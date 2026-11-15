Μαζωνάκης: Πλήρωσε 6.440 ευρώ για δύο θεραπείες και κατέληξε με προβλήματα υγείας - Νέα μήνυση κατά της γιατρού

Μήνυση κατά της γιατρού της Καρνεάδου υπέβαλε 63χρονη Βρετανίδα, υποστηρίζοντας ότι εμφάνισε έντονους πόνους, πρήξιμο και αναιμία μετά από δύο θεραπείες.

Μια νέα καταγγελία έρχεται να προστεθεί στην υπόθεση που αφορά το ιατρείο της οδού Καρνεάδου και τη 56χρονη γιατρό που βρίσκεται προφυλακισμένη, μετά τις εξελίξεις γύρω από τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

Αυτή τη φορά, μια 63χρονη Βρετανίδα υπνοθεραπεύτρια, η οποία κατοικεί μόνιμα στην Κύπρο, προσέφυγε στις ελληνικές Αρχές, υποστηρίζοντας ότι αντιμετώπισε σοβαρά προβλήματα υγείας έπειτα από δύο συνεδρίες πλασμαφαίρεσης στο συγκεκριμένο ιατρείο, τον Νοέμβριο του 2025.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του MEGA, η γυναίκα ταξίδεψε πριν από λίγες ημέρες στην Ελλάδα, προκειμένου να καταθέσει μήνυση σε βάρος της γιατρού. Αφορμή για την απόφασή της, όπως αναφέρεται, στάθηκε η δημοσιοποίηση της υπόθεσης του Γιώργου Μαζωνάκη, ο οποίος είχε υποβληθεί σε αντίστοιχη θεραπεία στον ίδιο χώρο.

Η 63χρονη υποστηρίζει ότι μετά τις συνεδρίες εμφάνισε έντονους πόνους και εκτεταμένο πρήξιμο, ενώ κατηγορεί τη γιατρό ότι δεν ανταποκρίθηκε στις επανειλημμένες προσπάθειές της να επικοινωνήσει μαζί της και να ζητήσει βοήθεια.

Οι δύο συνεδρίες των 6.440 ευρώ και οι καταγγελίες για τους πόνους

Όπως περιγράφει στη μήνυσή της, η πρώτη επίσκεψη στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου πραγματοποιήθηκε στις 17 Νοεμβρίου 2025, όταν υποβλήθηκε στην πρώτη συνεδρία πλασμαφαίρεσης. Δύο ημέρες αργότερα, στις 19 Νοεμβρίου, επέστρεψε για τη δεύτερη θεραπεία. Για τις δύο συνεδρίες, σύμφωνα με την καταγγελία της, κατέβαλε συνολικά 6.440 ευρώ.

Η γυναίκα αναφέρει ότι η πρώτη ενόχληση εμφανίστηκε ήδη κατά τη διάρκεια της αρχικής θεραπείας, όταν αισθάνθηκε έντονο πόνο στην περιοχή των νεφρών. Μάλιστα, στη μήνυσή της περιγράφει ότι η γιατρός αύξησε την ένταση του μηχανήματος κατά την έναρξη της διαδικασίας, προκαλώντας της, όπως υποστηρίζει, αφόρητους πόνους.

«Κατά τη διάρκεια της πρώτης θεραπείας στο ξεκίνημα της πλασμαφαίρεσης, η 56χρονη ιατρός αύξησε την ένταση του μηχανήματος, με αποτέλεσμα αυτό να μου δημιουργήσει τρομερούς πόνους και στα δύο νεφρά σαν μαχαιριές, όπου και της είπα να σταματήσει την αύξηση».

Η ίδια υποστηρίζει ότι μετά και τη δεύτερη συνεδρία η κατάσταση της υγείας της επιδεινώθηκε. Όπως αναφέρει, παρουσίασε πρήξιμο σε όλο της το σώμα και οι πόνοι ήταν τόσο έντονοι που δεν μπορούσε να πραγματοποιήσει το ταξίδι της επιστροφής.

Παράλληλα, καταγγέλλει ότι προσπάθησε να επικοινωνήσει με τη γιατρό, χωρίς όμως να λάβει την ανταπόκριση που περίμενε, καθώς η γιατρός της απαντούσε ότι βρισκόταν στο εξωτερικό και την καθησύχαζε ότι δεν υπήρχε λόγος ανησυχίας. Η 63χρονη υποστηρίζει ακόμη ότι, μετά τις θεραπείες, διαγνώστηκε με αναιμία, την οποία συνδέει με τις συγκεκριμένες συνεδρίες.

Η νέα δικογραφία και η εξέταση των καταγγελιών

Η γυναίκα δεν είχε απευθυνθεί στις ελληνικές Αρχές αμέσως μετά τα περιστατικά, καθώς είχε επιστρέψει στην Κύπρο, όπου ζει μόνιμα. Όπως μετέδωσε το MEGA, η υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη και το γεγονός ότι είχε υποβληθεί σε αντίστοιχη θεραπεία στο ίδιο ιατρείο την οδήγησαν τελικά στην απόφαση να κινηθεί νομικά.

Μετά την κατάθεση της μήνυσης σχηματίστηκε δικογραφία για σωματική βλάβη σε βάρος της 56χρονης γιατρού. Για τη νέα καταγγελία ενημερώθηκε και ο ανακριτής που χειρίζεται την υπόθεση του ιατρείου της Καρνεάδου. Οι αρμόδιες Αρχές καλούνται πλέον να διερευνήσουν τις καταγγελίες της 63χρονης και να εξετάσουν εάν τα προβλήματα υγείας που περιγράφει συνδέονται με τις θεραπείες στις οποίες υποβλήθηκε.

Σε κάθε περίπτωση, οι ισχυρισμοί της αποτελούν αντικείμενο δικαστικής διερεύνησης και δεν έχει μέχρι στιγμής αποδειχθεί ότι οι συνεδρίες πλασμαφαίρεσης προκάλεσαν τις συγκεκριμένες εμπλοκές. Η νέα μήνυση διευρύνει τον κύκλο των καταγγελιών που εξετάζονται στο πλαίσιο της έρευνας για τη δραστηριότητα του ιατρείου της οδού Καρνεάδου, μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

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