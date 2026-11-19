Δυστυχώς, ο τρόπος που βλέπουμε τον εαυτό μας είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με τον τρόπο που πιστεύουμε ότι μας βλέπουν (και κρίνουν) οι άλλοι.

Αν μπορούσαμε να πατήσουμε ένα μαγικό κουμπί και ξαφνικά να σταματήσουμε να ενδιαφερόμαστε για τη γνώμη των άλλων, τότε η ζωή μας θα ήταν σίγουρα καλύτερη. Στην εποχή της ουσιαστικής κυριάρχησης των social media και της συνεχούς σύγκρισης, είναι σχεδόν ανέφικτο να αδιαφορεί κανείς εντελώς για το τι πιστεύουν οι άλλοι για το άτομό του. Θα ήταν, όμως, το πιο υγιές και, σίγουρα, λυτρωτικό πράγμα στον κόσμο; Θα ήταν. Οι άνθρωποι με χαμηλή αυτοκτεκτίμηση είναι που πέφτουν συνήθως σε αυτή την παγίδα.

Η χαμηλή αυτοεκτίμηση δεν εκδηλώνεται πάντα με τον ίδιο τρόπο. Μπορεί να κρύβεται πίσω από την ανάγκη για επιβεβαίωση, την υπερβολική αυστηρότητα απέναντι στον εαυτό μας ή την τάση να ερμηνεύουμε αρνητικά ακόμη και καταστάσεις που δεν μας αφορούν προσωπικά - όσο κι αν πιστεύουμε το αντίθετο. Συχνά, μάλιστα, επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο σκεφτόμαστε και αντιλαμβανόμαστε όσα συμβαίνουν γύρω μας, με αποτέλεσμα να μπαίνουμε σε συναισθηματικούς λαβύρινθους.

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