Εφορία και με drone: Νέα απάτη σε ηλικιωμένη στην Πάτρα - Της πήραν 85.000€

Μια ηλικιωμένη στην Πάτρα έχασε 85.000 ευρώ, όταν επιτήδειος την έπεισε τηλεφωνικά να βγάλει τις οικονομίες της έξω από το σπίτι για δήθεν έλεγχο με drone.

Μια απίστευτη απάτη με λεία 85.000 ευρώ σημειώθηκε στην Πάτρα, με θύμα μια ηλικιωμένη γυναίκα, η οποία πείστηκε να παραδώσει ουσιαστικά τις οικονομίες της σε αγνώστους, σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24.

Συγκεκριμένα, άγνωστος επικοινώνησε τηλεφωνικά με τη γυναίκα, παρουσιάζοντας τον εαυτό του ως λογιστή της εφορίας. Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας, της είπε πως έπρεπε να βγάλει τα χρήματα που διατηρούσε στο σπίτι της έξω από αυτό, προκειμένου να καταγραφούν από drone για λογαριασμό της φορολογικής υπηρεσίας.

Το πρόσχημα με το drone

Η ηλικιωμένη, πιστεύοντας όσα της έλεγε ο άνδρας, ακολούθησε τις οδηγίες του και συγκέντρωσε τις οικονομίες της, συνολικού ύψους 85.000 ευρώ, τις έβαλε σε μια σακούλα και την άφησε έξω από την κατοικία της.

Ωστόσο, όπως ήταν λογικό, λίγο αργότερα τα χρήματα είχαν εξαφανιστεί. Τότε η γυναίκα αντιλήφθηκε πως είχε πέσει θύμα απάτης και πως ο άνθρωπος που της συστήθηκε ως λογιστής δεν είχε καμία σχέση με την εφορία.

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