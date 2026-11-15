«Winnie» και «Όσκαρ»: Οι μυστικοί κώδικες που χρησιμοποιούν μέλη του πληρώματος και δεν θες να ξέρεις

Οι εργαζόμενοι στα κρουαζιερόπλοια έχουν αναπτύξει τη δική τους κρυφή ορολογία, με ορισμένες λέξεις να περιγράφουν περιστατικά που κανένας επιβάτης δεν θα ήθελε να ζήσει.

Όσοι ταξιδεύουν με κρουαζιερόπλοιο και απολαμβάνουν τις διακοπές τους εν πλω ενδέχεται κάποια στιγμή να παρατηρήσουν ότι τα μέλη του πληρώματος χρησιμοποιούν μεταξύ τους μια ιδιαίτερη ορολογία. Ορισμένες από τις λέξεις αυτές, ωστόσο, κρύβουν σημασίες που οι επιβάτες πιθανότατα θα προτιμούσαν να μη μάθουν ποτέ.

Οι μυστικοί κωδικοί που χρησιμοποιούν οι εργαζόμενοι στα κρουαζιερόπλοια ήρθαν στο φως και οι εξηγήσεις τους αποκαλύπτουν μια λιγότερο γνωστή πλευρά της ζωής στη θάλασσα.

Τα κρουαζιερόπλοια αποτελούν ιδιαίτερα δημοφιλή επιλογή διακοπών, καθώς προσφέρουν τη δυνατότητα στους ταξιδιώτες να επισκεφθούν διαφορετικές χώρες και να γνωρίσουν νέους πολιτισμούς. Παράλληλα, όμως, υπάρχει και μια ξεχωριστή κουλτούρα στο εσωτερικό τους, η οποία αφορά κυρίως τον τρόπο επικοινωνίας των εργαζομένων.

Για παράδειγμα, η λέξη «Echo» χρησιμοποιείται για να προειδοποιήσει σχετικά με τον κίνδυνο ισχυρών ανέμων ή σύγκρουσης. Εάν ακολουθήσει η λέξη «Kilo», τότε το μήνυμα είναι ακόμη πιο επείγον, καθώς σημαίνει ότι τα μέλη του πληρώματος πρέπει να μεταβούν στις προκαθορισμένες θέσεις τους λόγω έκτακτης ανάγκης. Υπάρχουν, ωστόσο, και άλλοι κωδικοί με πολύ πιο απρόσμενη σημασία.

«Winnie» και «Coning»: Οι κωδικοί που κρύβουν δυσάρεστες εκπλήξεις

Στα κρουαζιερόπλοια της Disney, η λέξη «Winnie» παραπέμπει στον γνωστό χαρακτήρα Winnie the Pooh, η σημασία της, όμως, δεν έχει καμία σχέση με την αγάπη του ήρωα για το μέλι. Σύμφωνα με πληροφορίες που προέκυψαν από συνεντεύξεις εργαζομένων σε κρουαζιερόπλοια στο Business Insider, ο συγκεκριμένος κωδικός χρησιμοποιείται όταν κάποιος έχει αφοδεύσει μέσα στην πισίνα.

Μια ακόμη λέξη που χρησιμοποιείται από τα πληρώματα είναι το «Coning». Σε αυτή την περίπτωση, η σημασία αφορά την προσωπική συμπεριφορά των εργαζομένων. Συγκεκριμένα, περιγράφει τη σεξουαλική επαφή ενός μέλους του πληρώματος με επιβάτη, κάτι που αποτελεί σοβαρή παράβαση των κανονισμών και μπορεί να οδηγήσει ακόμη και στην απόλυση.

«Operation Rising Star» και «Oscar»: Οι κωδικοί των έκτακτων περιστατικών

Υπάρχουν, όμως, και κωδικές λέξεις που σχετίζονται με πολύ πιο σοβαρά περιστατικά. Όπως αναφέρει η Independent, ο Cody Candee, διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας ταξιδιωτικών αποσκευών Bounce.com, εξήγησε τη σημασία ορισμένων από αυτές. Μία από τις φράσεις που μπορεί να ακουστούν είναι η «Operation Rising Star», η οποία παρά την ασυνήθιστη ονομασία της, δεν αποτελεί απαραίτητα λόγο ανησυχίας για τους υπόλοιπους επιβάτες. Χρησιμοποιείται όταν έχει σημειωθεί θάνατος εν πλω.

Όπως εξήγησε ο Candee, το προσωπικό του κρουαζιερόπλοιου ενημερώνει πρώτα τα άτομα που ταξίδευαν μαζί με τον νεκρό, προτού προχωρήσει σε επίσημη ανακοίνωση προς τους υπόλοιπους επιβάτες. Παράλληλα, τα κρουαζιερόπλοια υποχρεούνται να τηρούν συγκεκριμένους διεθνείς κανονισμούς και πρότυπα ασφαλείας, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται και η νομική υποχρέωση να διαθέτουν νεκροτομείο για την περίπτωση θανάτου επιβάτη ή μέλους του πληρώματος.

Ένας ακόμη κωδικός που απαιτεί άμεση κινητοποίηση είναι το «Oscar», που στα πλοία των εταιρειών Royal Caribbean και Celebrity Cruises, χρησιμοποιείται όταν κάποιος άνθρωπος έχει πέσει στη θάλασσα. Σε μια τέτοια περίπτωση, το πλοίο συνήθως σταματά και ξεκινά συντονισμένη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης. Στη διαδικασία συμμετέχουν σωστικές λέμβοι, ενώ ενεργοποιούνται τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφαλείας, προκειμένου να εντοπιστεί και να ανασυρθεί το άτομο.

Ο Candee επισημαίνει ότι όποιος ακούσει τον συγκεκριμένο κωδικό ενώ βρίσκεται στο κατάστρωμα θα πρέπει να παραμείνει σε εγρήγορση. Εάν μάλιστα εντοπίσει κάποιον άνθρωπο στο νερό, οφείλει να ενημερώσει αμέσως μέλος του πληρώματος.

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