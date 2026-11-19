Ο Άδωνις Γεωργιάδης τοποθετήθηκε για την αντιπαράθεση με την αξιωματική αντιπολίτευση γύρω από τα γεγονότα του Πολυτεχνείου και το επίσημο πόρισμα.

Καλεσμένος στην εκπομπή «ΣΗΜΕΡΑ» του ΣΚΑΪ ήταν ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, ο οποίος θέλησε να ξεκαθαρίσει το τοπίο γύρω από τις δηλώσεις που είχε κάνει για τους νεκρούς του Πολυτεχνείου.

«Το Πολυτεχνείο δεν ανήκει στην Αριστερά»

Ο Άδωνις Γεωργιάδης θέλησε να απαντήσει στις κατηγορίες που του εκτόξευσε ο Νίκος Ανδρουλάκης για τους νεκρούς στο Πολυτεχνείο και το λεγόμενο Πόρισμα Τσεβά: «Κάποιοι ψαρεύουν στα θολά νερά της Ακροδεξιάς, νομιμοποιώντας επικίνδυνες θεωρίες. Στελέχη που ήταν στο κόμμα του κ. Καρατζαφέρη, έχουν υπάρξει αρνητές του Ολοκαυτώματος και αρνητές του Πολυτεχνείου. Δεν είναι τυχαία αυτά που κάνει ο κ. Γεωργιάδης με την ανοχή Μητσοτάκη», είχε δηλώσει ο Αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης.

Ο υπουργός Υγείας ανέφερε χαρακτηριστικά: «Δεν έχω ιδέα από που ξεκίνησε όλο αυτό. Εγώ απάντησα στην κ. Καλογεροπούλου, ότι με καλύπτει απολύτως το Πόρισμα Τσεβά, το οποίο είναι το επίσημο πόρισμα του ελληνικού κράτους. Συμπεριλαμβάνει 34 νεκρούς και 1.108 τραυματίες στο Πολυτεχνείο. Με αυτό έγιναν οι καταδίκες».

Ο Γιάννης Πιτταράς του τόνισε πως η κριτική αυτή ασκείται για λεγόμενα παλαιότερων χρόνων: «Το ΠΑΣΟΚ δεν μπορεί να με κατηγορεί εμένα για παλιότερα, από τη στιγμή που πήρε την Κασιμάτη που τους έλεγε προδότες», του απάντησε ο κ. Γεωργιάδης.

«Το Πολυτεχνείο δεν ανήκει στην Αριστερά, πήγαν και Δεξιοί. Τη Χούντα την πολέμησαν και Δεξιοί. Ο πατέρας μου, που ήταν βασιλόφρων, μπήκε φυλακή επί χούντας. Δεν είχα ποτέ σχέση με τη χούντα, δεν μου αρέσει. Θέλω τη Δημοκρατία!», κατέληξε.

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