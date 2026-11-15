Έπιασαν τόνο 338 κιλών στη Βόρεια Θάλασσα έπειτα από 60 χρόνια: Η 18χρονη που συμμετείχε στην ιστορική ψαριά

Ένα εντυπωσιακό ψάρι μήκους 2,80 μέτρων πιάστηκε στα ανοιχτά της Αγγλίας, ενώ λίγες ημέρες αργότερα το ίδιο πλήρωμα κατάφερε να αλιεύσει ακόμη έναν τόνο βάρους άνω των 300 κιλών.

Μια σπάνια ψαριά καταγράφηκε στη Βόρεια Θάλασσα, όταν ένα αλιευτικό πλήρωμα έπιασε έναν τεράστιο ερυθρό τόνο, βάρους 338 κιλών και μήκους 2,80 μέτρων. Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε τον περασμένο Αύγουστο, στα ανοιχτά του Γουίτμπι, στις ακτές του Γιορκσάιρ στην Αγγλία, σε μια περιοχή όπου είχαν περάσει περίπου έξι δεκαετίες από τότε που καταγράφηκε ψάρι αντίστοιχου μεγέθους.

Στην ψαριά συμμετείχε και η 18χρονη Ada Peake, η οποία μαθαίνει το επάγγελμα του ψαρά. Το πλήρωμα του σκάφους Dominator A κατάφερε να ανεβάσει στο σκάφος τον εντυπωσιακό τόνο, ενώ λίγες ημέρες αργότερα επέστρεψε με ακόμη μία εξίσου σημαντική επιτυχία, καθώς έπιασε δεύτερο ερυθρό τόνο που ξεπερνούσε τα 300 κιλά.

Ένα σπάνιο θέαμα

Οι δύο ψαριές έχουν ιδιαίτερη σημασία, καθώς αποτελούν τις πρώτες εμπορικές αλιεύσεις ερυθρού τόνου στη Βόρεια Θάλασσα μετά τη χορήγηση νέων αδειών από το Ηνωμένο Βασίλειο, τον Ιούλιο του 2026.

Η περιοχή του Γουίτμπι είχε αποτελέσει στο παρελθόν σημαντικό σημείο για την αλιεία του συγκεκριμένου είδους. Τη δεκαετία του 1930, μάλιστα, ψαράδες από διάφορες ευρωπαϊκές χώρες ταξίδευαν στις ακτές του Γιορκσάιρ για να αναζητήσουν τους μεγάλους θηρευτές. Το 1933 είχε καταγραφεί στην περιοχή τόνος που ξεπερνούσε τα 380 κιλά.

Ωστόσο, η παρουσία τους μειώθηκε σταδιακά και κατά τη δεκαετία του 1950 το είδος είχε σχεδόν εξαφανιστεί από τη Βόρεια Θάλασσα. Μεταξύ των αιτιών ήταν η άνοδος της θερμοκρασίας των υδάτων και η μείωση των κοπαδιών ρέγγας, που αποτελούν βασική τροφή του ερυθρού τόνου.

Επιστρέφει ο ερυθρός τόνος;

Η επανεμφάνιση τόσο μεγάλων ψαριών ενδέχεται να αποτελεί ένδειξη ανάκαμψης του πληθυσμού τους στον Ατλαντικό. Σημαντικό ρόλο φαίνεται πως έπαιξαν τα αυστηρότερα μέτρα προστασίας και οι περιορισμοί στην αλιεία που εφαρμόστηκαν από το 2007, καθώς και η σταδιακή ανάκαμψη των πληθυσμών ρέγγας.

Οι επιστήμονες, πάντως, δεν γνωρίζουν ακόμη από πού προέρχονται ακριβώς οι τόνοι που εντοπίστηκαν στα ανοιχτά του Γουίτμπι. Ερευνητές του Πανεπιστημίου του Έξετερ έχουν αρχίσει να τοποθετούν συσκευές δορυφορικής παρακολούθησης σε ερυθρούς τόνους, προκειμένου να καταγράψουν τις μετακινήσεις και τις μεταναστευτικές διαδρομές τους.

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