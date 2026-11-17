Μεγάλα κέρδη για δύο δελτία που κατατέθηκαν στην Ελλάδα έφερε η νέα κλήρωση του Eurojackpot, με το ένα να βρίσκεται ανάμεσα στους νικητές της πρώτης κατηγορίας.

Δύο σημαντικές επιτυχίες για παίκτες στην Ελλάδα ανέδειξε η κλήρωση του Eurojackpot την Τρίτη 17 Νοεμβρίου, με το μεγαλύτερο έπαθλο να φτάνει τα 38,3 εκατομμύρια ευρώ.

Συγκεκριμένα, στην πρώτη κατηγορία κερδών, όπου απαιτούνταν 5+2 σωστές προβλέψεις, υπήρξαν δύο νικητές συνολικά, με τον έναν να έχει καταθέσει το δελτίο του στην Ελλάδα.

Οι τυχεροί αριθμοί και τα κέρδη της δεύτερης κατηγορίας

Οι πέντε αριθμοί που κληρώθηκαν ήταν οι 1, 5, 7, 15 και 19, ενώ οι δύο αριθμοί Euro ήταν οι 1 και 11.

Ελληνική παρουσία υπήρξε και στη δεύτερη κατηγορία, για όσους πέτυχαν 5+1 σωστές προβλέψεις. Από τα συνολικά 12 δελτία που κερδίζουν από 159.172 ευρώ το καθένα, ένα προέρχεται επίσης από την Ελλάδα.

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