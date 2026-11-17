Βίντεο καταγράφει τις στιγμές έντασης μετά την πορεία του Πολυτεχνείου, όταν αστυνομικοί καταδίωξαν διαδηλωτές και προχώρησαν σε συλλήψεις ακόμα και μέσα στο μετρό.

Σκηνές έντασης εκτυλίχθηκαν μετά την ολοκλήρωση της πορείας για την επέτειο του Πολυτεχνείου, με αστυνομικούς να προχωρούν σε συλλήψεις διαδηλωτών μέσα σε σταθμό του μετρό.

Βίντεο που καταγράφει το περιστατικό αποτυπώνει τη στιγμή που αστυνομικές δυνάμεις εισέρχονται στον σταθμό των Αμπελοκήπων και συλλαμβάνουν πολίτες.

📹 Βίντεο ντοκουμέντο: Αστυνομικοί συλλαμβάνουν πολίτες μέσα στο μετρό μετά την πορεία του Πολυτεχνείου Σκηνές από τις συλλήψεις πολιτών μέσα σε σταθμό του μετρό, μετά την ολοκλήρωση της πορείας για την επέτειο του Πολυτεχνείου, καταγράφει βίντεο. Διαβάστε περισσότερα στο https://t.co/8tA1TdmeIW November 17, 2026

Κυνηγητό διαδηλωτών και στη λεωφόρο Αλεξάνδρας

Νωρίτερα, ένταση είχε σημειωθεί και στη λεωφόρο Αλεξάνδρας, όπου αστυνομικοί καταδίωξαν διαδηλωτές μετά το τέλος της πορείας. Κατά τη διάρκεια των επεισοδίων έγινε χρήση χημικών και χειροβομβίδων κρότου-λάμψης.

Εκατοντάδες ΜΑΤ ακολουθούν την πορεία στην Αλεξανδρας προς Εξάρχεια. #Πολυτεχνειο https://t.co/ny84vgDZ9J November 17, 2021

Στο νοσοκομείο «Αλεξάνδρα» μεταφέρθηκαν τέσσερις γυναίκες, οι οποίες έφεραν τραύματα στο κεφάλι, ενώ σύμφωνα με καταγγελίες διαδηλωτών, αστυνομικοί καταδίωξαν και τραυμάτισαν μία κοπέλα, η οποία έχασε τις αισθήσεις της και χρειάστηκε να παραληφθεί από το ΕΚΑΒ.

Από το σημείο των συγκρούσεων, μία από τις τέσσερις τραυματίες μεταφέρθηκε με μηχανή του ΕΚΑΒ, ενώ οι υπόλοιπες τρεις διακομίστηκαν με ασθενοφόρα. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, και οι τέσσερις γυναίκες είχαν διατηρήσει τις αισθήσεις τους και υποβάλλονταν στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις.

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