Η διατήρηση ενός υγιούς σωματικού βάρους αποτελεί πρόκληση για πολλούς άνδρες, ιδιαίτερα μετά τα 35. Η καθιστική ζωή, το άγχος, οι επαγγελματικές υποχρεώσεις και οι διατροφικές συνήθειες μπορούν να συμβάλουν στην αύξηση του κοιλιακού λίπους, επηρεάζοντας τόσο την εμφάνιση όσο και τη συνολική υγεία.

Το RE:SHAPE έρχεται να προσφέρει μια νέα επιλογή συμπληρωματικής διατροφικής υποστήριξης, με σύνθεση που περιλαμβάνει L-Carnitine, μηλόξυδο, χολίνη, ινοσιτόλη και βιταμίνες Β1, Β6 και Β12.

Τα συστατικά του έχουν διαφορετικούς φυσιολογικούς ρόλους. Η L-Carnitine συμμετέχει στον μεταβολισμό των λιπαρών οξέων, η χολίνη συμβάλλει στον φυσιολογικό μεταβολισμό των λιπιδίων, ενώ οι βιταμίνες του συμπλέγματος Β υποστηρίζουν τον φυσιολογικό ενεργειακό μεταβολισμό.

Για τον σύγχρονο άνδρα που θέλει να φροντίσει το σώμα του, να βελτιώσει τις καθημερινές διατροφικές του συνήθειες και να διατηρήσει τη φυσική του κατάσταση, το RE:SHAPE μπορεί να αποτελέσει μέρος μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης ευεξίας, συμβάλλοντας σε απώλεια βάρους, καύση λίπους, ενεργοποίηση μεταβολισμού και αύξηση της ενέργειας.

Γιατί η καλή φυσική κατάσταση δεν είναι μόνο θέμα εμφάνισης. Είναι επένδυση στην υγεία, την αυτοπεποίθηση και την ποιότητα ζωής!

Το RE:SHAPE είναι συμπλήρωμα διατροφής και δεν αντικαθιστά την ισορροπημένη διατροφή και τη σωματική άσκηση.