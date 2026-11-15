«Διαζύγιο ύπνου»: Η νέα τάση που επηρεάζει πολλά ζευγάρια - Το 25% κοιμάται καλύτερα χωρίς τον σύντροφό του

Το να κοιμάται ένα ζευγάρι σε χωριστά κρεβάτια δεν σημαίνει απαραίτητα κρίση στη σχέση. Πώς να ανοίξετε τη συζήτηση και τι δείχνουν τα στοιχεία νέας έρευνας.

Μια ολοένα και πιο δημοφιλής τάση στον χώρο των σχέσεων και της ευεξίας είναι το λεγόμενο «sleep divorce», δηλαδή η επιλογή των συντρόφων να κοιμούνται σε διαφορετικά κρεβάτια ή ακόμη και σε ξεχωριστά δωμάτια, προκειμένου να απολαμβάνουν καλύτερο ύπνο.

Το ερώτημα, ωστόσο, είναι πώς μπορεί κάποιος να προτείνει κάτι τέτοιο στον σύντροφό του χωρίς να δημιουργήσει παρεξηγήσεις ή να τον κάνει να αισθανθεί ότι υπάρχει πρόβλημα στη σχέση.

Είναι εύκολο να καταλάβει κανείς γιατί μια τέτοια πρόταση μπορεί να προκαλέσει αμηχανία μιας και ο άλλος ενδέχεται να θεωρήσει ότι η αιτία είναι το ροχαλητό ή να αναρωτηθεί εάν έχει κάνει κάτι που έχει ενοχλήσει τον/την σύντροφό του. Δεν αποκλείεται, μάλιστα, να εκλάβει την επιθυμία για χωριστό ύπνο ως ένδειξη ότι η σχέση περνά κρίση.

Παρόλα αυτά, η συγκεκριμένη πρακτική κερδίζει συνεχώς έδαφος. Σύμφωνα με στοιχεία της εταιρείας ειδικών στον ύπνο Sleep ZM, σε έρευνα της Dreams με τη συμμετοχή 2.000 ενηλίκων, το 25% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι κοιμάται καλύτερα όταν ο σύντροφός του δεν βρίσκεται στο ίδιο κρεβάτι.

Πώς να προτείνετε στον σύντροφό σας να κοιμάστε χωριστά

Η συζήτηση για τον χωριστό ύπνο χρειάζεται προσεκτικό χειρισμό, ώστε να μη μετατραπεί σε αφορμή για ένταση. Το να καταλήγει κάποιος στον καναπέ μετά από έναν καβγά είναι εντελώς διαφορετικό από το να αποφασίζει συνειδητά να κοιμάται χωριστά για να ξεκουράζεται καλύτερα.

Οι ειδικοί της SleepZM προτείνουν να επιλέξετε μια στιγμή κατά την οποία και οι δύο έχετε χρόνο και ηρεμία για να συζητήσετε. Καλό είναι να αποφύγετε να ανοίξετε το θέμα όταν βιάζεστε ή όταν υπάρχει ήδη ένταση εξαιτίας άλλων ζητημάτων. Ένας τρόπος να διατυπώσετε την πρότασή σας, χωρίς να ακουστεί ως κατηγορία, είναι να εξηγήσετε πώς επηρεάζεται ο δικός σας ύπνος.

Η διατύπωση μπορεί φυσικά να προσαρμοστεί στις ανάγκες κάθε ζευγαριού. Το σημαντικό είναι η συζήτηση να γίνει με ήπιο τρόπο, χωρίς επίρριψη ευθυνών, παρουσιάζοντας τον χωριστό ύπνο ως μια δοκιμαστική λύση που ενδεχομένως θα ωφελήσει και τους δύο.

Ροχαλητό, χώρος και θερμοκρασία: Γιατί τα ζευγάρια δυσκολεύονται να κοιμηθούν μαζί

Οι λόγοι που μπορεί να κάνουν τον κοινό ύπνο δύσκολο είναι αρκετοί. Σύμφωνα με την έρευνα της Dreams, το συχνότερο πρόβλημα που ανέφεραν οι συμμετέχοντες ήταν το ροχαλητό, το οποίο συγκέντρωσε ποσοστό 52%.

Ακολουθούν η έλλειψη προσωπικού χώρου στο κρεβάτι, με 35%, και η συνήθεια του ενός συντρόφου να παίρνει το μεγαλύτερο μέρος του παπλώματος, με 33%. Επιπλέον, η θερμοκρασία μπορεί να αποτελέσει σημαντικό εμπόδιο για έναν ξεκούραστο ύπνο, μιας και τους χειμερινούς μήνες η ζεστασιά και η αγκαλιά μπορεί να είναι ευχάριστες, αλλά κατά τη διάρκεια ενός καύσωνα η κατάσταση αλλάζει. Το 23% των ερωτηθέντων ανέφερε ότι ο σύντροφός του εκπέμπει υπερβολική θερμότητα κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Σημαντικό ρόλο παίζουν και τα διαφορετικά ωράρια εργασίας. Όταν ο ένας σύντροφος χρειάζεται να ξυπνήσει πολύ νωρίτερα ή επιστρέφει στο σπίτι αρκετές ώρες αργότερα, είναι πιθανό να διαταράσσει τον ύπνο του άλλου. Ωστόσο, η λύση δεν χρειάζεται να είναι εξαρχής τα χωριστά κρεβάτια ή δωμάτια. Εάν εντοπιστεί η βασική αιτία του προβλήματος, υπάρχουν και άλλες επιλογές που μπορούν να δοκιμαστούν.

Για παράδειγμα, εάν το ζήτημα είναι ότι ο ένας σύντροφος παίρνει συνεχώς το πάπλωμα, ένα δεύτερο ξεχωριστό σκέπασμα μπορεί να δώσει τη λύση. Αν υπάρχει πρόβλημα με το ροχαλητό, μπορούν να εξεταστούν διακριτικά βοηθήματα, όπως οι ρινικές ταινίες, ενώ ένα μεγαλύτερο κρεβάτι ενδέχεται να προσφέρει περισσότερο χώρο και άνεση.

Το ζητούμενο είναι κάθε ζευγάρι να βρει την ισορροπία που του ταιριάζει, χωρίς να θεωρεί ότι ο καλός ύπνος και η συντροφικότητα είναι απαραίτητο να συνυπάρχουν πάντα στο ίδιο κρεβάτι.

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