Με 12 κτίρια, σχεδόν 900 κλίνες και εγκαταστάσεις αναψυχής, το παλιό τουριστικό χωριό στη Γαλλία ετοιμάζεται για ριζική αναμόρφωση, εφόσον εγκριθεί η πρόταση αγοράς.

Μια νέα προοπτική για ένα εγκαταλελειμμένο τουριστικό συγκρότημα 26 εκταρίων (260.000 στρέμματα) εξετάζει ο δήμος της Lamoura, στην περιοχή Jura της Γαλλίας. Το συγκρότημα παραμένει κλειστό από το 2020, ωστόσο οι τοπικές αρχές επιδιώκουν να το αποκτήσουν, προκειμένου να ανακαινίσουν ορισμένες εγκαταστάσεις και να αλλάξουν τη χρήση άλλων.

Το Lamoura Holiday Village άνοιξε το 1967 και για δεκαετίες αποτέλεσε έναν από τους σημαντικότερους τουριστικούς πόλους της περιοχής, προσελκύοντας επισκέπτες κυρίως κατά τη χειμερινή περίοδο, χάρη στις χιονοπτώσεις. Ωστόσο, η παλαιότητα των κτιρίων, τα αυξημένα έξοδα συντήρησης και οι ολοένα λιγότερο ευνοϊκές συνθήκες χιονόπτωσης δημιούργησαν οικονομικά προβλήματα, οδηγώντας τελικά στη διακοπή της λειτουργίας του.

Μετά το κλείσιμο, το συγκρότημα πέρασε στη διαχείριση δικαστικού εκκαθαριστή, και εφόσον δεν βρέθηκε αγοραστής, οι εγκαταστάσεις άρχισαν σταδιακά να φθείρονται. Ο δήμος αποφάσισε να παρέμβει, καταθέτοντας προσφορά ύψους 110.000 ευρώ στον δικαστικό εκκαθαριστή, με στόχο να αποκτήσει την έκταση και να καθορίσει τη μελλοντική αξιοποίησή της.

Σήμερα, το συγκρότημα διαθέτει ακόμη 12 κτίρια, σχεδόν 900 κλίνες, πισίνα, γυμναστήριο και γκαράζ. Ωστόσο, η κατάσταση των εγκαταστάσεων, σε συνδυασμό με ζητήματα ασφάλειας και περιστατικά βανδαλισμών, καθιστά αδύνατη τη διατήρηση όλων των υποδομών.

Σχέδια κατεδάφισης για το 80% των εγκαταστάσεων

Το σχέδιο του δήμου προβλέπει την αποξήλωση ή κατεδάφιση περίπου του 80% των εγκαταστάσεων, με τις εργασίες να ξεκινούν από το κεντρικό κτίριο και την παλιά πισίνα. Στόχος είναι να διατηρηθούν όσα τμήματα μπορούν να αξιοποιηθούν και να απομακρυνθούν όσα δεν είναι δυνατόν να αποκατασταθούν.

«Θέλουμε να δώσουμε συνέχεια στον χώρο, κατεδαφίζοντας όσα δεν μπορούν να ανακαινιστούν και αποκαθιστώντας όσα μπορούν», δήλωσε ο δήμαρχος της Lamoura, Antoine Delacroix, στο τηλεοπτικό δίκτυο France 3. Το κόστος των κατεδαφίσεων υπολογίζεται περίπου στο ένα εκατομμύριο ευρώ και για την εξασφάλιση των απαραίτητων πόρων, ο δήμος εξετάζει το ενδεχόμενο να πουλήσει ορισμένα από τα μικρότερα κτίρια σε εταιρείες αξιοποίησης ακινήτων.

Αντίθετα, το γυμναστήριο εκτιμάται ότι μπορεί να διατηρηθεί και να αποκτήσει ξανά λειτουργικό ρόλο, μέσω πιθανής συνεργασίας με το Εθνικό Κέντρο Βόρειου Σκι και Μεσαίου Υψομέτρου (Centre national de ski nordique et de moyenne montagne).

Σε εκκρεμότητα η αγορά του συγκροτήματος

Προς το παρόν, το μέλλον του πρώην τουριστικού χωριού παραμένει αβέβαιο. Η προσφορά των 110.000 ευρώ δεν έχει ακόμη εγκριθεί από τον δικαστικό εκκαθαριστή.

Έτσι, οι δημοτικές αρχές θα πρέπει να περιμένουν την τελική απόφαση, προκειμένου να διαπιστώσουν αν θα αποκτήσουν την έκταση και θα μπορέσουν να προχωρήσουν στο σχέδιο αναμόρφωσής της.

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