Στο φως της δημοσιότητας ήρθαν μεταθανάτιες φωτογραφίες του Τζέφρι Επστάιν, από τον αδελφό του, ο οποίος υποστηρίζει πως δεν αυτοκτόνησε, αλλά τον δολοφόνησαν. (ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΚΛΗΡΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ)

Φωτογραφίες από τη νεκροψία του Τζέφρι Επστάιν έδωσε στη δημοσιότητα ο αδελφός του, Μαρκ, ζητώντας να πραγματοποιηθεί έρευνα για ανθρωποκτονία. Η κίνησή του έρχεται μετά τις δηλώσεις ειδικού ιατροδικαστή, ο οποίος αμφισβητεί την επίσημη εκδοχή ότι ο καταδικασμένος για σεξουαλικά εγκλήματα δισεκατομμυριούχος αυτοκτόνησε στο κελί του, το 2019.

Όπως αναφέρει η New York Post, αρκετές από τις φωτογραφίες είναι ιδιαίτερα σκληρές, καθώς απεικονίζουν τον Επστάιν μετά τον εντοπισμό του στο κελί, το σημείο όπου βρέθηκε, αλλά και τραύματα στον λαιμό του.

Οι αμφιβολίες του ιατροδικαστή για τον θάνατο του Επστάιν

Ο ειδικός ιατροδικαστής Μάικλ Φρίμαν υποστηρίζει πως τα τραύματα που καταγράφονται στο σώμα του Επστάιν δεν συνάδουν με την εκδοχή της αυτοκτονίας: «Αυτό αφήνει στο τραπέζι μόνο την εκδοχή της ανθρωποκτονίας. Πρέπει να αναρωτηθείς ποιος τον σκότωσε και ποιος έβαλε να τον σκοτώσουν; Γιατί το καλύπτει αυτό το υπουργείο Δικαισύνης; Ποιον προστατεύουν;. Ένα ανεξάρτητο σώμα πρέπει να διεξαγάγει πραγματική έρευνα για ανθρωποκτονία», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τη New York Post, ο Φρίμαν υποστηρίζει ότι μελετούσε επί έναν χρόνο τα ευρήματα της νεκροψίας. Κατά την εκτίμησή του, τα σημάδια στον λαιμό του Επστάιν αποτελούν ενδείξεις πάλης και ενισχύουν το ενδεχόμενο να έχασε τη ζωή του από στραγγαλισμό.

Ο Φρίμαν υποστηρίζει επίσης ότι τα σημάδια που άφησε η θηλιά στον λαιμό του Επστάιν δεν έχουν την ομαλή μορφή που, σύμφωνα με τον ίδιο, θα αναμενόταν σε περίπτωση αυτοκτονίας. Εκτιμά ότι τα ευρήματα ταιριάζουν περισσότερο με το ενδεχόμενο επίθεσης και στραγγαλισμού από πίσω, με τη χρήση του ίδιου μέσου με το οποίο βρέθηκε κρεμασμένος.

Παράλληλα, αναφέρει ότι εντοπίζει σημάδια που μοιάζουν με γρατζουνιές από νύχια πάνω από τα σημάδια της θηλιάς.

Τι είχε δείξει η αρχική νεκροψία;

Ωστόσο, η αρχική νεκροψία, την οποία πραγματοποίησε η dr. Κρίστιν Ρόμαν, δεν κατέγραψε ενδείξεις πάλης ή άλλα ευρήματα που να παραπέμπουν σε ανθρωποκτονία. Η αρχική εξέταση δεν κατέληξε σε ενδείξεις στραγγαλισμού.

Η υπόθεση του θανάτου του Επστάιν εξακολουθεί να προκαλεί ερωτήματα και αντιπαραθέσεις, με τον Φρίμαν να επιμένει στην ανάγκη επανεξέτασης των στοιχείων. «Είναι ώρα να αναθεωρήσει η κοινή γνώμη», τονίζει.

Οι ισχυρισμοί του ιατροδικαστή και οι ερμηνείες του για τα ευρήματα δεν αποτελούν, πάντως, απόδειξη δολοφονίας ούτε ανατρέπουν από μόνοι τους το επίσημο πόρισμα για τον θάνατο του Επστάιν.

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