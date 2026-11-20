Ο Μαξιμιλανός για το χωριό των πρωθυπουργών, την θερμή συζήτηση Μητσοτάκη-Κούσνερ και για τον πρώην υπουργό Χρήστο Πάχτα που εξόργισε τον Πάνα.

Εξέπληξε πολλούς για τον τρόπο που αποχώρησε ο βουλευτής Πάνας του ΠΑΣΟΚ, αλλά όχι για το ίδιο το γεγονός. Άλλωστε, ήταν ξένο σώμα ως προς το κόμμα, με πολύ κακή σχέση με τον αρχηγό Νίκο και τους συνεργάτες του. Μου λένε ότι, εκτός από όλα τα άλλα, αυτό που έχει πυραυλοποιήσει τον Πάνα είναι η προοπτική να ενταχθεί στο ψηφοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ ο πρώην υπουργός Χρήστος Πάχτας (Παναγία μου δηλαδή) που είχε μείνει εκτός, αλλά τον τελευταίο καιρό είδε φως και ξαναμπήκε. Ο Πάνας που ήταν γενικώς απέναντι στον Ανδρουλάκη, είχε στηρίξει Δούκα στις εσωκομματικές του ΠΑΣΟΚ, ενώ λέγεται ότι έχει καλή σχέση με την ΕΛΑΣ του Τσίπρα και κάποιον δίαυλο επικοινωνίας.

Τώρα, από τη στιγμή που ο άνθρωπος λέει ότι φεύγει από το ΠΑΣΟΚ, αλλά όχι από την πολιτική, τι κάνει νιάου-νιάου στα κεραμίδια. Κρατήστε ότι η Χαλκιδική είναι τριεδρική περιφέρεια, κοινώς τα τρία πρώτα κόμματα συνήθως παίρνουν έδρα. Οπότε, αν η ΕΛΑΣ μπει στην τριάδα (υπάρχει και η παράμετρος Βελόπουλου εκεί) και ο Πάνας μετακινηθεί, τότε μπορεί να ξαναείναι βουλευτής απλά με άλλο κόμμα.

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