Οι μουσουλμάνοι αναμένεται να ξεπεράσουν αριθμητικά τους χριστιανούς μέσα στην επόμενη δεκαετία, σύμφωνα με τις νέες δημογραφικές προβλέψεις του Pew Research Center

Το Ισλάμ αναμένεται να ξεπεράσει τον Χριστιανισμό και να γίνει η μεγαλύτερη θρησκεία στον κόσμο έως το 2035, σύμφωνα με τις νέες δημογραφικές προβλέψεις του Pew Research Center, οι οποίες εξετάζουν την εξέλιξη των μεγαλύτερων θρησκευτικών ομάδων σε ορίζοντα 50 ετών. Η έρευνα, που δημοσιεύτηκε την Τετάρτη 18 Νοεμβρίου, εξετάζει πώς θα μεταβληθεί ο αριθμός των πιστών διαφορετικών θρησκειών από το 2020 έως το 2070, λαμβάνοντας υπόψη παράγοντες όπως η ηλικιακή σύνθεση των πληθυσμών, η γεννητικότητα, η μετανάστευση και οι αλλαγές θρησκευτικής ταυτότητας.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Pew, το 2020 οι χριστιανοί αριθμούσαν περίπου 2,27 δισεκατομμύρια παγκοσμίως, έναντι 2,02 δισεκατομμυρίων μουσουλμάνων. Ωστόσο, οι προβολές για το 2035 δείχνουν ότι οι μουσουλμάνοι θα φτάσουν τα 2,57 δισεκατομμύρια, ενώ οι χριστιανοί θα αριθμούν περίπου 2,52 δισεκατομμύρια. Εφόσον συνεχιστούν οι σημερινές δημογραφικές τάσεις, η διαφορά αναμένεται να διευρυνθεί τις επόμενες δεκαετίες. Έως το 2070, ο μουσουλμανικός πληθυσμός προβλέπεται να ξεπεράσει τα 3,6 δισεκατομμύρια, ενώ ο χριστιανικός θα βρίσκεται λίγο κάτω από τα 3 δισεκατομμύρια.

Ο καθοριστικός ρόλος της γεννητικότητας

Ο βασικότερος παράγοντας πίσω από την ταχύτερη αύξηση του μουσουλμανικού πληθυσμού είναι η υψηλότερη γεννητικότητα. Όπως εξηγεί ο Κόνραντ Χάκετ, ανώτερος δημογράφος του Pew Research Center, οι γεννήσεις διαδραματίζουν πολύ μεγαλύτερο ρόλο από τις προσηλυτιστικές διαδικασίες ή τις αλλαγές θρησκευτικής ταυτότητας.

Κατά την περίοδο 2020-2025, οι μουσουλμάνες είχαν κατά μέσο όρο 3,1 παιδιά ανά γυναίκα, έναντι 2,5 παιδιών για τις χριστιανές. Στις υπόλοιπες θρησκευτικές ομάδες, ο αντίστοιχος μέσος όρος ήταν 1,6 παιδιά.

Η διαφορά αποτυπώνεται και στον συνολικό αριθμό γεννήσεων: περίπου 252 εκατομμύρια παιδιά γεννήθηκαν από μουσουλμάνες μητέρες την περίοδο που εξετάζει η έρευνα, έναντι 208 εκατομμυρίων από χριστιανές μητέρες.

Η Αφρική αλλάζει τον θρησκευτικό χάρτη

Σημαντικό ρόλο στην παγκόσμια αύξηση τόσο των μουσουλμάνων όσο και των χριστιανών αναμένεται να διαδραματίσει η υποσαχάρια Αφρική. Σύμφωνα με το Pew Research Center, το μεγαλύτερο μέρος της αύξησης του παγκόσμιου πληθυσμού τις επόμενες δεκαετίες θα προέλθει από την αφρικανική ήπειρο, όπου η υψηλή γεννητικότητα και η αύξηση του προσδόκιμου ζωής θα ενισχύσουν τον αριθμό των πιστών και των δύο θρησκειών.

Μάλιστα, έως το 2070 περισσότεροι από τους μισούς χριστιανούς του κόσμου αναμένεται να ζουν στην υποσαχάρια Αφρική. Η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό προβλέπεται να ξεπεράσει τις ΗΠΑ και να γίνει η χώρα με τον μεγαλύτερο χριστιανικό πληθυσμό, ο οποίος εκτιμάται ότι θα φτάσει τα 299 εκατομμύρια. Αντίστοιχα, το Πακιστάν αναμένεται να ξεπεράσει την Ινδονησία και να γίνει η χώρα με τους περισσότερους μουσουλμάνους έως το 2070.

Οι χριστιανοί μειώνονται σε ΗΠΑ και Ευρώπη

Οι προβλέψεις του Pew καταγράφουν σημαντικές αλλαγές και στις δυτικές κοινωνίες, όπου αυξάνεται ο αριθμός των ανθρώπων που δεν δηλώνουν κάποια θρησκευτική ταυτότητα. Στις ΗΠΑ, οι χριστιανοί αντιστοιχούν σήμερα στο 62% των ενηλίκων, ωστόσο το ποσοστό τους αναμένεται να υποχωρήσει κάτω από το 50% έως το 2065. Ο αριθμός τους εκτιμάται ότι θα μειωθεί από περίπου 217 εκατομμύρια το 2020 σε 174 εκατομμύρια το 2070.

Στον Καναδά, οι χριστιανοί προβλέπεται να αποτελούν λιγότερο από το 50% του πληθυσμού ήδη από το 2030. Στην Ευρώπη, ο συνολικός πληθυσμός αναμένεται να μειωθεί κατά 17% έως το 2070, ενώ ο χριστιανικός πληθυσμός προβλέπεται να υποχωρήσει κατά περίπου ένα τρίτο, από 505 εκατομμύρια σε 324 εκατομμύρια. Την ίδια περίοδο, το ποσοστό των μουσουλμάνων στην ήπειρο αναμένεται να αυξηθεί από 6% σε 13%.

Η δημογραφική συρρίκνωση αποτελεί σημαντική πρόκληση και για την Ελλάδα, όπου η μείωση των γεννήσεων έχει ήδη αντίκτυπο στην εκπαίδευση. Σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Παιδείας, για τη σχολική χρονιά 2026-2027 καταργήθηκαν 75 σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, εκ των οποίων 43 νηπιαγωγεία και 32 δημοτικά σχολεία.

Η άνοδος των ανθρώπων χωρίς θρησκευτική ταυτότητα

Μία ακόμη σημαντική τάση που καταγράφει η έρευνα είναι η αύξηση των ανθρώπων που αυτοπροσδιορίζονται ως άθεοι, αγνωστικιστές ή δηλώνουν ότι δεν έχουν κάποια θρησκευτική affiliation. Η συγκεκριμένη ομάδα, που αναφέρεται διεθνώς ως «nones», αναμένεται να αυξηθεί σημαντικά σε αρκετές χώρες. Ήδη αποτελεί την πλειονότητα του πληθυσμού σε δέκα κράτη, μεταξύ των οποίων η Ιαπωνία, η Ολλανδία, η Τσεχία, η Νέα Ζηλανδία, η Ουρουγουάη και το Βιετνάμ.

Το Pew εκτιμά ότι έως το 2070 η Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Νότια Κορέα θα προστεθούν σε αυτή την ομάδα χωρών. Παρά τις μεγάλες αλλαγές, οι ερευνητές επισημαίνουν ότι η αύξηση του αριθμού των μουσουλμάνων δεν σημαίνει απαραίτητα ότι αυτή πραγματοποιείται εις βάρος των χριστιανών. Όπως σημειώνει ο Άλαν Κούπερμαν, διευθυντής του τμήματος θρησκευτικών ερευνών του Pew, το μεγαλύτερο μέρος της αύξησης και των δύο θρησκειών αναμένεται να προέλθει από χώρες όπου ήδη αποτελούν την κυρίαρχη θρησκευτική ομάδα.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ