Παρά τα υψηλά ετήσια εισοδήματά τους στη Βρετανία, δύο γονείς ακολουθούν αυστηρή λιτότητα και ζουν με έναν μισθό για το μέλλον των παιδιών τους.

Ζευγάρι από τη Βρετανία υποστηρίζει ότι χρειάζεται να ζει ουσιαστικά με τον έναν από τους δύο μισθούς του, προκειμένου να εξασφαλίσει ότι τα παιδιά του θα μπορέσουν να φοιτήσουν σε ιδιωτικό σχολείο. Κι αυτό, παρά το γεγονός ότι το συνολικό ετήσιο εισόδημά τους φτάνει τις 239.000 λίρες.

Ο Μπρετ και η Έβι Κλέι, που ζουν στο Τέλφορντ του Σρόπσαϊρ, ακολουθούν έναν αυστηρό οικονομικό προγραμματισμό, ώστε να συγκεντρώσουν χρήματα για την εκπαίδευση των δύο παιδιών τους, ηλικίας δύο και πέντε ετών. Στόχος τους είναι να ξεκινήσουν ιδιωτικό σχολείο στα 14 τους χρόνια, ενώ παράλληλα θέλουν να έχουν εξασφαλίσει ένα ποσό που θα τα βοηθήσει αργότερα και κατά τη διάρκεια των πανεπιστημιακών σπουδών τους.

Η καθημερινότητά τους περιλαμβάνει αυτό που αποκαλούν «στοχευμένες δαπάνες»: επιλέγουν νερό βρύσης αντί για εμφιαλωμένο όταν πηγαίνουν σε εστιατόρια, περιορίζουν τις μηνιαίες συνδρομές και αποφεύγουν περιττές αγορές.

«Χωρίς επενδύσεις τα έσοδά μας δεν θα έφταναν»

Η Έβι εργάζεται ως γιατρός και κερδίζει περίπου 89.000 λίρες τον χρόνο. Ο μισθός της χρησιμοποιείται για την κάλυψη των καθημερινών αναγκών της οικογένειας, όπως το στεγαστικό δάνειο και οι λογαριασμοί.

Από την άλλη, ο Μπρετ, ο οποίος δημιουργεί οικονομικό περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αναμένει ότι τα φετινά του έσοδα θα φτάσουν τις 150.000 λίρες. Το μεγαλύτερο μέρος αυτού του ποσού κατευθύνεται σε επενδύσεις και αποταμιεύσεις:«Χωρίς επενδύσεις και προνοητικό σχεδιασμό, δεν νομίζω ότι τα κέρδη μας θα ήταν αρκετά για να στείλουμε δύο παιδιά σε ιδιωτικό σχολείο», ανέφερε.

Όπως εξήγησε, τα δίδακτρα αναμένεται να αυξηθούν σημαντικά και ενδέχεται να φτάσουν τις 40.000 λίρες ετησίως για κάθε παιδί μέχρι να έρθει η ώρα να φοιτήσει σε ιδιωτικό σχολείο. Στην οικονομική επιβάρυνση προστίθεται και ο ΦΠΑ στα δίδακτρα, ο οποίος εφαρμόζεται πλέον στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Η επιλογή της ηλικίας των 14 ετών δεν είναι τυχαία. Το ζευγάρι θεωρεί ότι τα τελευταία χρόνια της σχολικής εκπαίδευσης είναι ιδιαίτερα σημαντικά και θέλει να έχει συγκεντρώσει αρκετά χρήματα μέχρι τότε, χωρίς να θέσει σε κίνδυνο την οικονομική υποστήριξη που θα χρειαστούν τα παιδιά του στο πανεπιστήμιο.

Πώς δημιούργησαν επενδυτικό χαρτοφυλάκιο 600.000 λιρών

Η οικονομική τους κατάσταση δεν ήταν πάντα η ίδια. Όπως αποκάλυψε ο Μπρετ, όταν ξεκίνησαν την κοινή τους ζωή, ζούσαν με τον μισθό των 50.000 λιρών της Έβι, έχοντας μετακομίσει σε συγγενείς στο Λονδίνο. Στην πορεία άρχισαν να ασχολούνται περισσότερο με τις επενδύσεις, αφού συνειδητοποίησαν πόσο λίγα γνώριζαν για τη διαχείριση των χρημάτων τους.

Σήμερα διαθέτουν επενδυτικό χαρτοφυλάκιο αξίας περίπου 600.000 λιρών και ελπίζουν ότι θα ξεπεράσει το ένα εκατομμύριο μέχρι να ξεκινήσουν τα παιδιά τους το ιδιωτικό σχολείο. Αρχικός τους στόχος ήταν να προστατεύσουν την αξία των αποταμιεύσεών τους από τον πληθωρισμό, όπως εξήγησε ο Μπρετ.

Παράλληλα, έχουν δημιουργήσει και ένα ταμείο έκτακτης ανάγκης ύψους 40.000 λιρών. Το ποσό αυτό μεταφέρεται τακτικά μεταξύ τραπεζικών λογαριασμών, προκειμένου να εξασφαλίζουν καλύτερα επιτόκια.

Οι περιορισμοί της οικογένειας

Ο τρόπος με τον οποίο διαχειρίζονται τα καθημερινά τους έξοδα περιλαμβάνει αρκετούς περιορισμούς. Χρησιμοποιούν τον σταθερότερο μισθό της Έβι, ο οποίος αντιστοιχεί σε περίπου 4.500 λίρες τον μήνα, για τις βασικές ανάγκες της οικογένειας, ενώ τα εισοδήματα του Μπρετ από τη δημιουργία περιεχομένου κατευθύνονται στις επενδύσεις.

Στην πράξη, αποφεύγουν να παραγγέλνουν φαγητό απ' έξω, διατηρούν το ίδιο αυτοκίνητο εδώ και δέκα χρόνια και δεν αγοράζουν παγωτό, εκτός αν βρίσκεται σε προσφορά. Όταν βγαίνουν για φαγητό, επιλέγουν νερό βρύσης, ενώ προτιμούν να αγοράζουν είδη όπως χαρτί υγείας και κρέας σε μεγάλες ποσότητες από καταστήματα χονδρικής. Ακόμη και στις προσωπικές τους περιστάσεις, όπως τα γενέθλια και οι επέτειοι, αποφεύγουν τα ακριβά δώρα, επιλέγοντας μικρότερα και πιο προσεγμένα αντικείμενα.

Η Έβι, από την πλευρά της, τονίζει ότι προσπαθούν να βρουν μια ισορροπία ανάμεσα στην αποταμίευση για την εκπαίδευση των παιδιών και στη δυνατότητα να τους προσφέρουν οικονομική βοήθεια αργότερα, είτε για τις πανεπιστημιακές σπουδές είτε για την προκαταβολή ενός σπιτιού.

Αν οι επενδύσεις τους αποδώσουν καλύτερα από ό,τι περιμένουν, δεν αποκλείουν μάλιστα να στείλουν τα παιδιά τους σε ιδιωτικό σχολείο νωρίτερα από την ηλικία των 14 ετών.

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