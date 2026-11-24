Σε ρυθμούς Χριστουγέννων μπήκε η Αθήνα καθώς φωταγωγήθηκε το δέντρο στην πλατεία Συντάγματος.

Λίγα λεπτά μετά τις 19:30, ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, έδωσε από τη σκηνή το σύνθημα για να φωταγωγηθεί η πλατεία Συντάγματος, φορώντας πλέον τη Χριστουγεννιάτικη φορεσιά της, με χιλιάδες λαμπιόνια και φωτισμένο το πελώριο δέντρο.

Oι εικόνες από το drone του Orange Press Agency δείχνουν τη στιγμή της φωταγώγησης καθώς και πώς θα είναι στο εξής η πλατεία, μέχρι και το πέρας της εορταστικής περιόδου.

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