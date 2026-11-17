Νέα φωτογραφικά στιγμιότυπα από τη Βόρεια Κορέα δείχνουν την έφηβη κόρη του Κιμ Γιονγκ Ουν σε ασυνήθιστη χειμερινή εξόρμηση, φουντώνοντας ξανά τις συζητήσεις για το μέλλον της.

Νέες φωτογραφίες δόθηκαν στη δημοσιότητα από την κόρη του Κιμ Γιονγκ Ουν, Κιμ Τζου-Αε, η οποία έχει χαρακτηριστεί ως η «πιο επικίνδυνη έφηβη στον κόσμο», η οποία θα μπορούσε να είναι η κληρονόμος του και να αναλάβει θέση στην πολιτική σκηνή.

Ήδη είχε αναφερθεί ότι ο Βορειοκορεάτης δικτάτορας την είχε προετοιμάσει ως τη διάδοχό του και αυτό φαίνεται όσο συμμετέχει όλο και περισσότερο σε διπλωματικές συναντήσεις υψηλού επιπέδου και δημόσιες εμφανίσεις.

Νέες εικόνες που κοινοποιήθηκαν από πρακτορείο ειδήσεων στη Βόρεια Κορέα δείχνουν την Τζου-Αε να χαμογελά και να απολαμβάνει μια μέρα σκι μαζί με τον πατέρα της, ενώ και αξιωματούχοι που βρίσκονταν μαζί τους φαίνονται να συμμετέχουν στις δραστηριότητες.

Από την πρώτη δημόσια εμφάνιση στα σενάρια διαδοχής

Η έφηβη έκανε την πρώτη της δημόσια εμφάνιση ως μικρότερο παιδί το 2022, ενώ ο πατέρας της επιθεωρούσε ορισμένους πυραύλους, και έκτοτε αναφέρεται ως η «σεβαστή κόρη». Η Τζου-Αε παραμένει το μόνο παιδί του Βορειοκορεάτη ηγέτη που εμφανίζεται τακτικά δημοσίως. Ο Γιονγκ Ουν και η σύζυγός του, Ρι Σολ-Τζου, πιστεύεται πως έχουν τρία παιδιά, αλλά κανένα από τα υπόλοιπα δεν έχει εμφανιστεί ποτέ δημόσια.

Θεωρείται ότι είναι πλέον έτοιμη να αναλάβει το τιμόνι στην οικογενειακή δυναστεία. Υψηλόβαθμα στελέχη του στρατού έχουν ήδη θεαθεί να γονατίζουν δίπλα της και έχει παρουσιαστεί σε κρατικές τελετές, ενώ η χώρα έχει ήδη αρχίσει να εκδίδει γραμματόσημα που την απεικονίζουν.

Ο Μέισον Ρίτσι, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Ξένων Σπουδών Χανκούκ στη Σεούλ, δήλωσε στο Reuters το 2025: «Από όσα γνωρίζουμε, αυτό μπορεί απλώς να είναι ο ίδιος που δείχνει αδυναμία στο αγαπημένο του παιδί, αλλά όσο περισσότερο εμφανίζεται, τόσο περισσότερο φαίνεται ότι είτε προετοιμάζεται πλήρως για την ηγεσία είτε τουλάχιστον προβάλλεται ως πιθανότητα».

Η «πιο επικίνδυνη 13χρονη στον κόσμο»

Γνωστή πλέον ως η «πιο επικίνδυνη 13χρονη στον κόσμο», η φράση αυτή κέρδισε μεγάλη απήχηση στα μέσα ενημέρωσης έπειτα από αναφορές της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (NIS) της Νότιας Κορέας, οι οποίες έδειχναν ότι είχε ολοκληρώσει την προετοιμασία της και είχε τοποθετηθεί επίσημα ως «ορισθείσα διάδοχος» του πατέρα της, Κιμ Γιονγκ Ουν, για να ηγηθεί της χώρας και του πυρηνικού της οπλοστασίου.

Οι υπηρεσίες πληροφοριών της Νότιας Κορέας έχουν υποστηρίξει ότι η Κιμ Τζου-Αε εκπαιδεύεται ως κληρονόμος του Κιμ Γιονγκ Ουν και μια μέρα θα κυβερνήσει τη Βόρεια Κορέα στη θέση του. Αυτό θα σημαίνει ότι μια μέρα θα είναι υπεύθυνη για τα πυρηνικά όπλα και έναν από τους μεγαλύτερους στρατούς του κόσμου, σε μια δικτατορία που υπομένουν οι Βορειοκορεάτες εδώ και δεκαετίες.

Η Κιμ Γιούμι, η οποία δραπέτευσε και κατέφυγε στη Νότια Κορέα, εξήγησε ότι όταν η κρατική τηλεόραση έδειχνε τη νεαρή δίπλα στον πατέρα της, έδινε την αίσθηση ότι στελνόταν ένα σαφές μήνυμα πως θα αναλάβει τη θέση του. «Οι απλοί άνθρωποι δεν γνωρίζουν απολύτως τίποτα για την ιδιωτική ζωή της οικογένειας Κιμ. Δεν προσπαθούν πραγματικά να μάθουν γι' αυτήν και δεν δίνουν σημασία, επειδή κάτι τέτοιο θα μπορούσε να τους βάλει σε κίνδυνο».

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