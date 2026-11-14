Το «Πόδι του Ελέφαντα»: Το πιο επικίνδυνο αντικείμενο στη Γη αποκαλύπτει νέα μυστικά

Νέα επιστημονική μελέτη αποκαλύπτει πώς σχηματίστηκε η ραδιενεργός μάζα στο εσωτερικό του κατεστραμμένου αντιδραστήρα και τι συνέβη στο πέρασμα των 40 χρόνων

Η πυρηνική καταστροφή του Τσερνόμπιλ, τον Απρίλιο του 1986, εξακολουθεί να απασχολεί την επιστημονική κοινότητα, σχεδόν τέσσερις δεκαετίες μετά. Ανάμεσα στα πιο επικίνδυνα κατάλοιπα της έκρηξης βρίσκεται μια εξαιρετικά ραδιενεργή μάζα, γνωστή ως «Πόδι του Ελέφαντα» (Elephant's Foot), η οποία έχει χαρακτηριστεί ένα από τα πιο επικίνδυνα αντικείμενα στον κόσμο.

Τώρα, μια νέα επιστημονική μελέτη έρχεται να φωτίσει τον τρόπο με τον οποίο σχηματίστηκε η συγκεκριμένη μάζα, αλλά και τις μεταβολές που υπέστη κατά τη διάρκεια των τελευταίων 40 ετών. Η έρευνα δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό Progress in Nuclear Energy και επικεντρώνεται στη λεγόμενη «ραδιενεργό λάβα» που δημιουργήθηκε μετά την καταστροφή του αντιδραστήρα.

Πώς δημιουργήθηκε η ραδιενεργός λάβα στο Τσερνόμπιλ

Μετά την έκρηξη, τα συντρίμμια του κατεστραμμένου πυρήνα του αντιδραστήρα ήρθαν σε επαφή με τα δομικά υλικά του κτηρίου, στον χώρο κάτω από τον αντιδραστήρα. Η αλληλεπίδραση αυτή οδήγησε στη δημιουργία μιας ιδιαίτερα σύνθετης μάζας, η οποία έμοιαζε με λάβα. Όπως εξηγούν οι ερευνητές, η διαδικασία δεν ήταν στατική. Αντίθετα, η μάζα σχηματίστηκε μέσα από διαδοχικά στάδια ανάπτυξης, διάλυσης και εκ νέου ανάπτυξης κρυστάλλων.

Χρησιμοποιώντας προηγμένες τεχνικές μικροσκοπικής ανάλυσης, οι επιστήμονες εντόπισαν μικροσκοπικά σωματίδια πλούσια σε ουράνιο, τα οποία έχουν εγκλωβιστεί μέσα στη στερεοποιημένη μάζα. Τα ευρήματα δείχνουν ότι τα συγκεκριμένα σωματίδια έχουν υποστεί πολλαπλές μεταβολές, μέσα από διαδικασίες τήξης, διάλυσης και κρυστάλλωσης.

Το «Πόδι του Ελέφαντα» και η θανατηφόρα ακτινοβολία

Το πιο γνωστό τμήμα της ραδιενεργού μάζας είναι το «Πόδι του Ελέφαντα», το οποίο πήρε το όνομά του από το χαρακτηριστικό σχήμα και την εμφάνισή του. Εντοπίστηκε λίγους μήνες μετά την καταστροφή από συνεργεία που μπήκαν στο κατεστραμμένο εργοστάσιο για να εξετάσουν τις συνέπειες της έκρηξης. Οι πρώτες μετρήσεις έδειξαν πόσο επικίνδυνο ήταν. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, όταν ανακαλύφθηκε, εξέπεμπε περίπου 10.000 ρέντγκεν την ώρα, μια εξαιρετικά υψηλή δόση ακτινοβολίας.

Η έκθεση σε τόσο υψηλά επίπεδα ραδιενέργειας μπορεί να προκαλέσει σοβαρές βλάβες στον ανθρώπινο οργανισμό μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Η ιστορία του «Ποδιού του Ελέφαντα» αποτελεί μία από τις πιο χαρακτηριστικές υπενθυμίσεις ότι οι συνέπειες μιας πυρηνικής καταστροφής δεν σταματούν τη στιγμή της έκρηξης. Στο Τσερνόμπιλ, τα υλικά που δημιουργήθηκαν από την καταστροφή εξακολουθούν να αποτελούν αντικείμενο επιστημονικής έρευνας, αποκαλύπτοντας σταδιακά περισσότερα για τις ακραίες συνθήκες που επικράτησαν στο εσωτερικό του αντιδραστήρα.

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