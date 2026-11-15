Μαϊάμι: Σύγκρουση δύο αεροσκαφών στο αεροδρόμιο - Δύο τραυματίες (vid)

Δύο τραυματίες είναι ο απολογισμός της σύγκρουσης ενός Boeing 737 και ενός Boeing 767 στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Μαϊάμι, ενώ οι αρχές διερευνούν τα αίτια.

Αναστάτωση προκλήθηκε στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Μαϊάμι, έπειτα από σύγκρουση δύο αεροσκαφών κατά τη διάρκεια της τροχοδρόμησης, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν δύο άνθρωποι.

Στο περιστατικό ενεπλάκησαν ένα επιβατικό Boeing 737 της Copa Airlines και ένα φορτηγό Boeing 767 της UPS, σύμφωνα με την Ομοσπονδιακή Διοίκηση Αεροπορίας των ΗΠΑ (FAA). Ειδικότερα, η άκρη της πτέρυγας του επιβατικού αεροσκάφους προσέκρουσε στη μύτη του φορτηγού αεροπλάνου.

Τη στιγμή του συμβάντος, το αεροσκάφος της Copa Airlines βρισκόταν σε διαδικασία τροχοδρόμησης με κατεύθυνση την πύλη επιβίβασης, ενώ το αεροσκάφος της UPS ετοιμαζόταν να αναχωρήσει για την Μπογκοτά της Κολομβίας.

NEW: UPS Boeing 767-300F collides with a Copa Airlines Boeing 737-800 during taxi at Miami Airport. The Federal Aviation Administration said the wingtip of a Copa Airlines Boeing 737 struck the nose of a UPS Boeing 767 while both aircraft were taxiing around 9 p.m. local time. Air traffic controllers had instructed the UPS crew to give way to the Copa Airlines flight, which was heading to its gate after landing, while the UPS cargo plane was preparing to depart for Bogotá, Colombia, according to the FAA. https://t.co/JzgaZCTZWm November 15, 2026

Η εντολή των ελεγκτών και οι επιβάτες

Σύμφωνα με την ενημέρωση της FAA, οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας είχαν ζητήσει από το πλήρωμα του αεροσκάφους της UPS να παραχωρήσει προτεραιότητα στο επιβατικό Boeing της Copa Airlines.

Παρά τη σύγκρουση, το επιβατικό αεροσκάφος μετέφερε σημαντικό αριθμό επιβατών, καθώς όπως γνωστοποίησε η αεροπορική εταιρεία, στο Boeing 737 βρίσκονταν συνολικά 166 επιβάτες και έξι μέλη πληρώματος.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 21:00 τοπική ώρα, το Σάββατο 14 Νοεμβρίου, προκαλώντας κινητοποίηση στο αεροδρόμιο. Οι αρμόδιες αρχές έχουν ήδη ξεκινήσει έρευνα, προκειμένου να διαπιστώσουν πώς ακριβώς συνέβη η σύγκρουση των δύο αεροσκαφών και εάν υπήρξε κάποια αστοχία κατά τη διαδικασία της τροχοδρόμησης.

Two Boeing planes collided while taxiing in the United States. A UPS cargo Boeing 767 and a Copa Airlines passenger Boeing 737 collided at Miami International Airport. The cargo plane was preparing to depart for Bogotá, while the passenger jet had arrived from Panama. https://t.co/tfqeJI6jin — Visegrád 24 (@visegrad24) November 15, 2026

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