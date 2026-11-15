Μαϊάμι: Σύγκρουση δύο αεροσκαφών στο αεροδρόμιο - Δύο τραυματίες (vid)

Επιμέλεια:  Σπύρος Κορωνάκης
Μαϊάμι: Σύγκρουση δύο αεροσκαφών στο αεροδρόμιο - Δύο τραυματίες (vid)
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Δύο τραυματίες είναι ο απολογισμός της σύγκρουσης ενός Boeing 737 και ενός Boeing 767 στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Μαϊάμι, ενώ οι αρχές διερευνούν τα αίτια.

Αναστάτωση προκλήθηκε στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Μαϊάμι, έπειτα από σύγκρουση δύο αεροσκαφών κατά τη διάρκεια της τροχοδρόμησης, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν δύο άνθρωποι.

Στο περιστατικό ενεπλάκησαν ένα επιβατικό Boeing 737 της Copa Airlines και ένα φορτηγό Boeing 767 της UPS, σύμφωνα με την Ομοσπονδιακή Διοίκηση Αεροπορίας των ΗΠΑ (FAA). Ειδικότερα, η άκρη της πτέρυγας του επιβατικού αεροσκάφους προσέκρουσε στη μύτη του φορτηγού αεροπλάνου.

Τη στιγμή του συμβάντος, το αεροσκάφος της Copa Airlines βρισκόταν σε διαδικασία τροχοδρόμησης με κατεύθυνση την πύλη επιβίβασης, ενώ το αεροσκάφος της UPS ετοιμαζόταν να αναχωρήσει για την Μπογκοτά της Κολομβίας.

Η εντολή των ελεγκτών και οι επιβάτες

Σύμφωνα με την ενημέρωση της FAA, οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας είχαν ζητήσει από το πλήρωμα του αεροσκάφους της UPS να παραχωρήσει προτεραιότητα στο επιβατικό Boeing της Copa Airlines.

Παρά τη σύγκρουση, το επιβατικό αεροσκάφος μετέφερε σημαντικό αριθμό επιβατών, καθώς όπως γνωστοποίησε η αεροπορική εταιρεία, στο Boeing 737 βρίσκονταν συνολικά 166 επιβάτες και έξι μέλη πληρώματος.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 21:00 τοπική ώρα, το Σάββατο 14 Νοεμβρίου, προκαλώντας κινητοποίηση στο αεροδρόμιο. Οι αρμόδιες αρχές έχουν ήδη ξεκινήσει έρευνα, προκειμένου να διαπιστώσουν πώς ακριβώς συνέβη η σύγκρουση των δύο αεροσκαφών και εάν υπήρξε κάποια αστοχία κατά τη διαδικασία της τροχοδρόμησης.

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