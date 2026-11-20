Η ζήλια που βαφτίζεται ενδιαφέρον, η ανάγκη για διαρκή επιβεβαίωση και ο έλεγχος που παρουσιάζεται ως αγάπη.

Στην αρχή μπορεί να μοιάζει πολύ ερωτευμένος, τρυφερός και αφοσιωμένος. Να θέλει να περνάτε χρόνο μαζί, να ενδιαφέρεται για καθετί που κάνεις και να σου δείχνει διαρκώς πόσο εκτιμάει τη σχέση σας. Όμως, όσο περνά ο καιρός, κάποια πράγματα αρχίζουν να αλλάζουν. Η τρυφερότητα γίνεται υπερβολική ανάγκη, το ενδιαφέρον μετατρέπεται σε έλεγχο και η ζήλια αποκτά όλο και μεγαλύτερο χώρο στη σχέση.

Ένας βαθιά ανασφαλής άντρας δεν εκφράζει πάντα ανοιχτά τις αμφιβολίες που έχει για τον εαυτό του. Συχνά, τις μεταφέρει στη σύντροφό του, ζητώντας της να αποδεικνύει διαρκώς ότι τον αγαπά, ότι τον επιλέγει και ότι δεν πρόκειται να τον χωρίσει. Σύμφωνα με την ψυχολογία, με αυτόν τον τρόπο μια σχέση που κανονικά θα έπρεπε να προσφέρει ασφάλεια, αρχίζει να γίνεται εξαντλητική. Η ψυχολογική κούραση και η συναισθηματική σύγχυση κυριαρχούν, φθείροντας τελικά τη σχέση.

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