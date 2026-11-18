Μια δεκαμελής οικογένεια έχει επιλέξει να χτίσει τη ζωή της στο Καστελόριζο, όπου οι χαρές της μεγάλης οικογένειας συνυπάρχουν με τις οικονομικές πιέσεις και τις περιορισμένες επαγγελματικές δυνατότητες.

Μια εικόνα από την εκκλησία του Καστελόριζου αποτυπώνει με τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο την καθημερινότητα μιας ξεχωριστής οικογένειας. Οκτώ παιδιά, ηλικίας από μόλις πέντε μηνών έως 15 ετών, στέκονται το ένα δίπλα στο άλλο, περιμένοντας υπομονετικά τη σειρά τους για να κοινωνήσουν. Τα μεγαλύτερα προσέχουν τα μικρότερα, ενώ οι γονείς τους φροντίζουν να είναι όλα στη θέση τους.

Πίσω από αυτή την εικόνα βρίσκονται ο Νικόλας και η Κυριακή Μαλτέζου, οι οποίοι έχουν επιλέξει να μεγαλώσουν τα οκτώ παιδιά τους στο Καστελόριζο, μακριά από τις ευκολίες των μεγάλων αστικών κέντρων. Η ιστορία τους, την οποία παρουσιάζει το Αθηναϊκό - Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, αναδεικνύει τόσο τη χαρά μιας μεγάλης οικογένειας όσο και τις δυσκολίες που συνοδεύουν την καθημερινότητα σε ένα από τα πιο απομακρυσμένα σημεία της Ελλάδας.

Ένας καθημερινός αγώνας για δέκα ανθρώπους

Ο Νικόλας Μαλτέζος είναι ο μοναδικός εργαζόμενος της οικογένειας, ενώ η σύζυγός του έχει αναλάβει τη φροντίδα των οκτώ παιδιών και την οργάνωση του σπιτιού. Πέντε από αυτά βρίσκονται ήδη στην εκπαιδευτική διαδικασία, με τις σχολικές υποχρεώσεις, τα φροντιστήρια και τις δραστηριότητες να αποτελούν ένα μεγάλο κομμάτι της καθημερινότητας.

Η διαχείριση ενός τόσο μεγάλου νοικοκυριού απαιτεί αυστηρό πρόγραμμα και συνεχή προσπάθεια. Όπως περιγράφει η Κυριακή Μαλτέζου στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, η ζωή με οκτώ παιδιά είναι ένας διαρκής αγώνας, στον οποίο πρέπει να συντονίζονται διαφορετικές ανάγκες και υποχρεώσεις.

«Είναι δύσκολο, αλλά προχωράμε. Είναι και όμορφο και μοναδικό αυτό που έχουμε δημιουργήσει. Είναι η ίδια η ζωή», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Η ίδια εξηγεί ότι χωρίς πρόγραμμα και όρια είναι δύσκολο να λειτουργήσει η οικογένεια. Από το σχολείο και τις μετακινήσεις μέχρι το φαγητό και τα ρούχα, κάθε ημέρα έχει τις δικές της απαιτήσεις. Παρά την κούραση, ωστόσο, επιλέγει να αντιμετωπίζει τις δυσκολίες με αισιοδοξία.

«Αν βλέπεις τη ζωή θετικά, μπορείς να τη φτιάξεις με καλό τρόπο», σημειώνει.

«Όλα είναι απλησίαστα στο Καστελόριζο»

Για τον Νικόλα Μαλτέζο, η ζωή σε ένα μικρό νησί έχει σημαντικά πλεονεκτήματα. Η ποιότητα της καθημερινότητας είναι διαφορετική σε σχέση με εκείνη των μεγάλων πόλεων, ωστόσο το οικονομικό σκέλος αποτελεί μια διαρκή πρόκληση.

«Στο θέμα της διαβίωσης είναι πολύ πιο ωραία εδώ, δεν το συζητάμε. Αλλά όλα τα υπόλοιπα, τα ψώνια, είναι απλησίαστα στο Καστελόριζο», αναφέρει.

Για μια οικογένεια δέκα ανθρώπων, οι αγορές τροφίμων, τα ρούχα, τα σχολικά είδη και οι ανάγκες των μικρότερων παιδιών δημιουργούν σημαντική οικονομική επιβάρυνση. Η απόσταση από τα μεγάλα αστικά κέντρα και οι ιδιαίτερες συνθήκες τροφοδοσίας του νησιού ανεβάζουν τις τιμές, κάνοντας ακόμη και τις πιο απλές αγορές ακριβότερες.

Ο ίδιος αναγνωρίζει ότι δεν είναι εύκολο για μια πολύτεκνη οικογένεια να επιλέξει το Καστελόριζο ως μόνιμο τόπο κατοικίας. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει, σχεδόν κάθε προϊόν φτάνει στο νησί με επιπλέον επιβάρυνση.

Η αγωνία για το μέλλον του νησιού

Η ιστορία της οικογένειας Μαλτέζου αποκτά μεγαλύτερη σημασία όταν συνδεθεί με την προσπάθεια των μικρών ακριτικών νησιών να διατηρήσουν τον πληθυσμό τους. Το υψηλό κόστος ζωής, οι περιορισμένες επαγγελματικές επιλογές και η απόσταση από τα μεγάλα αστικά κέντρα αποτελούν παράγοντες που δυσκολεύουν την παραμονή των νέων ανθρώπων.

Ο Νικόλας αναφέρεται και σε μια ακόμη οικογένεια με πέντε παιδιά που ζει στο Καστελόριζο, επισημαίνοντας ότι χρειάζεται ουσιαστική στήριξη ώστε να μπορούν περισσότερες οικογένειες να εγκατασταθούν στο νησί.

Μάλιστα, εκτιμά ότι τα πρόσφατα μέτρα οικονομικής ενίσχυσης των κατοίκων μπορούν να προσφέρουν σημαντική ανακούφιση στα νοικοκυριά.

Το μεγαλύτερο ερώτημα, ωστόσο, αφορά την επόμενη γενιά. Ο ίδιος θα ήθελε τα παιδιά του να παραμείνουν στον τόπο τους, χωρίς όμως να σκοπεύει να επηρεάσει τις προσωπικές τους επιλογές. Εάν θελήσουν να φύγουν για σπουδές ή για να αναζητήσουν καλύτερες επαγγελματικές ευκαιρίες, θα έχουν την υποστήριξή του.

«Πρέπει να υπάρξει ένα κίνητρο για να παραμείνει ένας νέος στο νησί», τονίζει, υπογραμμίζοντας ότι χρειάζονται θέσεις εργασίας και πραγματικές προοπτικές για όσους επιθυμούν να χτίσουν εκεί το μέλλον τους.

Για τον Νικόλα και την Κυριακή, η καθημερινότητα συνεχίζεται με τις υποχρεώσεις, τις δυσκολίες και τις χαρές που φέρνει ένα σπίτι γεμάτο παιδιά. Η οικογένειά τους αποτελεί μια χαρακτηριστική εικόνα της ζωής στο ακριτικό Καστελόριζο, αλλά και μια υπενθύμιση ότι το μέλλον των μικρών νησιών συνδέεται άμεσα με τους ανθρώπους που επιλέγουν να παραμείνουν σε αυτά.

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