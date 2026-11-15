Το 1820 ένα χάλκινο πόδι βρέθηκε σε έναν βάλτο στη Σκωτία: Μετά από 206 χρόνια οι αρχαιολόγοι βρήκαν την προέλευσή του

Ξεχασμένο επί δεκαετίες σε αριστοκρατική έπαυλη, ένα αρχαίο εύρημα από τη Σκωτία οδηγεί τους αρχαιολόγους σε νέα συμπεράσματα για τη ρωμαϊκή παρουσία βόρεια του Αδριανού Τείχους.

Ένα ασυνήθιστο αρχαιολογικό εύρημα από τη Σκωτία φέρνει στο φως νέα στοιχεία για την παρουσία και την επιρροή της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας στην περιοχή. Πρόκειται για ένα αρχαίο χάλκινο πόδι με επίχρυση επιφάνεια, γνωστό ως «πόδι του Μιλσίγκτον», το οποίο ενδέχεται να αποτελούσε μέρος ενός τεράστιου έφιππου αγάλματος του Ρωμαίου αυτοκράτορα Αντωνίνου Πίου.

Το αντικείμενο ανακαλύφθηκε πριν από περισσότερα από 200 χρόνια, το 1820, σε έναν βάλτο της Σκωτίας. Στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο Dalkeith House, μία από τις κατοικίες του δούκα του Μπάκλιου, κοντά στο Εδιμβούργο, όπου παρέμεινε για περίπου έναν αιώνα, φυλαγμένο σε έναν χώρο που ήταν γνωστός ως αίθουσα αρχείων, χωρίς να προσελκύει ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

Για μεγάλο χρονικό διάστημα, οι ερευνητές θεωρούσαν ότι το αντικείμενο είχε αρπαχθεί από κάποια ρωμαϊκή περιοχή, πιθανότατα το Γιορκ, από σκωτσέζικες φυλές. Σύμφωνα με αυτή την εκδοχή, είχε αποσπαστεί από ένα άγαλμα που βρισκόταν νότια του Αδριανού Τείχους και μεταφέρθηκε στη συνέχεια βορειότερα. Μάλιστα, το 1932 ο ερευνητής Τζέιμς Κερλ είχε αμφισβητήσει ότι θα μπορούσε να είχε ανεγερθεί ένα τόσο εντυπωσιακό άγαλμα σε σκωτσέζικο έδαφος.

Η νέα εκδοχή για το άγαλμα του Αντωνίνου Πίου

Οι πρόσφατες αρχαιολογικές έρευνες οδηγούν, ωστόσο, σε διαφορετικά συμπεράσματα, καθώς οι ειδικοί εκτιμούν πλέον ότι το πόδι ανήκε σε μια μνημειακών διαστάσεων αναπαράσταση του αυτοκράτορα Αντωνίνου Πίου πάνω σε άλογο, η οποία είχε στηθεί κοντά στο Χόικ, στη νότια Σκωτία. Το άγαλμα φέρεται να ανεγέρθηκε μετά την κατάκτηση της περιοχής από τα ρωμαϊκά στρατεύματα, περίπου το 140 μ.Χ.

Η συγκεκριμένη ερμηνεία στηρίζεται, μεταξύ άλλων, στις σημαντικές ομοιότητες του ευρήματος με άλλες αυτοκρατορικές αναπαραστάσεις που έχουν εντοπιστεί σε διαφορετικά σύνορα της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Παράλληλα, οι αρχαιολόγοι θεωρούν ότι το πόδι δεν αποσπάστηκε βίαια από το άγαλμα, όπως πίστευαν παλαιότερα. Αντίθετα, εκτιμούν ότι αφαιρέθηκε προσεκτικά και τοποθετήθηκε στο σημείο όπου παρέμεινε θαμμένο για περίπου 1.700 χρόνια.

Το εύρημα αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα εκθέματα της έκθεσης «Roman Scotland: Life on the Edge of Empire», η οποία εγκαινιάστηκε στο Εθνικό Μουσείο της Σκωτίας, στο Εδιμβούργο. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη έκθεση που έχει διοργανωθεί μέχρι σήμερα σχετικά με τη ρωμαϊκή παρουσία στη Σκωτία. Περιλαμβάνει πλήθος αρχαιολογικών αντικειμένων, τα οποία φωτίζουν τον βαθμό στον οποίο η Ρώμη κατέλαβε, επηρέασε και μεταμόρφωσε περιοχές πέρα από τα παραδοσιακά σύνορα της αυτοκρατορίας.

Η εντύπωση που προκαλούσαν τα ρωμαϊκά μνημεία

Ο Φρέιζερ Χάντερ, επικεφαλής επιμελητής της έκθεσης, εκτιμά ότι μνημεία τέτοιου μεγέθους θα πρέπει να προκαλούσαν έντονη εντύπωση στις κοινότητες της Εποχής του Σιδήρου. Όπως εξηγεί, πριν από την άφιξη των Ρωμαίων, η νατουραλιστική απεικόνιση του ανθρώπινου σώματος ήταν σχεδόν ανύπαρκτη στην τέχνη των τοπικών πληθυσμών.

Έτσι, η θέα ενός επιβλητικού αγάλματος που απεικόνιζε έναν αυτοκράτορα πάνω σε άλογο θα αποτελούσε μια εντελώς διαφορετική οπτική και πολιτισμική εμπειρία για τους κατοίκους της περιοχής, οι οποίοι δεν ήταν εξοικειωμένοι με τέτοιου είδους μνημειακές αναπαραστάσεις.

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