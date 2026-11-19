Ο Μαξιμιλιανός για τους ανθρώπους που βρίσκονται κοντά στον Αντώνη Σαμαρά, την Θεοδώρα Τζάκρη που θέλει ΠΑΣΟΚ και την πίεση των ανεξάρτητων από ΣΥΡΙΖΑ.

Καθώς ετοιμάζεται για την πρώτη κανονική περιοδεία με στόχο να κρατήσει τους ανθρώπους του ζεστούς, ο Αντώνης Σαμαράς είναι σε ανοιχτή επικοινωνία με υποψήφιους και πυρήνες ανά την Ελλάδα. Σε κάθε νομό έχει δικούς του ανθρώπους, για παράδειγμα στη Φθιώτιδα έχει καλή επαφή με τον δήμαρχο Λαμίας Παπαϊωάννου και με τον πρώην βουλευτή της Ν.Δ. Σταυρογιάννη. Αντιστοίχως στη Λάρισα την οργάνωση του κόμματος του κάνει ο πρώην νομάρχης Λουκάς Κατσαρός.

Και στη Θεσσαλονίκη που θα βρεθεί το Σαββατοκύριακο θα τσεκάρει υποψήφιους, ένας εκ των οποίων είναι και ο πολύ γνωστός αγροτοσυνδικαλιστής Κώστας Ανεστίδης που είχε πρωταγωνιστήσει στα περσινά μπλόκα.

Διαβάστε την συνέχεια στο reader.gr