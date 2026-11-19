Το διαστημόπλοιο Voyager 1 ταξιδεύει πλέον σε απόσταση μίας φωτεινής ημέρας από τη Γη, μεταφέροντας ένα ξεχωριστό μήνυμα της ανθρωπότητας για πιθανούς εξωγήινους πολιτισμούς

Πριν από σχεδόν μισό αιώνα, η ανθρωπότητα έστειλε στο Διάστημα ένα μήνυμα χωρίς γνωστό παραλήπτη. Βρίσκεται πάνω στα δύο διαστημόπλοια Voyager 1 και Voyager 2 της NASA, τα οποία εκτοξεύτηκαν το 1977, με σκοπό να παρουσιάσουν την ανθρώπινη ύπαρξη και τον πλανήτη μας σε όποιον πολιτισμό καταφέρει κάποτε να τα ανακαλύψει.

Πρόκειται για τους περίφημους Χρυσούς Δίσκους (Golden Records), δύο ειδικά κατασκευασμένους δίσκους που περιλαμβάνουν ήχους, εικόνες και μουσική από τη Γη. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των δημιουργών τους, μπορούν να διατηρηθούν για περίπου ένα δισεκατομμύριο χρόνια, εφόσον δεν υποστούν κάποια καταστροφική φθορά.

Το Voyager 1, το πιο απομακρυσμένο ανθρώπινο κατασκεύασμα από τη Γη, έφτασε την Τετάρτη 18 Νοεμβρίου σε ένα νέο ορόσημο: βρίσκεται πλέον σε απόσταση μίας φωτεινής ημέρας από τον πλανήτη μας. Με άλλα λόγια, ένα σήμα που ταξιδεύει με την ταχύτητα του φωτός χρειάζεται περίπου 24 ώρες για να φτάσει από το διαστημόπλοιο στη Γη.

Πώς δημιουργήθηκε το μήνυμα προς τους εξωγήινους

Η ιδέα για τους Χρυσούς Δίσκους ανήκε στους αστρονόμους Καρλ Σέιγκαν (Carl Sagan) και Φρανκ Ντρέικ (Frank Drake). Το εγχείρημα ανατέθηκε σε μια μικρή ομάδα συνεργατών, η οποία είχε στη διάθεσή της μόλις λίγες εβδομάδες για να ολοκληρώσει την επιλογή και την προετοιμασία του υλικού. Το εξωτερικό κάλυμμα του δίσκου λειτουργεί ουσιαστικά ως εγχειρίδιο οδηγιών για όποιον τον ανακαλύψει. Περιλαμβάνει σύμβολα και διαγράμματα βασισμένα στη φυσική και στα μαθηματικά, με στόχο να εξηγήσουν πώς μπορεί να αναπαραχθεί η ηχογράφηση, ακόμη και από έναν πολιτισμό που δεν γνωρίζει τίποτα για τη Γη.

Μεταξύ άλλων, υπάρχει ένα διάγραμμα του ατόμου του υδρογόνου, το οποίο χρησιμοποιείται ως μονάδα μέτρησης του χρόνου, καθώς και ένας χάρτης που υποδεικνύει τη θέση του ηλιακού μας συστήματος σε σχέση με 14 πάλσαρ. Η επιλογή των πάλσαρ δεν ήταν τυχαία. Πρόκειται για αστέρες νετρονίων που εκπέμπουν περιοδικούς παλμούς ακτινοβολίας και μπορούν να λειτουργήσουν ως κοσμικά σημεία αναφοράς.

Χαιρετισμοί σε 55 γλώσσες, μουσική και 116 εικόνες

Το περιεχόμενο του Χρυσού Δίσκου αποτελεί μια προσπάθεια να αποτυπωθεί η ζωή στη Γη μέσα από διαφορετικές μορφές επικοινωνίας και τέχνης. Όποιος καταφέρει να τον αναπαράγει θα ακούσει χαιρετισμούς σε 55 γλώσσες, μαζί με ήχους από τον πλανήτη μας, όπως τον άνεμο, τη βροχή, τα κύματα, τα ζώα και την ανθρώπινη δραστηριότητα.

Στη συνέχεια ακολουθεί μια μουσική συλλογή από διαφορετικές περιοχές του κόσμου. Περιλαμβάνει έργα κλασικών συνθετών, αλλά και παραδοσιακές μουσικές από διαφορετικούς πολιτισμούς, όπως η μουσική γκαμελάν της Ιάβας και κρουστά από τη Σενεγάλη. Ο δίσκος περιέχει επίσης 116 εικόνες κωδικοποιημένες σε μορφή ηχητικού σήματος, οι οποίες παρουσιάζουν μεταξύ άλλων την ανθρώπινη ανατομία, τη ζωή στη Γη, την επιστήμη και την καθημερινότητα. Ένα από τα πιο ιδιαίτερα στοιχεία του είναι οι εγκεφαλικές δραστηριότητες της Αν Ντρουγιάν (Ann Druyan), σκηνοθέτιδας και δημιουργού ντοκιμαντέρ, οι οποίες καταγράφηκαν ενώ διαλογιζόταν. Η ηχογράφηση πραγματοποιήθηκε λίγο μετά την εξομολόγηση της αγάπης της στον Καρλ Σέιγκαν, με τον οποίο αργότερα παντρεύτηκε.

«Θέλαμε να μας θυμούνται για τον Μότσαρτ, όχι για τον Χίτλερ»

Η επιλογή του περιεχομένου δεν ήταν εύκολη υπόθεση. Οι δημιουργοί έπρεπε να αποφασίσουν ποια εικόνα της ανθρωπότητας θα ταξίδευε στο Διάστημα και θα μπορούσε να αποτελέσει την πρώτη γνωριμία ενός άλλου πολιτισμού με τη Γη. Έτσι, από το υλικό απουσιάζουν οι πόλεμοι και οι λιμοί. Όπως εξήγησε ο Τζον Λόμπεργκ (Jon Lomberg), καλλιτεχνικός διευθυντής του εγχειρήματος, σε συνέντευξή του στο BBC: «Θέλαμε να μας θυμούνται για τον Μότσαρτ, όχι για τον Χίτλερ».

Κανείς δεν γνωρίζει αν οι Χρυσοί Δίσκοι θα βρεθούν ποτέ από κάποιον εξωγήινο πολιτισμό. Τα δύο Voyager συνεχίζουν, πάντως, το ταξίδι τους έξω από το ηλιακό μας σύστημα, μεταφέροντας ένα μικρό δείγμα της ζωής και του πολιτισμού της Γης. Όπως έχει περιγράψει η Αν Ντρουγιάν, ακόμη κι όταν ο πλανήτης μας δεν θα είναι πλέον αναγνωρίσιμος, τα Voyager θα συνεχίσουν να ταξιδεύουν στο Διάστημα, μεταφέροντας μαζί τους ένα κομμάτι της ανθρωπότητας.

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