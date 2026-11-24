Θαμμένος για περισσότερα από 13.000 χρόνια, ο σκελετός ενός άνδρα που βρέθηκε σε εργοτάξιο στο Μεξικό ίσως δώσει νέες απαντήσεις για τις πρώτες μετακινήσεις ανθρώπων στην Αμερική.

Ένα εντυπωσιακό αρχαιολογικό εύρημα αποκαλύφθηκε το 2021, κατά τη διάρκεια των εργασιών για την κατασκευή του διεθνούς αεροδρομίου Felipe Ángeles, βόρεια της Πόλης του Μεξικού. Οι εργάτες εντόπισαν έναν σχεδόν ακέραιο ανθρώπινο σκελετό, μαζί με το κρανίο του, το οποίο έφερε εκτεταμένα κατάγματα.

Ο αρχαιολόγος Ισραέλ Πένια, από το Εθνικό Ινστιτούτο Ανθρωπολογίας και Ιστορίας του Μεξικού (INAH), που ανακάλυψε πρώτος τα οστά, αρχικά πίστεψε ότι επρόκειτο για σκελετό καμήλας, καθώς τα οστά είχαν περίπου το ίδιο μέγεθος. Καθώς όμως η ανασκαφή προχωρούσε, έγινε σαφές ότι επρόκειτο για ανθρώπινα λείψανα.

Το εύρημα ονομάστηκε «Γιοτζίν», λέξη που σημαίνει «μοναδικός» στη γλώσσα των ιθαγενών Ναουάτλ. Η πρώτη ανάλυση, το 2024, έδειξε ότι ανήκε σε άνδρα ηλικίας περίπου 25 έως 30 ετών, με ύψος γύρω στο 1,75 μέτρο. Τα οστά είχαν αποκτήσει ένα σκούρο, σχεδόν μεταλλικό χρώμα από τα ιζήματα στα οποία παρέμειναν θαμμένα, διατηρώντας ωστόσο εντυπωσιακά καλή κατάσταση.

Ένας από τους αρχαιότερους γνωστούς κατοίκους της περιοχής

Το πόσο παλιά ήταν τα οστά παρέμενε αρχικά άγνωστο. Σε νεότερη μελέτη, οι επιστήμονες χρησιμοποίησαν δύο διαφορετικές μεθόδους χρονολόγησης: την ανάλυση του κολλαγόνου και εκείνη του βιοαπατίτη, του ανόργανου συστατικού των οστών. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι ο Γιοτζίν έζησε πριν από 13.087 έως 11.700 χρόνια. Πρόκειται για ένα από τα αρχαιότερα γνωστά ανθρώπινα ευρήματα στην Κοιλάδα του Μεξικού.

Η υπουργός Πολιτισμού της χώρας, Κλαούντια Κουριέλ ντε Ικάσα, σημείωσε ότι η χρονολόγηση φέρνει τους επιστήμονες πιο κοντά σε μια περίοδο της ιστορίας για την οποία υπάρχουν ελάχιστα στοιχεία, ανοίγοντας νέους δρόμους έρευνας σχετικά με τον τρόπο ζωής και την προέλευση των πληθυσμών εκείνης της εποχής.

Η ιστορία των πρώτων ανθρώπων στην Αμερική εξακολουθεί να αποτελεί αντικείμενο επιστημονικής συζήτησης. Η επικρατέστερη θεωρία θέλει τους πρώτους πληθυσμούς να έφτασαν από τη βορειοανατολική Ασία πριν από τουλάχιστον 15.000 έως 20.000 χρόνια. Ωστόσο, τα άμεσα ανθρώπινα ευρήματα είναι σπάνια και πολλές εκτιμήσεις βασίζονται σε εργαλεία, αποτυπώματα, γενετικές αναλύσεις και κλιματικά δεδομένα.

Ένα από τα παλαιότερα γνωστά ανθρώπινα ευρήματα της περιοχής είναι ο σκελετός μιας έφηβης που εντοπίστηκε σε υποθαλάσσια σπηλιά κοντά στο Τουλούμ και χρονολογήθηκε περίπου στα 13.000 χρόνια. Η χρονολόγησή του, ωστόσο, έχει προκαλέσει συζητήσεις, καθώς το νερό είχε καταστρέψει μεγάλο μέρος του κολλαγόνου των οστών. Στην περίπτωση του Γιοτζίν, οι ερευνητές εμφανίζονται πιο βέβαιοι για τα αποτελέσματα, καθώς ο σκελετός ανασύρθηκε με ελεγχόμενη ανασκαφή και καταγράφηκε λεπτομερώς.

Το επόμενο βήμα είναι η ανάλυση του DNA, η οποία ενδέχεται να αποκαλύψει περισσότερα για την καταγωγή και τις συγγενικές του σχέσεις. Τα αποτελέσματα της γενετικής μελέτης, που πραγματοποιείται στο Πανεπιστήμιο του Μπούργος στην Ισπανία, αναμένεται να δημοσιευθούν το πρώτο τρίμηνο του 2027.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και το σχήμα του κρανίου του, το οποίο είναι πιο επιμήκες σε σχέση με άλλα απολιθώματα που έχουν βρεθεί στη λεκάνη του Μεξικού. Σύμφωνα με τον ανθρωπολόγο Ταλαβέρα Γκονζάλες, θυμίζει περισσότερο εκείνα πληθυσμών από το βόρειο Μεξικό, όπως οι Περίκουες. Οι επιστήμονες ελπίζουν ότι η μελέτη της καταγωγής του θα προσφέρει νέα στοιχεία για τις μετακινήσεις των πρώτων ανθρώπων στην αμερικανική ήπειρο.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ