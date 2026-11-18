60χρονος εργαζόμενος, που πάσχει από σοβαρή απώλεια όρασης και ακοής, δικαιώθηκε από το Ανώτατο Δικαστήριο της Χώρας των Βάσκων, ανατρέποντας την αρχική απόφαση

Ένας 60χρονος εργαζόμενος στην Ισπανία δικαιώθηκε δικαστικά και θα λαμβάνει συνολικά 4.738,02 ευρώ μικτά τον μήνα, μετά την αναγνώριση της κατάστασης απόλυτης ανικανότητας για εργασία και ανάγκης βοήθειας από τρίτο πρόσωποαπό το Ανώτατο Δικαστήριο της Χώρας των Βάσκων (Tribunal Superior de Justicia del País Vasco).

Συγκεκριμένα, η δικαστική απόφαση προβλέπει μηνιαία σύνταξη ύψους 3.267,60 ευρώ, καθώς και πρόσθετο συμπλήρωμα 1.470,42 ευρώ, το οποίο προορίζεται για την αμοιβή του ατόμου που θα τον βοηθά στις καθημερινές του ανάγκες. Η υπόθεση έγινε γνωστή μέσα από δημοσίευμα της ισπανικής εφημερίδας AS και αφορά έναν άνδρα που εργάστηκε για περισσότερα από 30 χρόνια στον οργανισμό ONCE, ο οποίος δραστηριοποιείται στην υποστήριξη ατόμων με αναπηρία, κυρίως με προβλήματα όρασης.

Η ασθένεια που περιόρισε την αυτονομία του

Ο 60χρονος πάσχει από μελαγχρωστική αμφιβληστροειδοπάθεια (retinitis pigmentosa), μια γενετική πάθηση που προκαλεί σταδιακή απώλεια της όρασης. Με την πάροδο των ετών η κατάστασή του επιδεινώθηκε σημαντικά, με αποτέλεσμα σήμερα να μπορεί να διακρίνει ελάχιστα το φως και ορισμένες ασαφείς μορφές. Παράλληλα, αντιμετωπίζει απώλεια ακοής, καθώς και προβλήματα άγχους και κατάθλιψης. Είχε ήδη αναγνωριστεί σε αυτόν ποσοστό αναπηρίας 78%, ωστόσο κατάφερε να συνεχίσει την επαγγελματική του πορεία για περισσότερες από τρεις δεκαετίες, χάρη στις προσαρμογές που είχαν γίνει στο εργασιακό του περιβάλλον. Μάλιστα, έφτασε να αναλάβει διευθυντική θέση, από την οποία αποχώρησε τον Φεβρουάριο του 2024.

Μετά την αποχώρησή του από την εργασία, ο άνδρας υπέβαλε αίτηση στον ισπανικό φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (INSS), ζητώντας να αναγνωριστεί η ανικανότητά του για εργασία. Ωστόσο, το αίτημά του απορρίφθηκε. Η υπηρεσία υποστήριξε ότι η απώλεια όρασης δεν αποτελούσε νέα πάθηση που προέκυψε κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής του ζωής, αλλά προϋπάρχουσα αναπηρία, η οποία δεν είχε υποστεί ουσιαστική μεταβολή. Αρχικά, το Δικαστήριο της Βιτόρια δικαίωσε την Κοινωνική Ασφάλιση, θεωρώντας ότι ο εργαζόμενος μπορούσε να ανταποκριθεί στα επαγγελματικά του καθήκοντα χάρη στην προσαρμογή της θέσης εργασίας του.

Ο 60χρονος, ωστόσο, άσκησε έφεση και προσέφυγε στο Ανώτατο Δικαστήριο της Χώρας των Βάσκων. Οι δικαστές εξέτασαν τις ιατρικές γνωματεύσεις του δημόσιου συστήματος υγείας Osakidetza, αλλά και τις αξιολογήσεις σχετικά με τον βαθμό εξάρτησής του από τρίτους. Μεταξύ άλλων, εξετάστηκε η κλίμακα Barthel, ένα εργαλείο αξιολόγησης της αυτονομίας στις καθημερινές δραστηριότητες, στην οποία συγκέντρωσε 65 βαθμούς. Το δικαστήριο έκρινε ότι η κατάσταση της υγείας του δεν του επέτρεπε να ασκήσει οποιαδήποτε επαγγελματική δραστηριότητα με τις απαραίτητες εγγυήσεις, ενώ διαπίστωσε ότι χρειαζόταν τη βοήθεια άλλων ανθρώπων ακόμη και για βασικές ανάγκες, όπως το φαγητό, το ντύσιμο και τις μετακινήσεις του εκτός σπιτιού. Έτσι, ανέτρεψε την προηγούμενη δικαστική απόφαση και αναγνώρισε στον εργαζόμενο την κατάσταση μεγάλης ανικανότητας.

Πώς διαμορφώνεται το ποσό που θα λαμβάνει

Σύμφωνα με τη δικαστική απόφαση, η θεωρητική βάση υπολογισμού της σύνταξής του ανέρχεται σε 3.650,06 ευρώ. Ωστόσο, το ποσό που θα καταβάλλεται περιορίζεται στο νόμιμο ανώτατο όριο, δηλαδή στα 3.267,60 ευρώ μικτά τον μήνα.

Σε αυτό προστίθεται συμπλήρωμα 1.470,42 ευρώ, το οποίο προορίζεται για την κάλυψη της αμοιβής του ατόμου που θα παρέχει την απαραίτητη καθημερινή βοήθεια. Επομένως, οι συνολικές μηνιαίες απολαβές του διαμορφώνονται σε 4.738,02 ευρώ μικτά, μετά τη δικαστική αναγνώριση της μεγάλης ανικανότητας.

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