Η ατάκα του πρωθυπουργού στον πρόεδρο της Κύπρου μετά τη δραματική νίκη του Ολυμπιακού επί της Μακάμπι με 97-95 στην παράταση

Με άρωμα… Ολυμπιακού ολοκληρώθηκε η συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Νίκο Χριστοδουλίδη στο Προεδρικό Μέγαρο της Κύπρου, το πρωί της Τετάρτης (18/11).

Ο Έλληνας πρωθυπουργός βρέθηκε στην Κύπρο στο πλαίσιο της 4ης Διακυβερνητικής Συνόδου Ελλάδας – Κύπρου και είχε συνάντηση με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ωστόσο, πέρα από τα θέματα που αφορούσαν τις σχέσεις των δύο χωρών, υπήρξε και μια αναφορά με έντονο ερυθρόλευκο χρώμα.

Συγκεκριμένα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν παρέλειψε να σχολιάσει τη μεγάλη νίκη του Ολυμπιακού επί της Μακάμπι Τελ Αβίβ με 97-95 στην παράταση, για τη EuroLeague.

Μάλιστα, ευχαρίστησε τον Νίκο Χριστοδουλίδη για το… γούρι που έφερε στους Πειραιώτες, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Τέλος, θέλω να σε ευχαριστήσω διότι έφερες και γούρι στον Ολυμπιακό». Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στην εξέλιξη της αναμέτρησης, η οποία κρίθηκε στην παράταση, χαρακτηρίζοντάς την ως πιθανότατα το παιχνίδι της δεκαετίας.

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