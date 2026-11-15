Του κατάσχεσαν 59 ευρώ από τη σύνταξη για πρόστιμα τροχαίας: Η δικαστική απόφαση όμως του τα επέστρεψε

Συνταξιούχος προσέφυγε στη Δικαιοσύνη όταν η Εφορία κατέσχεσε 59,22 ευρώ από τον λογαριασμό του για πρόστιμα τροχαίας, παρά το χαμηλό ύψος της σύνταξής του.

Μια απρόσμενη περιπέτεια με την Εφορία έζησε ένας συνταξιούχος στην Ισπανία, όταν είδε να κατάσχονται 59,22 ευρώ από τον τραπεζικό του λογαριασμό για την εξόφληση προστίμων τροχαίας. Ο ίδιος υποστήριξε ότι τα χρήματα προέρχονταν αποκλειστικά από τη σύνταξή του, η οποία ήταν χαμηλότερη από τον κατώτατο μισθό, και επομένως δεν μπορούσαν να κατασχεθούν.

Η υπόθεση έφτασε μέχρι το Ανώτατο Δικαστήριο της χώρας, το οποίο με την απόφαση 920/2026, της 15ης Ιουλίου, ξεκαθάρισε ότι τα χρήματα από μισθούς και συντάξεις που δεν ξεπερνούν το ύψος του κατώτατου μισθού διατηρούν τον ακατάσχετο χαρακτήρα τους, ακόμη κι αν παραμένουν στον τραπεζικό λογαριασμό για αρκετούς μήνες.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, στις 31 Αυγούστου 2021, όταν πραγματοποιήθηκε η κατάσχεση, το συνολικό υπόλοιπο του λογαριασμού του συνταξιούχου ήταν μόλις 80,12 ευρώ.

Η δικαστική διαμάχη και τα χρήματα που κατασχέθηκαν

Ο συνταξιούχος δεν αποδέχθηκε την απόφαση της φορολογικής αρχής και προσέφυγε αρχικά στο Περιφερειακό Οικονομικό-Διοικητικό Δικαστήριο της Μαδρίτης (TEAR). Ωστόσο, η προσφυγή του απορρίφθηκε, καθώς κρίθηκε ότι δεν είχε προσκομίσει επαρκή τραπεζικά στοιχεία που να αποδεικνύουν πως τα χρήματα του λογαριασμού προέρχονταν αποκλειστικά από τη σύνταξή του.

Η υπόθεση συνεχίστηκε στο Ανώτατο Δικαστήριο της Μαδρίτης (TSJM), το οποίο τον Απρίλιο του 2024 επικύρωσε την προηγούμενη απόφαση. Παρά το γεγονός ότι ο άνδρας λάμβανε καθαρή μηνιαία σύνταξη 1.009,36 ευρώ, το δικαστήριο θεώρησε ότι δεν είχε αποδειχθεί η προέλευση ολόκληρου του ποσού που υπήρχε στον τραπεζικό λογαριασμό του.

Τελικά, ο συνταξιούχος προσέφυγε στο Ανώτατο Δικαστήριο, το οποίο κλήθηκε να εξετάσει εάν τα χρήματα από συντάξεις και μισθούς εξακολουθούν να προστατεύονται από κατασχέσεις όταν δεν έχουν δαπανηθεί μέχρι την επόμενη μηνιαία καταβολή. Το βασικό επιχείρημα της φορολογικής αρχής ήταν ότι η προστασία αφορά μόνο τα χρήματα της τελευταίας πληρωμής, ενώ όσα περισσεύουν από προηγούμενους μήνες μπορούν να θεωρηθούν αποταμιεύσεις και να κατασχεθούν.

Το Ανώτατο Δικαστήριο, ωστόσο, απέρριψε αυτή την ερμηνεία, κρίνοντας ότι τα χρήματα δεν χάνουν αυτομάτως τον ακατάσχετο χαρακτήρα τους επειδή παραμένουν στον τραπεζικό λογαριασμό για περισσότερο από έναν μήνα. Σύμφωνα με την απόφαση, δεν υπάρχει συγκεκριμένο χρονικό όριο μετά το οποίο τα χρήματα αυτά μπορούν να κατασχεθούν. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι ο δικαιούχος να μπορεί να αποδείξει ότι τα ποσά που έχουν συγκεντρωθεί προέρχονται από μισθούς ή συντάξεις που προστατεύονται από τη νομοθεσία.

Η απόφαση βασίζεται στην αρχή ότι οι οφειλέτες πρέπει να διατηρούν ένα ελάχιστο επίπεδο οικονομικών πόρων, ώστε να μπορούν να καλύπτουν τις βασικές ανάγκες των ίδιων και των οικογενειών τους.

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