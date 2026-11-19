Η δουλειά του απαιτούσε να δοκιμάζει μηχανές τυχερών παιχνιδιών, κάτι που, όπως υποστήριξε, τον οδήγησε στον εθισμό.

Ένας 48χρονος εργαζόμενος στο Βίγκο της Ισπανίας, ο οποίος είχε ως αντικείμενο εργασίας την επιθεώρηση και τη δοκιμή μηχανών τυχερών παιχνιδιών σε διάφορα καταστήματα, προσέφυγε στη δικαιοσύνη κατά της εταιρείας του, υποστηρίζοντας ότι η επαγγελματική του δραστηριότητα τον οδήγησε στον εθισμό στον τζόγο.

Ωστόσο, το Ανώτατο Δικαστήριο της Γαλικίας (TSXG) απέρριψε την προσφυγή του και επικύρωσε την απόφαση σύμφωνα με την οποία η πάθησή του θεωρείται κοινή ασθένεια και όχι εργατικό ατύχημα. Στην απόφαση της 21ης Οκτωβρίου 2026, το δικαστήριο έκρινε ότι δεν αποδείχθηκε πως η εργασία του αποτέλεσε την αποκλειστική αιτία της εξάρτησής του.

Όπως αναφέρει η La Voz de Galicia, ο άνδρας εργαζόταν ως διευθυντής υποκαταστήματος και εμπορικός αντιπρόσωπος στον κλάδο των τυχερών παιχνιδιών. Στα καθήκοντά του περιλαμβανόταν η επίσκεψη σε διάφορα καταστήματα, προκειμένου να ελέγχει τις μηχανές και να διαπιστώνει αν λειτουργούσαν σωστά. Ο ίδιος υποστήριζε πως το παιχνίδι στις μηχανές δεν ήταν μια δραστηριότητα που έκανε εκτός εργασίας, αλλά μέρος των καθημερινών επαγγελματικών του υποχρεώσεων. Όπως ισχυριζόταν, η εταιρεία τού έδινε χρήματα ώστε να δοκιμάζει τα μηχανήματα τόσο σε δικά της καταστήματα όσο και σε επιχειρήσεις ανταγωνιστών.

Μάλιστα, περιέγραψε ένα περιστατικό κατά το οποίο η εταιρεία τού είχε παραδώσει 3.000 ευρώ για να ελέγξει τη λειτουργία των μηχανών σε κατάστημα τυχερών παιχνιδιών που βρισκόταν μέσα σε εμπορικό κέντρο. Κατά τον ίδιο, οι δοκιμές αποτελούσαν μέρος της δουλειάς του και, με την πάροδο του χρόνου, συνέβαλαν στην ανάπτυξη της εξάρτησής του από τον τζόγο. Η κατάσταση είχε σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία του, καθώς, πέρα από τον παθολογικό εθισμό στον τζόγο, εμφάνισε αγχώδη διαταραχή, καταθλιπτικό σύνδρομο και διατατική μυοκαρδιοπάθεια.

Αναγνωρίστηκε ως ανάπηρος λόγω εργασίας, αλλά δεν δικαιώθηκε δικαστικά

Το 2022, ο εργαζόμενος αναγκάστηκε να πάρει αναρρωτική άδεια έπειτα από κρίση γενικευμένου άγχους και στη συνέχεια, το Εθνικό Ινστιτούτο Κοινωνικής Ασφάλισης (INSS) του αναγνώρισε ολική μόνιμη ανικανότητα για την άσκηση του επαγγέλματός του, χωρίς όμως να αποδώσει την κατάσταση σε εργατικό ατύχημα, αλλά σε κοινή ασθένεια.

Ο ίδιος αμφισβήτησε τον χαρακτηρισμό και ζήτησε να αναγνωριστεί ότι τα προβλήματα υγείας του προέκυψαν άμεσα από την επαγγελματική του δραστηριότητα. Μετά από νέες υποτροπές το 2024, αποφάσισε να προσφύγει στη δικαιοσύνη κατά της εταιρείας του, της κοινωνικής ασφάλισης και του ασφαλιστικού φορέα. Η υπόθεση εξετάστηκε αρχικά από το Εργατικό Δικαστήριο Νο 2 του Βίγκο, το οποίο απέρριψε την αγωγή του το 2025.

Ο εργαζόμενος άσκησε έφεση στο Ανώτατο Δικαστήριο της Γαλικίας, καταθέτοντας μεταξύ άλλων συνομιλίες μέσω WhatsApp, με τις οποίες επιχείρησε να αποδείξει ότι η εταιρεία του ανέθετε να ελέγχει τις μηχανές παίζοντας. Το δικαστήριο, ωστόσο, δεν έκανε δεκτούς τους ισχυρισμούς του, κρίνοντας πως τα στοιχεία που προσκόμισε δεν αποδεικνύουν ότι ο εθισμός του στον τζόγο προκλήθηκε αποκλειστικά από την εργασία του.

Γιατί ο εθισμός στον τζόγο δεν αναγνωρίστηκε ως επαγγελματική ασθένεια

Ο παθολογικός εθισμός στον τζόγο δεν περιλαμβάνεται στον κατάλογο των επαγγελματικών ασθενειών και επομένως, προκειμένου να αναγνωριστεί ως πάθηση που συνδέεται με την εργασία, ο εργαζόμενος έπρεπε να αποδείξει την άμεση αιτιώδη σχέση μεταξύ των επαγγελματικών του δραστηριοτήτων και της ασθένειας.

Το TSXG έκρινε ότι κάτι τέτοιο δεν τεκμηριώθηκε, επισημαίνοντας πως δεν προκύπτει ότι η εργασία αποτέλεσε την αποκλειστική αιτία της πάθησης, καθώς δεν αποκλείεται η νόσος να οφείλεται και σε άλλους παράγοντες.

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