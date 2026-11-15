Δημήτρης Γιαννακόπουλος: Τι είπε στα βίντεο που προκάλεσαν την παρέμβαση του Χρυσοχοΐδη

Οι αναρτήσεις του Δημήτρη Γιαννακόπουλου προκάλεσαν την παρέμβαση του υπουργού Προστασίας του Πολίτη, με το υλικό να διαβιβάζεται στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Ένας αστυνομικός έλεγχος στο Κολωνάκι ήταν αρκετός για να πυροδοτήσει έναν κύκλο αλυσιδωτών αντιδράσεων, με την υπόθεση να παίρνει γρήγορα διαστάσεις και να φτάνει μέχρι τον εισαγγελέα. Αφορμή στάθηκε, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής διαθέσιμα στοιχεία και τις επιμέρους αναφορές, ο αστυνομικός έλεγχος της κόρης του ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, Δημήτρη Γιαννακόπουλου, με τον ίδιο να αντιδρά μέσω διαδοχικών βίντεο στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, εξαπολύοντας βαρείς χαρακτηρισμούς κατά αστυνομικών και προχωρώντας σε σοβαρές καταγγελίες.

Η υπόθεση έφτασε πλέον στον εισαγγελέα, έπειτα από παρέμβαση του υπουργού Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη. Η ΕΛ.ΑΣ. ανακοίνωσε ότι ανάρτηση με υβριστικές εκφράσεις και απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς κατά της Αστυνομίας διαβιβάστηκε στη Δικαιοσύνη, χωρίς ωστόσο να κατονομάσει το πρόσωπο στο οποίο αναφέρεται. Τα βίντεο του Γιαννακόπουλου, πάντως, συνδέονται με το περιστατικό και περιλαμβάνουν όσα ο ίδιος υποστηρίζει ότι συνέβησαν κατά τον έλεγχο.

Οι καταγγελίες για την κόρη του

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, το περιστατικό που προηγήθηκε σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής, όταν αστυνομικοί της Δίωξης Εκβιαστών σταμάτησαν για έλεγχο εταιρικό αυτοκίνητο με φιμέ τζάμια, στο οποίο επέβαιναν δύο άνδρες και μία γυναίκα. Έγινε έλεγχος των στοιχείων των επιβατών και της άδειας οπλοκατοχής ενός άνδρα, ενώ, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., οι αστυνομικοί δέχθηκαν ύβρεις και απειλές. Δεν διαπιστώθηκε παράβαση που να απαιτεί περαιτέρω ενέργειες και οι επιβαίνοντες αποχώρησαν.

Στα βίντεό του, ο Γιαννακόπουλος υποστήριξε ότι η κόρη του υποβλήθηκε σε εξευτελιστική διαδικασία, επαναλαμβάνοντας το ερώτημα «Την έγδυσες;». Παράλληλα, έκανε αναφορά σε προηγούμενα περιστατικά με τους αστυνομικούς της προσωπικής του ασφάλειας, υποστηρίζοντας ότι είχαν σταματήσει και ελέγξει ανθρώπους της φύλαξής του, ενώ μίλησε και για 44 κάμερες που, όπως ισχυρίστηκε, είχαν ξηλωθεί σε παλαιότερη υπόθεση.

Η αναφορά στα 5 εκατομμύρια

Σε άλλο βίντεο, ο ιδιοκτήτης της πράσινης ΚΑΕ προχώρησε σε έναν ιδιαίτερα σοβαρό ισχυρισμό, αναφερόμενος σε απαίτηση 5 εκατομμυρίων ευρώ από πρόσωπο που κατονομάζει ως «ψηλό» προκειμένου κάποιος να αποφύγει τη φυλάκιση. Δεν διευκρίνισε, ωστόσο, σε ποιον αναφερόταν ούτε έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες για την υπόθεση.

Οι αναφορές του, πάντως, δεν σταμάτησαν εκεί, καθώς σε επόμενη ανάρτηση άφησε αιχμές για παράνομες δραστηριότητες στον χώρο της νυχτερινής διασκέδασης, κάνοντας λόγο για «ναρκωτικά», «εκμετάλλευση γυναικών», «βίζιτες» και «προστασία» και ερωτώντας επανειλημμένα «ποιος την έχει "φάει" όλη την νύχτα της Ελλάδας;» και «ποιος έχει σηκώσει τα 800 χιλιάρικα του Παπαπέτρου;».

Η υπόθεση έχει πλέον περάσει στην εισαγγελική Αρχή, η οποία θα αξιολογήσει το περιεχόμενο των αναρτήσεων και τις ενέργειες που ενδεχομένως προκύπτουν από αυτό.

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