις ρυθμίσεις του δωματίου του χωρίς να χειρίζεται χειροκίνητα τους διακόπτες.

Η επίδειξη δεν εξηγεί ποια ακριβώς φώτα ή συσκευές ελέγχονται από αυτή τη λειτουργία. Δείχνει ωστόσο πώς διαφορετικές ρυθμίσεις δωματίου μπορούν να διαχειρίζονται μέσω απλών φωνητικών οδηγιών.

Γιατί θυμίζει τον Jarvis του Iron Man

Στις ταινίες Iron Man, ο Τόνι Σταρκ χρησιμοποιεί τον Jarvis, έναν βοηθό τεχνητής νοημοσύνης που ανταποκρίνεται στη φωνή του και τον βοηθά να ελέγχει διάφορες μηχανές και συστήματα. Το έργο του Ινδού δημιουργού μεταφέρει ένα μικρό μέρος αυτής της ιδέας σε μια συνηθισμένη κρεβατοκάμαρα.

Και τα δύο επιτρέπουν στους χρήστες να δίνουν προφορικές εντολές αντί να χειρίζονται συσκευές χειροκίνητα. Υπάρχει όμως μια μεγάλη διαφορά ανάμεσά τους: η κατασκευή του δημιουργού είναι ένα έργο οικιακού αυτοματισμού, ενώ ο φανταστικός Jarvis μπορεί να κατανοεί σύνθετα αιτήματα, να κάνει συζητήσεις και να παίρνει αποφάσεις.

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