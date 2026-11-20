Ο Σι Τζινπίνγκ τάσσεται υπέρ ενός κόσμου χωρίς πυρηνικά όπλα, όμως η παρουσία του Πούτιν στη Σύνοδο συνοδεύτηκε από μια βαλίτσα με ιδιαίτερη σημασία.

Η τριμερής συνάντηση Κίνας, ΗΠΑ και Ρωσίας, στην πόλη Σενζέν της πρώτης, σίγουρα συσπείρωσε το διεθνές ενδιαφέρον, όμως μια διαφορετική εικόνα από το περιθώριο των συνομιλιών, ήταν αυτή που έκλεψε την παράσταση. Πρόκειται για τον πυρηνικό χαρτοφύλακα του Ρώσου προέδρου, Βλαντιμίρ Πούτιν, ο οποίος καταγράφηκε να συνοδεύει τον ίδιο κατά την άφιξη του στην Σύνοδο του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού (APEC).

Καθώς οι ηγέτες των τριών χωρών έφταναν στον χώρο των συνομιλιών, ένας Ρώσος αξιωματικός του ναυτικού, με στρατιωτική στολή, εθεάθη να κρατά μια μαύρη βαλίτσα. Η κάμερα της ρωσικής κρατικής τηλεόρασης εστίασε στον άνδρα που συνόδευε τον Πούτιν, με τον δημοσιογράφο Γιεβγένι Ποπόφ να δείχνει τη βαλίτσα και να αναφέρει στους τηλεθεατές πως πρόκειται για τον «πυρηνικό χαρτοφύλακα».

Ο αξιωματικός επιβεβαίωσε χαμογελώντας πως ήταν πράγματι η βαλίτσα που συνδέεται με την πρόσβαση του Ρώσου προέδρου στο πυρηνικό οπλοστάσιο της χώρας, γνωστή ως «Cheget». Αντίστοιχο σύστημα διαθέτει και ο Αμερικανός πρόεδρος, το λεγόμενο «nuclear football», το οποίο τον συνοδεύει στις μετακινήσεις του, αν και δεν έχει καταγραφεί στη συγκεκριμένη Σύνοδο. Παραμένει επίσης άγνωστο αν ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ μετακινείται με αντίστοιχο εξοπλισμό.

A Russian journalist filmed members of President Vladimir Putin’s delegation carrying Russia’s nuclear briefcase as Putin arrived in Shenzhen, China, on Wednesday for the APEC summit, where he is expected to meet with U.S. President Donald Trump and Chinese President Xi Jinping. Asked directly whether he was carrying the briefcase, a serviceman confirmed he was. Known as the Cheget, the briefcase allows Putin to maintain unbroken command and control over Russia’s nuclear arsenal at all times, regardless of his physical location. November 18, 2026

Τι είναι ο πυρηνικός χαρτοφύλακας και πώς λειτουργεί;

Πρόκειται για μια ειδικά εξοπλισμένη βαλίτσα, η οποία συνδέεται με το στρατιωτικό σύστημα διοίκησης και επιτρέπει στον ηγέτη να δώσει εντολή για χρήση πυρηνικών όπλων. Τα αντίστοιχα συστήματα των ΗΠΑ και της τότε Σοβιετικής Ένωσης αναπτύχθηκαν κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου, όταν οι δύο υπερδυνάμεις αντιμετώπιζαν το ενδεχόμενο να χρειαστεί να λάβουν αποφάσεις για πυρηνικά πλήγματα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα.

Ωστόσο, η εικόνα ενός ηγέτη που πατά απλώς ένα κουμπί για να εκτοξεύσει πυρηνικά όπλα απέχει από την πραγματικότητα, καθώς η διαδικασία προϋποθέτει τη συμμετοχή στρατιωτικού προσωπικού και ενός ευρύτερου συστήματος επικοινωνίας και διοίκησης. Ο αμερικανικός πυρηνικός χαρτοφύλακας, γνωστός ως «nuclear football», έχει τις ρίζες του πριν από την κρίση των πυραύλων της Κούβας το 1962.

Ιστορικοί συνδέουν την εμφάνισή του με την προεδρία του Ντουάιτ Αϊζενχάουερ, ενώ αποχαρακτηρισμένο έγγραφο αναφέρει ότι ο Αϊζενχάουερ ενημέρωσε τον Τζον Φ. Κένεντι για το σύστημα την παραμονή της ανάληψης των καθηκόντων του, τον Ιανουάριο του 1961. Ο Αμερικανός πρόεδρος διαθέτει επίσης μια κάρτα, γνωστή με το παρατσούκλι «biscuit», η οποία περιλαμβάνει κωδικούς για την επιβεβαίωση της ταυτότητάς του όταν δίνει εντολή για πυρηνική χρήση. Ο αντιπρόεδρος έχει πρόσβαση σε εφεδρικό πυρηνικό χαρτοφύλακα και κωδικούς ταυτοποίησης, σε περίπτωση που χρειαστεί να αναλάβει την προεδρική εξουσία.

Σύμφωνα με την Υπηρεσία Ερευνών του Κογκρέσου (Congressional Research Service), ο Αμερικανός πρόεδρος έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα να εγκρίνει τη χρήση πυρηνικών όπλων, αν και μπορεί να ζητήσει τη συμβουλή ανώτερων στρατιωτικών αξιωματούχων. Η ρωσική εκδοχή, ο «Cheget», πήρε το όνομά της από ένα βουνό στον Καύκασο και τέθηκε σε υπηρεσία στη Σοβιετική Ένωση το 1983 και παραδοσιακά, ένας αξιωματικός του ναυτικού μεταφέρει τη βαλίτσα του Ρώσου προέδρου.

Ο σημερινός Cheget συνδέει τον πρόεδρο με το κεντρικό σύστημα διοίκησης του ρωσικού στρατού και μπορεί να μεταδώσει εντολή για χρήση πυρηνικών όπλων, χωρίς όμως να τα εκτοξεύει ο ίδιος. Εκτιμάται ότι η Ρωσία διαθέτει τρεις τέτοιους χαρτοφύλακες, οι οποίοι βρίσκονται στη διάθεση του προέδρου, του υπουργού Άμυνας και του αρχηγού του Γενικού Επιτελείου.

Σύμφωνα με το επίσημο πυρηνικό δόγμα της Ρωσίας, η απόφαση για χρήση πυρηνικών όπλων ανήκει στον πρόεδρο. Το σύστημα Cheget επικοινωνεί μέσω του δικτύου διοίκησης και ελέγχου «Kazbek», το οποίο υποστηρίζει ένα ξεχωριστό σύστημα επικοινωνιών με την ονομασία «Kavkaz». Οι δημόσιες πληροφορίες δεν είναι σαφείς ως προς το πόσοι από τους χαρτοφύλακες απαιτούνται για την επικύρωση μιας προεδρικής εντολής.

Γιατί συνοδεύουν τους ηγέτες και τι σηματοδοτούν;

Το ενδεχόμενο μιας πυρηνικής επίθεσης μπορεί να προκύψει ενώ ένας πρόεδρος βρίσκεται σε αεροπλάνο, σε μια διεθνή Σύνοδο ή ακόμη και σε ένα ξενοδοχείο. Οι πυρηνικοί χαρτοφύλακες εξασφαλίζουν, θεωρητικά, ότι η δυνατότητα λήψης και μετάδοσης εντολών παραμένει διαθέσιμη ανεξάρτητα από την τοποθεσία του ηγέτη. Η λειτουργία τους συνδέεται άμεσα με τη στρατηγική της πυρηνικής αποτροπής, δηλαδή την προσπάθεια να αποθαρρυνθεί ένας αντίπαλος από το να επιτεθεί, γνωρίζοντας ότι θα μπορούσε να ακολουθήσει αντίποινα.

Όπως έγραφε ο οικονομολόγος και στρατηγικός αναλυτής Τόμας Σέλινγκ στο βιβλίο του Arms and Influence, που κυκλοφόρησε το 1966, «η δύναμη να προκαλείς πόνο είναι δύναμη διαπραγμάτευσης». Ρωσικά μέσα είχαν παρουσιάσει και το 2023 τον Πούτιν να συνοδεύεται από αξιωματικούς του ναυτικού που κρατούσαν χαρτοφύλακες, κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στο Πεκίνο. Η παρουσία του Cheget σε μια διεθνή Σύνοδο μπορεί να λειτουργήσει και ως συμβολική υπενθύμιση της πυρηνικής ισχύος της Ρωσίας.

Ο καθηγητής Διεθνούς Πολιτικής του Πανεπιστημίου Lancaster, Σάιμον Μάμπον, δήλωσε στο Al Jazeera πως η προβολή του χαρτοφύλακα από τηλεοπτικά δίκτυα που υποστηρίζονται από το Κρεμλίνο έχει ιδιαίτερη σημασία, χαρακτηρίζοντας την εικόνα ως πολιτικό θέατρο και συμβολική επίδειξη ισχύος. Όπως εκτίμησε, πρόκειται για μια προσπάθεια να προβληθεί η θέση της Ρωσίας στη διεθνή σκηνή, σε μια περίοδο κατά την οποία η χώρα δεν διαθέτει την οικονομική και στρατιωτική ισχύ που είχε παλαιότερα σε σύγκριση με τις ΗΠΑ ή την Κίνα.

Πυρηνικά όπλα διαθέτουν συνολικά εννέα κράτη, σύμφωνα με το Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI). Τα συστήματα των ΗΠΑ και της Ρωσίας είναι τα περισσότερο γνωστά, ενώ άλλες χώρες έχουν δημοσιοποιήσει περισσότερες πληροφορίες για το ποιος έχει την εξουσία να εγκρίνει τη χρήση πυρηνικών όπλων και λιγότερες για τον εξοπλισμό που συνοδεύει τους ηγέτες τους.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, η εξουσία έγκρισης πυρηνικής επίθεσης ανήκει αποκλειστικά στον πρωθυπουργό. Κάθε νέος πρωθυπουργός γράφει επίσης τέσσερις χειρόγραφες επιστολές, γνωστές ως «letters of last resort», οι οποίες απευθύνονται στους διοικητές των πυρηνικά εξοπλισμένων υποβρυχίων και περιλαμβάνουν οδηγίες για το ενδεχόμενο καταστροφής της κυβέρνησης από πυρηνική επίθεση.

Στη Γαλλία, η σχετική αρμοδιότητα ανήκει στον πρόεδρο. Η γαλλική εφημερίδα Le Monde είχε αναφέρει πως ο Νικολά Σαρκοζί παρέδωσε τους πυρηνικούς κωδικούς στον Φρανσουά Ολάντ κατά την αποχώρησή του από την προεδρία το 2012. Η Κίνα διατηρεί πολιτική «μη πρώτης χρήσης» πυρηνικών όπλων, δηλώνοντας ότι θα τα χρησιμοποιήσει μόνο σε περίπτωση πυρηνικής επίθεσης από άλλη χώρα. Ωστόσο, δεν είναι γνωστό αν ο Σι Τζινπίνγκ διαθέτει αντίστοιχο πυρηνικό χαρτοφύλακα.

Στην Ινδία, η κυβέρνηση αναφέρει ότι μόνο το Πολιτικό Συμβούλιο της Αρχής Πυρηνικής Διοίκησης, υπό την προεδρία του πρωθυπουργού, μπορεί να εγκρίνει τη χρήση πυρηνικών όπλων, χωρίς να υπάρχουν σαφείς πληροφορίες για τον σχετικό εξοπλισμό. Το Πακιστάν και η Βόρεια Κορέα διαθέτουν επίσης πυρηνικά όπλα, ενώ το Ισραήλ θεωρείται ευρέως ότι έχει πυρηνικό οπλοστάσιο, αν και δεν υπάρχουν επαρκή αξιόπιστα δημόσια στοιχεία για το αν οι ηγέτες τους μετακινούνται με αντίστοιχους χαρτοφύλακες.

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