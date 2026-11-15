Δύτης βρήκε ανθρώπινα λείψανα και ανακάλυψε νεκροταφείο 7.200 ετών κάτω από τη θάλασσα της Φλόριντα

Ερασιτέχνης δύτης ανακάλυψε στις ακτές της Φλόριντα αρχαίο ινδιάνικο νεκροταφείο ηλικίας άνω των 7.200 ετών.

Το καλοκαίρι του 2016, ένας ερασιτέχνης δύτης που αναζητούσε προϊστορικά απολιθώματα ανοιχτά των ακτών της Φλόριντα, προέβη σε μια εντελώς μοναδική αρχαιολογική ανακάλυψη.

Κατά τη διάρκεια της κατάδυσης, εντόπισε ενδείξεις ανθρώπινων λειψάνων, με τις επακόλουθες έρευνες να επιβεβαιώνουν ότι αυτό που βρήκε ήταν ένα αρχαίο ινδιάνικο νεκροταφείο κάτω από τα νερά του Κόλπου του Μεξικού, ηλικίας άνω των 7.200 ετών.

Τα ευρήματα του νεκροταφείου

Ο χώρος είναι γνωστός ως Manasota Key Offshore και περιέχει ανθρώπινα λείψανα καθώς και ξύλινους πασσάλους οι οποίοι, σύμφωνα με τους ερευνητές, συνδέονταν με αρχαίες ταφικές πρακτικές που χρονολογούνται στην αρχαϊκή περίοδο.

Μόλις ο δύτης σήμανε συναγερμό, οι αρχαιολόγοι ξεκίνησαν τις έρευνες στην περιοχή χρησιμοποιώντας σόναρ και μαγνητομετρία για τον εντοπισμό πιθανών ευρημάτων χωρίς να διαταραχθεί το έδαφος.

Χάρη σε αυτή τη μέθοδο, εντοπίστηκαν ανθρώπινα λείψανα τουλάχιστον 11 ατόμων, τα οποία περιελάμβαναν επτά ενήλικες, δύο βρέφη και τα κατάλοιπα δύο ατόμων σε εμβρυϊκό στάδιο. Παράλληλα, βρέθηκαν 49 ταφικά αντικείμενα, όπως ίνες σχοινιών, ξύλινοι πάσσαλοι και τροποποιημένα κοχύλια.

Ο ρόλος της τύρφης

Ένα καίριο στοιχείο για τη διατήρηση των λειψάνων υπήρξε η τύρφη που κάλυπτε τον πυθμένα της λίμνης, καθώς αυτό το φυτικής προέλευσης υλικό επιβραδύνει την αποσύνθεση και επέτρεψε σε πολυάριθμα αντικείμενα και οργανικά κατάλοιπα να αντέξουν στο πέρασμα των χιλιετιών.

Το νεκροταφείο βρίσκεται σε βάθος περίπου 6,4 μέτρων, ωστόσο δεν ήταν πάντα υποβρύχιο. Οι ειδικοί εκτιμούν ότι βρισκόταν σε μια λίμνη γλυκού νερού στην ξηρά. Πριν από 7.200 χρόνια, η στάθμη της θάλασσας ήταν περίπου 9 μέτρα χαμηλότερα από ό,τι είναι σήμερα, αλλά η σταδιακή άνοδος της στάθμης του νερού κατέληξε να πλημμυρίσει την περιοχή.

Με αυτόν τον τρόπο, ο χώρος αυτός προσφέρει πολύτιμες πληροφορίες για το πώς ήταν οι ινδιάνικες κοινότητες που κατοικούσαν στη Φλόριντα στο παρελθόν και πώς διαμορφωνόταν το τοπίο πριν καλυφθεί από τα θαλασσινά νερά.

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