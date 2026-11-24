Επιστήμονες εντόπισαν γεωλογικά ίχνη που μαρτυρούν εκρηκτική ηφαιστειακή δραστηριότητα στα βάθη της Τάφρου των Μαριανών, αμφισβητώντας όσα γνώριζαν μέχρι σήμερα.

Σε βάθος περίπου 11.000 μέτρων κάτω από την επιφάνεια του δυτικού Ειρηνικού Ωκεανού βρίσκεται το βαθύτερο γνωστό σημείο των θαλασσών. Πρόκειται για το Challenger Deep, ένα από τα πιο δυσπρόσιτα μέρη του πλανήτη, στο οποίο η κατάδυση αποτελεί εξαιρετικά δύσκολη αποστολή, ακόμη και για τις επιστημονικές ομάδες.

Το ερώτημα για το πώς δημιουργήθηκε ένα τόσο μεγάλο βάθος απασχολεί εδώ και χρόνια τους επιστήμονες. Για να βρουν απαντήσεις, χρειάζεται να εξερευνήσουν την περιοχή, κάτι που προϋποθέτει τη χρήση ειδικών ρομποτικών οχημάτων. Μια πρόσφατη μελέτη, ωστόσο, έφερε στο φως ένα εύρημα που δεν περίμεναν να συναντήσουν οι ερευνητές σε τέτοιο βάθος.

Σε απόσταση μεγαλύτερη των 6.000 μέτρων από την επιφάνεια της θάλασσας εντοπίστηκαν ίχνη πυροκλαστικής ροής από εκρηκτικό ηφαίστειο. Πρόκειται για ένα φαινόμενο που θεωρούνταν εξαιρετικά δύσκολο να εκδηλωθεί κάτω από την τεράστια πίεση των υδάτων. Όπως εξήγησε ο επικεφαλής της μελέτης, Robert Stern, από το Πανεπιστήμιο του Τέξας, η εκδήλωση εκρηκτικής ηφαιστειακής δραστηριότητας σε τόσο μεγάλο βάθος προκαλεί έκπληξη, καθώς η υψηλή πίεση περιορίζει τη διαστολή των αερίων που είναι απαραίτητα για την πρόκληση ισχυρών εκρήξεων.

Το εύρημα που αιφνιδίασε τους επιστήμονες

Η ιστορία της Τάφρου των Μαριανών ξεκινά περίπου πριν από 52 εκατομμύρια χρόνια, όταν η τεκτονική πλάκα του Ειρηνικού άρχισε να βυθίζεται κάτω από την πλάκα της Θάλασσας των Φιλιππίνων. Η γεωλογική αυτή διαδικασία οδήγησε στη δημιουργία της γνωστής σήμερα Τάφρου των Μαριανών, με το Challenger Deep να αποτελεί το βαθύτερο σημείο της.

Το βάθος είναι τόσο μεγάλο, ώστε ακόμη και το τηλεχειριζόμενο υποθαλάσσιο όχημα Jason/Medea δεν μπορεί να φτάσει μέχρι τον πυθμένα. Το συγκεκριμένο ρομποτικό σύστημα έχει δυνατότητα κατάδυσης έως τα 6.500 μέτρα, δηλαδή λίγο περισσότερο από το μισό του συνολικού βάθους του Challenger Deep. Ωστόσο, μπορεί να εξερευνήσει τα τοιχώματα της τάφρου και να συλλέξει πολύτιμα επιστημονικά δεδομένα.

Το 2024 πραγματοποίησε επτά καταδύσεις σε μια θαλάσσια διαδρομή μήκους περίπου 300 χιλιομέτρων. Κατά τη διάρκεια των αποστολών κατέγραψε κάτι εντυπωσιακό: λεπτά, επίπεδα στρώματα πετρωμάτων, τα οποία η επιστημονική ομάδα αναγνώρισε στη συνέχεια ως ενδείξεις των βαθύτερων εκρηκτικών υποθαλάσσιων ηφαιστειακών εκρήξεων που έχουν καταγραφεί μέχρι σήμερα.

Ιδιαίτερη σημασία είχαν τα γεωμετρικά σχήματα των πετρωμάτων, τα οποία δεν μπορούσαν να εξηγηθούν με διαφορετικό τρόπο. Ο Robert Stern χαρακτήρισε ως την πιο συναρπαστική στιγμή της έρευνας την παρατήρηση ορθογώνιων πλακών πυροκλαστικών αποθέσεων.

Όπως ανέφερε, το κανονικό γεωμετρικό σχήμα τους υποδήλωνε ότι είχαν δημιουργηθεί από τη συστολή θερμού υλικού κατά την ψύξη του. Η ανακάλυψη προκαλεί ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον επειδή τα συγκεκριμένα υποθαλάσσια ηφαίστεια βρίσκονται σε ένα τμήμα του τεκτονικού ορίου, το οποίο μέχρι πρότινος δεν θεωρούνταν αρκετά θερμό ώστε να επιτρέψει την τήξη πετρωμάτων και τη δημιουργία λάβας.

Γιατί το Challenger Deep είναι τόσο βαθύ;

Οι ερευνητές προσπαθούν ακόμη να κατανοήσουν πώς είναι δυνατόν να εκδηλώνονται εκρηκτικές ηφαιστειακές διεργασίες σε τόσο μεγάλα βάθη. Το μόνο βέβαιο είναι ότι η συμπεριφορά τους διαφέρει σημαντικά από εκείνη των ηφαιστείων στην ξηρά. Στην επιφάνεια της Γης, τα αέρια και το μάγμα έχουν αρκετό χώρο για να διασταλούν, προκαλώντας εκρήξεις που, σύμφωνα με τους επιστήμονες, μπορούν να είναι έως και 100.000 φορές ισχυρότερες από πυρηνικά όπλα. Αντίθετα, κάτω από τεράστιες ποσότητες νερού, η εκτόνωση αναμένεται να είναι πολύ πιο περιορισμένη.

Το επόμενο βήμα για την επιστημονική ομάδα είναι να εντοπίσει τις ακριβείς θέσεις των εκρήξεων, ακολουθώντας τα ίχνη των πυροκλαστικών αποθέσεων. Με αυτόν τον τρόπο ελπίζει να κατανοήσει καλύτερα πώς εκδηλώνονται τέτοια φαινόμενα στον βυθό. Παράλληλα, τα νέα δεδομένα ενισχύουν μια θεωρία σχετικά με το γιατί το Challenger Deep έχει τόσο μεγάλο βάθος. Σύμφωνα με αυτήν, καθοριστικό ρόλο παίζει η σχετικά ασθενής σύνδεση ανάμεσα στην πλάκα του Ειρηνικού και εκείνη της Θάλασσας των Φιλιππίνων, η οποία επιτρέπει στην πρώτη να βυθίζεται ευκολότερα.

Καθώς η πλάκα του Ειρηνικού κινείται κάτω από την άλλη, κάμπτεται υπό ιδιαίτερα απότομη γωνία, γεγονός που συμβάλλει στη δημιουργία του εντυπωσιακού βάθους της τάφρου. Η ομάδα του Stern ελπίζει να επιστρέψει στην περιοχή της Τάφρου των Μαριανών και να πραγματοποιήσει ακόμη βαθύτερες εξερευνήσεις. Ωστόσο, υπάρχει ένα σημαντικό τεχνικό εμπόδιο: το Jason/Medea δεν μπορεί να μελετήσει τον πυθμένα ανάμεσα στα 6.500 και τα 11.000 μέτρα, όπου βρίσκεται το Challenger Deep.

Όπως ανέφερε ο ερευνητής, αυτή τη στιγμή μόνο Κινέζοι επιστήμονες και ορισμένοι εύποροι ιδιώτες διαθέτουν ερευνητικό εξοπλισμό ικανό να φτάσει μέχρι τον πυθμένα του βαθύτερου σημείου των ωκεανών.

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