Μετά την επιστροφή του από την Κίνα, ο Τραμπ μίλησε για Ιράν, Ουκρανία και τεχνητή νοημοσύνη, προαναγγέλλοντας περιορισμούς για τις επενδύσεις σε data centers.

Την εκτίμηση ότι διαμορφώνονται ευνοϊκές προϋποθέσεις για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία εξέφρασε ο Ντόναλντ Τραμπ, αναφερόμενος στις συνομιλίες που είχε με τον Βλαντίμιρ Πούτιν κατά την πρόσφατη επίσκεψή του στην Κίνα.

Μιλώντας την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου στον Λευκό Οίκο, μία ημέρα μετά την επιστροφή του από την Κίνα, ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι ο Ρώσος ομόλογός του επιθυμεί να δοθεί τέλος στη σύγκρουση. Παράλληλα, εμφανίστηκε αισιόδοξος για την πιθανότητα επίτευξης συμφωνίας, χωρίς ωστόσο να παρουσιάσει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα ή λεπτομέρειες για το περιεχόμενό της.

«Είχαμε πολύ καλές συνομιλίες. Πιστεύω ότι υπάρχουν πραγματικά πολύ καλές πιθανότητες να καταλήξουμε σε συμφωνία», δήλωσε, περιγράφοντας θετικά την επικοινωνία του με τον Πούτιν.

Η συνάντηση με Πούτιν και η υπεράσπιση των σχέσεων με τη Μόσχα

Ο Τραμπ δεν περιορίστηκε στις εκτιμήσεις του για την Ουκρανία, αλλά επιχείρησε να υπερασπιστεί και την προσωπική σχέση που διατηρεί με τον Ρώσο πρόεδρο. Απαντώντας στην κριτική για την προσέγγισή του προς τον Πούτιν και τον Κινέζο ηγέτη Σι Τζινπίνγκ, χαρακτήρισε «ανόητους» όσους θεωρούν ότι οι επαφές του με τους δύο ηγέτες είναι προβληματικές.

Υποστήριξε ότι η απευθείας επικοινωνία με τη Μόσχα και το Πεκίνο μπορεί να διευκολύνει την επίλυση διεθνών κρίσεων, ενώ χαρακτήρισε την τριμερή συνάντηση στην Κίνα γεγονός ιστορικής σημασίας. Οι δηλώσεις του έρχονται μετά την τριμερή συνάντηση με τον Πούτιν και τον Σι, στην οποία, όπως αποκάλυψε, συζητήθηκε και το ζήτημα του Ιράν.

Οι προειδοποιήσεις για το Ιράν και οι τιμές των καυσίμων

Ένα ακόμη βασικό θέμα της συνέντευξης Τύπου ήταν η αντιπαράθεση με την Τεχεράνη, με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ να επαναλαμβάνει ότι δεν πρόκειται να επιτρέψει στο Ιράν να αποκτήσει πυρηνικά όπλα, κατηγορώντας την ιρανική ηγεσία ότι επί δεκαετίες δεν έχει προχωρήσει σε συμφωνία αποδεκτή από τις ΗΠΑ.

Παράλληλα, συνέδεσε την πορεία των τιμών της βενζίνης με την έκβαση των διαπραγματεύσεων, λέγοντας ότι η Ουάσινγκτον επιδιώκει μια ουσιαστική συμφωνία και όχι μια προσωρινή διευθέτηση. Προειδοποίησε, μάλιστα, ότι μια νέα ένταση στην περιοχή θα μπορούσε να έχει ευρύτερες επιπτώσεις στις αγορές ενέργειας, καθώς τα Στενά του Ορμούζ αποτελούν κομβικό πέρασμα για τη μεταφορά πετρελαίου.

Data centers, τεχνητή νοημοσύνη και εμπορικές συμφωνίες

Στη συνέντευξη έγινε επίσης αναφορά στον τεχνολογικό ανταγωνισμό με την Κίνα. Ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε ότι επιθυμεί οι νέες επενδύσεις των αμερικανικών εταιρειών σε κέντρα δεδομένων να πραγματοποιούνται εντός των ΗΠΑ, προειδοποιώντας με υψηλή φορολόγηση όσες επιχειρήσουν να κατασκευάσουν τέτοιες εγκαταστάσεις στο εξωτερικό.

Αναφερόμενος στις επαφές του με τον Σι, είπε ότι η τεχνητή νοημοσύνη αποτέλεσε αντικείμενο συζήτησης και ότι συμφωνήθηκε η ανάγκη θέσπισης ορισμένων κοινών κανόνων ασφαλείας. Ο Τραμπ μίλησε ακόμη για τις εμπορικές συμφωνίες που, όπως υποστήριξε, εξασφάλισε κατά τη σύνοδο του ASEAN στις Φιλιππίνες. Ανάμεσα στις ανακοινώσεις του ήταν η αγορά 20 αεροσκαφών Boeing από τη Philippine Airlines, καθώς και συμφωνίες για την προμήθεια αμερικανικών αγροτικών προϊόντων και ενέργειας.

Τέλος, ισχυρίστηκε ότι η κυβέρνησή του έχει δημιουργήσει νέο πλούτο ύψους 25 τρισ. δολαρίων, ωστόσο, τα στοιχεία που αναφέρονται στον ιστότοπο του Λευκού Οίκου κάνουν λόγο για επενδύσεις 11,4 τρισ. δολαρίων, ενώ στο ποσό αυτό φαίνεται να περιλαμβάνονται και δεσμεύσεις που είχαν ανακοινωθεί επί κυβέρνησης Μπάιντεν.

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