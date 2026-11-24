Έρχεται κακοκαιρία από την Πέμπτη με ισχυρές βροχές έως 129 mm σε Ιόνιο, Ήπειρο και Θεσσαλία και ανέμους 100 km/h. Η πρόγνωση Κολυδά.

Μια σύντομη ανάπαυλα με περιορισμένες βροχοπτώσεις και πρόσκαιρη υποχώρηση της θερμοκρασίας θα παρουσιάσει ο καιρός την Τετάρτη, προτού δώσει τη θέση του σε μια σημαντική μεταβολή που αναμένεται από την Πέμπτη. Σύμφωνα με τα νεότερα προγνωστικά στοιχεία που παρουσίασε σε ανάρτησή του ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς, η χώρα εισέρχεται σταδιακά σε τροχιά έντονων φαινομένων, τα οποία θα έχουν ως κύρια χαρακτηριστικά τα μεγάλα ύψη βροχής και τους θυελλώδεις ανέμους στα πελάγη.

Όπως επισημαίνει ο κ. Κολυδάς, στο επίκεντρο της επικείμενης κακοκαιρίας θα βρεθεί αρχικά η βορειοδυτική Ελλάδα. Πιο συγκεκριμένα, την Πέμπτη τα τοπικά ύψη βροχής στην περιοχή της Ηπείρου αναμένεται να προσεγγίσουν τα 48 χιλιοστά.

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