Ηράκλειο: Τραγικό τέλος για αγοράκι 18 μηνών μετά την κατάποση βενζίνης

Στο πένθος βυθίστηκε οικογένεια στην Κρήτη, μετά τον θάνατο του 18 μηνών παιδιού της, που μεταφέρθηκε σε κρίσιμη κατάσταση στο ΠΑΓΝΗ έπειτα από κατάποση βενζίνης.

Ανείπωτη τραγωδία σημειώθηκε στο Ηράκλειο της Κρήτης, με ένα αγοράκι μόλις 18 μηνών να χάνει τη ζωή του, αφού φέρεται να κατάπιε βενζίνη στην περιοχή της Νέας Αλικαρνασσού.

Το μικρό παιδί μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ), με την κατάσταση της υγείας του να χαρακτηρίζεται εξαιρετικά κρίσιμη. Οι γιατροί κινητοποιήθηκαν άμεσα, καταβάλλοντας κάθε δυνατή προσπάθεια για να το κρατήσουν στη ζωή.

Σύμφωνα με πληροφορίες του neakriti.gr, μόλις το αγοράκι έφτασε στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών, το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό έσπευσε να του προσφέρει τις πρώτες βοήθειες, καθώς η κατάστασή του ήταν ιδιαίτερα σοβαρή.

Η μάχη των γιατρών στο ΠΑΓΝΗ και η τραγική κατάληξη

Οι γιατροί προχώρησαν άμεσα σε καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ) και, έπειτα από επίμονες προσπάθειες, κατάφεραν να επαναφέρουν το παιδί. Ωστόσο, παρά την αρχική επιτυχία της ανάνηψης, η κατάσταση της υγείας του παρέμεινε εξαιρετικά κρίσιμη και έτσι, κρίθηκε απαραίτητη η διασωλήνωσή του και η μεταφορά του στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων του νοσοκομείου.

Δυστυχώς, το 18 μηνών αγοράκι δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή, παρά τις συνεχείς προσπάθειες των γιατρών, με την είδηση του θανάτου του να σκορπά θλίψη στην οικογένειά του. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες το παιδί φέρεται να ήρθε σε επαφή με τη βενζίνη και την κατάπιε παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες.

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