Μοιάζουν με συνηθισμένες πέτρες, όμως φιλοξενούν ολόκληρα μικροσκοπικά οικοσυστήματα σε βάθος έως και 6.000 μέτρων, σε έναν μόνο βρέθηκαν 245 οργανισμοί.

Στα βάθη του Ειρηνικού Ωκεανού, χιλιάδες μέτρα κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας, υπάρχουν πετρώματα που με την πρώτη ματιά δεν φαίνεται να έχουν κάτι ιδιαίτερο. Οι λεγόμενοι πολυμεταλλικοί όζοι (polymetallic nodules), ωστόσο, κρύβουν στο εσωτερικό τους έναν ολόκληρο κόσμο ζωής, αποτελώντας ένα ξεχωριστό οικοσύστημα που μέχρι πρόσφατα παρέμενε σε μεγάλο βαθμό άγνωστο.

Μια νέα επιστημονική μελέτη, που δημοσιεύθηκε στις 11 Νοεμβρίου 2026 στο περιοδικό Scientific Reports, αποκαλύπτει ότι οι μικροσκοπικές ρωγμές και κοιλότητες αυτών των πετρωμάτων αποτελούν καταφύγιο για χιλιάδες οργανισμούς. Οι ερευνητές εξέτασαν συνολικά 244 πολυμεταλλικούς όζους από τη Ζώνη Κλάριον-Κλίπερτον (Clarion-Clipperton Zone), μια τεράστια υποθαλάσσια περιοχή στον κεντρικό Ειρηνικό, ανάμεσα στη Χαβάη και το Μεξικό. Το εντυπωσιακό εύρημα ήταν ότι εντόπισαν 4.139 οργανισμούς, με τον μέσο όρο να φτάνει τους 17 ανά πέτρωμα. Το πιο εντυπωσιακό δείγμα φιλοξενούσε 245 οργανισμούς.

Ένα μικροσκοπικό οικοσύστημα μέσα στις πέτρες

Οι πολυμεταλλικοί όζοι αποτελούνται κυρίως από οξείδια μαγγανίου και σιδήρου, ενώ περιέχουν επίσης πολύτιμα μέταλλα, όπως νικέλιο, κοβάλτιο και χαλκό. Έχουν συνήθως μέγεθος πατάτας ή γροθιάς και σχηματίζονται με εξαιρετικά αργούς ρυθμούς, καθώς τα μέταλλα συσσωρεύονται σταδιακά γύρω από έναν αρχικό πυρήνα. Η ανάπτυξή τους είναι τόσο αργή που προσθέτουν μόλις μερικά χιλιοστά σε διάστημα ενός εκατομμυρίου ετών.

Οι επιστήμονες διαπίστωσαν ότι η εσωτερική δομή τους δημιουργεί μικροσκοπικές κοιλότητες και ρωγμές, οι οποίες προσφέρουν προστασία και χώρο διαβίωσης σε οργανισμούς μικρότερους του ενός χιλιοστού. Ανάμεσά τους βρίσκονται νηματώδεις σκώληκες, μικροσκοπικά καρκινοειδή που ονομάζονται κωπήποδα, τρηματοφόρα και πολύχαιτοι. «Οι ρωγμές στους πολυμεταλλικούς όζους λειτουργούν ως μικρά καταφύγια και προσφέρουν σπίτι σε ζώα που δεν συναντάμε στα μαλακά ιζήματα του θαλάσσιου πυθμένα», εξήγησε η Coral Diaz-Recio Lorenzo, μία από τις επικεφαλής συγγραφείς της μελέτης, από το Βασιλικό Ολλανδικό Ινστιτούτο Θαλάσσιων Ερευνών (NIOZ). Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι οι οργανισμοί που ζουν μέσα στις πέτρες σχηματίζουν διαφορετικές κοινότητες από εκείνους που βρίσκονται στη γύρω λάσπη. Οι γενετικές αναλύσεις έδειξαν ότι οι κοινότητες αυτές παρουσιάζουν ομοιότητες ακόμη και σε αποστάσεις έως 1.000 χιλιομέτρων.

Η εξόρυξη που απειλεί να εξαφανίσει έναν άγνωστο κόσμο

Η ανακάλυψη αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία εξαιτίας του ενδιαφέροντος που υπάρχει για την εξόρυξη των συγκεκριμένων πετρωμάτων. Οι πολυμεταλλικοί όζοι αποτελούν σημαντική πηγή μετάλλων που χρησιμοποιούνται σε σύγχρονες τεχνολογίες, όπως οι μπαταρίες και οι ηλεκτρονικές συσκευές. Η Ζώνη Κλάριον-Κλίπερτον θεωρείται μία από τις σημαντικότερες περιοχές για πιθανή εμπορική εξόρυξη μετάλλων από τον βυθό.

Ωστόσο, η απομάκρυνση των όζων δεν σημαίνει απλώς ότι αφαιρούνται ορισμένα πετρώματα. Καταστρέφεται ταυτόχρονα και το φυσικό περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί μέσα σε αυτά, το οποίο χρειάστηκε εκατομμύρια χρόνια για να σχηματιστεί. Η Sabine Gollner, επίσης από το NIOZ και επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης, προειδοποίησε ότι η εμπορική εξόρυξη ενδέχεται να προκαλέσει μη αναστρέψιμη απώλεια άγνωστης και μοναδικής βιοποικιλότητας που συνδέεται με τους πολυμεταλλικούς όζους. Όπως επισημαίνουν οι ερευνητές, η αφαίρεση των πετρωμάτων θα προκαλούσε μόνιμη απώλεια του συγκεκριμένου ενδιαιτήματος στις περιοχές εξόρυξης, καθώς η φυσική αποκατάστασή του δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί σε ανθρώπινη χρονική κλίμακα.

Το μυστήριο του «σκοτεινού οξυγόνου»

Οι πολυμεταλλικοί όζοι έχουν απασχολήσει τους επιστήμονες και για έναν ακόμη λόγο. Το 2024, ερευνητές είχαν παρουσιάσει στοιχεία που υποδείκνυαν ότι ενδέχεται να παράγουν οξυγόνο χωρίς την παρουσία ηλιακού φωτός, ένα φαινόμενο που έγινε γνωστό ως «σκοτεινό οξυγόνο».

Η υπόθεση προκάλεσε έντονη επιστημονική αντιπαράθεση, καθώς άλλοι ερευνητές αμφισβήτησαν τα αρχικά ευρήματα. Η ερευνητική ομάδα, από την πλευρά της, επέμεινε στα συμπεράσματά της και σχεδιάζει νέες αποστολές για να εξετάσει το φαινόμενο.

Ανεξάρτητα από το αν τελικά επιβεβαιωθεί η παραγωγή «σκοτεινού οξυγόνου», η νέα μελέτη προσθέτει ένα ακόμη σημαντικό στοιχείο στη συζήτηση για την προστασία του βαθιού ωκεανού: ακόμη και πετρώματα που μοιάζουν εντελώς συνηθισμένα μπορούν να φιλοξενούν έναν κόσμο ζωής που μόλις αρχίζουμε να γνωρίζουμε.

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