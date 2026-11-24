Στο φως ήρθε μεγάλη υπόθεση απάτης με αποζημιώσεις υπηρεσιακών μετακινήσεων, καθώς η ζημιά του Δημοσίου ξεπερνά τα 12,6 εκατ. ευρώ

Μια μεγάλη υπόθεση απάτης σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου αποκάλυψαν οι Αδιάφθοροι της ΕΛΑΣ, φέρνοντας στο φως τη δράση δύο εγκληματικών οργανώσεων που φέρονται να εξέδιδαν εικονικές αποδείξεις διαμονής για υπηρεσιακές μετακινήσεις. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται περίπου 1.291 ένστολοι, ενώ η οικονομική ζημία που έχει διαπιστωθεί μέχρι στιγμής υπολογίζεται σε 12.650.000 ευρώ. Η έρευνα των Αρχών συνεχίζεται, καθώς εξετάζονται και άλλες περιπτώσεις δημοσίων υπαλλήλων.

Στο πλαίσιο συντονισμένων αστυνομικών επιχειρήσεων που πραγματοποιήθηκαν την Τρίτη 24 Νοεμβρίου στην Αθήνα, τα Ιωάννινα και τη Μυτιλήνη, συνελήφθησαν 17 άτομα που φέρονται να ανήκουν στις δύο οργανώσεις. Ανάμεσά τους βρίσκονται ένας αστυνομικός, ένας λιμενικός και μία στρατιωτικός, οι οποίοι φέρονται να είχαν ενεργό συμμετοχή στη λειτουργία των κυκλωμάτων.

Παράλληλα, τέσσερις αστυνομικοί και ένας αξιωματικός του Πολεμικού Ναυτικού συνελήφθησαν επ' αυτοφώρω, τη στιγμή που παραλάμβαναν εικονικές αποδείξεις διαμονής εκδομένες στο όνομά τους.

Το κόλπο με τις εικονικές αποδείξεις και τις αποζημιώσεις

Σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας, οι δύο οργανώσεις λειτουργούσαν ανεξάρτητα, αξιοποιώντας ένα σύστημα αποζημίωσης των εξόδων διαμονής που προβλέπεται για αστυνομικούς, λιμενικούς, πυροσβέστες, στρατιωτικούς και άλλους δημοσίους υπαλλήλους όταν μετακινούνται εκτός της έδρας τους για υπηρεσιακές ανάγκες.

Τα μέλη των κυκλωμάτων φέρονται να εξασφάλιζαν στους ενδιαφερόμενους εικονικές αποδείξεις, έναντι συγκεκριμένης αμοιβής. Με αυτόν τον τρόπο, οι υπάλληλοι μπορούσαν να διεκδικούν και να εισπράττουν αποζημιώσεις διαμονής από τα αρμόδια υπουργεία, χωρίς να έχουν πραγματοποιήσει τις αντίστοιχες διανυκτερεύσεις.

Οι αποδείξεις προέρχονταν είτε από πραγματικά καταλύματα, τα οποία μίσθωναν ή διαχειρίζονταν εταιρείες που συνδέονταν με τα μέλη των οργανώσεων, είτε από ανύπαρκτες επιχειρήσεις. Στην πρώτη περίπτωση, τα καταλύματα υπήρχαν, ωστόσο οι υπάλληλοι δεν είχαν διαμείνει σε αυτά. Στη δεύτερη, επρόκειτο για εταιρείες-βιτρίνες που εμφανίζονταν να δραστηριοποιούνται στον κλάδο των βραχυχρόνιων μισθώσεων.

Στη δικογραφία περίπου 1.291 ένστολοι

Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί ο αριθμός των ένστολων που περιλαμβάνονται στην υπόθεση. Με βάση τα μέχρι στιγμής δεδομένα, περίπου 1.291 άτομα κατηγορούνται ότι έλαβαν εικονικές αποδείξεις διαμονής, συμμετέχοντας στην απάτη σε βάρος του Δημοσίου.

Την ίδια ώρα, οι Αρχές εξετάζουν επιπλέον υποθέσεις που αφορούν τουλάχιστον 60 λιμενικούς, 23 αστυνομικούς, μία πολιτική υπάλληλο και ακόμη 17 δημοσίους υπαλλήλους. Στη συγκεκριμένη ομάδα περιλαμβάνονται στρατιωτικοί, εργαζόμενοι στο ΕΚΑΒ, καθώς και δικαστική υπάλληλος. Κατά τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε σπίτια και γραφεία βασικών προσώπων των δύο οργανώσεων, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν περίπου 400.000 ευρώ σε μετρητά.

Επιπλέον, βρέθηκαν έγγραφα και εικονικές αποδείξεις, χειρόγραφες σημειώσεις με ονόματα και χρηματικά ποσά, τερματικά POS, ηλεκτρονικοί υπολογιστές, κινητά τηλέφωνα και οχήματα.

Η αστυνομική έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ συνεχίζεται και η καταγραφή των κατασχεθέντων στοιχείων που ενδέχεται να ρίξουν περισσότερο φως στη δράση των δύο οργανώσεων.

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